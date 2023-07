In den Eingeweiden eines Pottwals auf La Palma fanden Forscher einen kiloschweren Klumpen Ambra. Was hat es mit der wertvollen Substanz auf sich?

Wahre Parfüm-Schätze verbergen sich in Pottwalen. (Symbolbild)

Wahre Parfüm-Schätze verbergen sich in Pottwalen. (Symbolbild) Cavan Images/imago

Auf den Kanarischen Inseln machten Forscher in der vergangenen Woche eine spektakuläre Entdeckung. Die Wissenschaftler fanden in einem toten Pottwal, der an den Strand von La Palma gespült wurde, eine wertvolle Substanz: Ambra. Sie sieht unspektakulär aus, wie ein steinartiger Klumpen, dabei handelt es sich um einen kostbaren Naturduft, der für die Herstellung von luxuriösen Parfüms verwendet wird.