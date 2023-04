Ich schlendere die Schönhauser Allee entlang und halte an der Hausnummer 185. Hier befindet sich der Späti, den ich suche – auch wenn ich nicht hierhergekommen bin, um einfach nur ein Bier zu trinken. Um 19 Uhr bin ich genau an diesem Späti mit Wolf Bōese verabredet; er sitzt schon vor dem Laden auf einer Bank und hat gerade fünf Schachbretter aufgestellt, dazu genauso viele Schachuhren.

Die Bretter sind natürlich nicht alle für ihn allein. Bōese wartet auf Leute, die sich zu ihm setzten. Bis jetzt ist noch keiner da, aber das ändert sich schnell: Ich frage Wolf Bōese gerade, was es mit seiner Schachidee auf sich hat, da kommt auch schon Giorgia hinzu, eine Italienerin, die erst seit kurzem in Berlin lebt.

Wolf Bōese Jemand hat vor dem Schachspäti sogar die große Liebe gefunden.

„Hier geht’s nicht nur um Schach“, erklärt mir Bōese. Die Schachabende, die er vor dem Späti in Prenzlauer Berg veranstaltet, sollen eine Gelegenheit bieten, einfach mal rauszukommen. Und die Möglichkeit, neue Freundschaften zu schließen. Jeden Tag, von Montag bis Sonntag, kann hier von 19 Uhr bis Mitternacht Schach gespielt werden – das Kennenlernen neuer Leute inklusive.

„Stranger Chess“ hat Bōese seinen Schachtermin im Kollwitzkiez genannt; schon seit etwa eineinhalb Jahren findet dieser täglich statt. Den Namen hat Wolf Bōese schlau gewählt, weil er den Hype um die Netflix-Serie „Stranger Things“ und den Hype um das Schachspiel an sich marketingwirksam vereint.

„Das Damengambit“, ebenfalls eine Netflix-Serie, in der es um ein Schach-Genie geht und die das uralte Spiel auch unter jüngeren Leuten wieder populär machte, hat Wolf Bōese natürlich auch gesehen. Gut fand er sie – dies sei im Moment die meistgestellte Frage an ihn, sagt Bōese und schmunzelt. Mit seiner Idee aber habe die beliebte Serie aus 2020 nur wenig zu tun.

Wolf Bōese Der Stranger-Chess-Gründer Wolf Bōese: Schwarzweiße Kästchen mag er auch auf seiner Kleidung.

Die Idee mit dem Schachtermin kam Bōese während der Pandemie, als er den ganzen Tag vor dem Computer saß und arbeitete. Zwischen den Ausgangssperren und den Geboten zur Distanz sei es besonders schwierig gewesen, sich mit Freunden auszutauschen, geschweige denn, neue Freundschaften zu finden. Die pandemiebedingten Beschränkungen seien aber nicht der einzige Anreiz gewesen, mit „Stranger Chess“ etwas Neues auszuprobieren, sobald Treffen draußen wieder möglich waren.

„Berlin ist ja ohnehin eine transiente Stadt“, sagt Bōese etwas sperrig; viele Menschen lebten hier nur vorübergehend, bis sie sich wieder von der Hauptstadt verabschieden. „Die meisten Freunde, die ich hier hatte, sind heute nicht mehr da“, so Bōese. Dafür lerne er jetzt jeden Abend neue Leute kennen: von Kindern bis zu Senioren; die Menschen, die vor dem Schachspäti stehen bleiben und mehr über das Projekt erfahren wollen, seien ganz unterschiedlich.

Ob bei Sonne, Regen oder Hagel: Hier wird Schach gespielt

Wolf Bōese kommt jeden Abend hierher, nur zu Weinachten hat er sich „eine kleine Pause“ gegönnt. Ansonsten ist er immer da – und dass bei jedem Wetter: Ob bei Sonne, Regen, Hagel oder Schnee, in der Schönhauser Allee 185 wird Schach gespielt, auch unter extremen Bedingungen. Seit Bōese mit „Stranger Chess“ angefangen hat, lernte er einige richtige „Hardcorespieler“ kennen, wie er sagt.

„Wenn es richtig kalt ist, gibt es auch Decken und wir bleiben nicht ganze fünf Stunden draußen, vielleicht eher drei“; erzählt Bōese. Er habe auch versucht, das Treffen in Innenräumen zu organisieren, aber Bars zum Beispiel seien nicht besonders heiß auf Schachspieler als Publikum, weil diese nur wenig und zu langsam trinken.

Wolf Bōese Der weiße König ist gefallen, trotzdem behalten die Beide gute Laune.

Eigentlich ist Bōese Designer, arbeitet vor allem im digitalen Bereich. Das sieht man auch dem Instagram-Account an, den er für seine „Stranger Chess“-Treffen erstellt hat: Rund 4300 Fans folgen dem Account, auf dem Bōese täglich Fotos von den Schachabenden veröffentlich – natürlich in schwarz-weiß, um die traditionellen Farben des Brettspiels aufzugreifen.

In einem eigenen Telegram-Kanal können „Stranger Chess“-Stammgäste sogar chatten, um sich auch privat zum Schachspielen zu verabreden. Der Sinn seiner Abende sei es zwar, mal vom Bildschirmen wegzukommen, sagt Bōese. Gleichzeitig wolle er die Reichweite nutzen, die durch das Internet erzielt werden kann.

Mehr als ein Dutzend Menschen setzen sich jeden Abend an die Tische und spielen zusammen eines der ältesten strategischen Brettspiele der Welt. Wolf Bōese selbst spielt nicht immer mit, er kümmert sich hauptsächlich um seine Gäste, erklärt zum Beispiel Anfängern, wie die Figuren auf dem Brett bewegt werden dürfen. Trotzdem schafft er es, mich in einer zehnminütigen Partie zu schlagen.

Mittlerweile sitzen wir zu zehnt an den Brettern, vier weitere Schachliebhaber verfolgen die Spiele im Stehen und warten, bis sie selbst an der Reihe sind. Im Schach, sagt man, geht es nicht nur um das Gewinnen oder Verlieren. Sondern auch um die Schönheit des Spiels – und darum, an sich selbst zu arbeiten. „Schach ist ein Kampf gegen den Fehler“, sagte der Schriftsteller Stefan Zweig einmal, der unter anderem die berühmte „Schachnovelle“ schrieb.