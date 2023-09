Es ist derzeit überaus en vogue, Hotels konzeptionell wie gestalterisch mit ihrer Umgebung verschmelzen zu lassen. Gerade in unserer Stadt. Das zeigten zuletzt nicht nur neue Originale wie das Château Royal mit seinen „Berliner Terrazzo“-Böden und den Dallglas-Elementen, die einer gründerzeitlichen Beletage entnommen sein könnten, sondern auch internationale Ketten wie The Hoxton, dessen eben erst eröffnete Charlottenburger Dependance durch die Berliner Wohnung der expressionistischen Tänzerin Mary Wigman inspiriert wurde.

Wie aber, wie nur lässt sich eine direkte Nachbarschaft zur Berliner Mauer dekorativ umschreiben? Es ist keine leichte Aufgabe, vor die Locke Aparthotels den New Yorker Architekten und Industriedesigner Matthew Grzywinski stellte: Das weltweit vierzehnte und neueste Haus der britischen Kette, für dessen Ausstattung Grzywinski verantwortlich zeichnet, steht direkt zwischen East Side Gallery und Spreeufer. Ein Standort, der wie Sprengstoff ist – selbst wenn das Schlagwort „Mediaspree“ seine Schlagkraft längst verloren hat.

Grzywinski aber weiß um die Besonderheit dieses Ortes. „You don’t want to get it wrong in a place like this“, sagt der New Yorker – Fehler könne man sich zwischen Mauer und Spree nicht erlauben. Und tatsächlich ist Grzywinski seine Aufgabe gar nicht unklug angegangen, hat er nicht bloß „Mauer-Fotografien im Hotelflur aufgehängt“, wie er sagt, ist nicht ins Schale, Oberflächliche, gar ins Geschmacklose gedriftet.

Vermietet werden Apartments mit Küchenzeile, Wohnbereich und Bad. Nicholas Worley

Ja, es gibt im neuen Aparthotel, das derzeit sanft eröffnet wird, auch Materialien und Details, die explizit auf das Bauwerk Mauer verweisen. Die lang gezogenen Linien der Wände und Wandvorsprünge im Eingangsbereich etwa, unzählige Grau-Nuancen, viel Beton. Aber mehr noch, so drückt es Grzywinski ein bisschen euphemistisch aus, sei sein Ansatz ein „philosophischer“ gewesen.

„Die Mauer wurde erbaut, um die Stadt zu teilen“, sagt er, „und ist Jahrzehnte später doch zu einem Ort der Begegnung geworden.“ Das habe er gesehen und erlebt, die vergangenen fünf Jahre des Hotelprojekts hindurch, bei vielen Spaziergängen über die Mühlenstraße: Menschen von überallher, die sich an der East Side Gallery treffen, sich gegenseitig fotografieren, ins Gespräch kommen, sich unterhalten.

Die wellenförmigen Strukturen der Glasscheiben in den Apartments sollen an die bewegte Spree erinnern. Nicholas Worley

Diese kommunikative Facette des Kunst gewordenen Mauerstücks habe er in Raumkonzepte übersetzt, die aus dem Lobbybereich einen vielseitigen Treffpunkt machen. Die schlauchartige Halle, mittig geankert von einer langen Kaffeebar, ist unterteilt in viele kleine Nischen, viele kleine Sitzgruppen in Beige und Greige und Grau.

Die Uniformen wurden von der Mauerkünstlerin Mirta Domacinovic entwickelt

Das entspricht auch dem Konzept der britischen Locke-Kette: Vermietet werden hier für wenige Nächte oder mehrere Monate kleine Apartments mit Küchenzeile und Wohnbereich – im Berliner Hotel sind es 176 an der Zahl –, Lobby und Coworking-Space, ein Fitnessraum und ein Event-Space, die Kaffeebar und das 30 Plätze umfassende Restaurant Anima sollen das Erdgeschoss indes zur Begegnungsstätte machen, mit gelegentlichen Veranstaltungen wie Ausstellungen, Konzerten, DJ-Sets.

Zahlreiche Grau-Nuancen und viel Beton verweisen auf das Bauwerk Mauer. Nicholas Worley

Schon jetzt sei man ausgebucht, heißt es vonseiten des Hotels, zwischen Lobby und Anima-Restaurant (in dem übrigens Andrea Iannicella kocht, der zuvor als Souschef unter Victoria Eliasdóttir im Château Royal an den Töpfen stand) sitzen Gäste aus verschiedenen Städten und Ländern – manche liegen fast auf den breiten Sitzpolstern mit strukturierten Stoffbezügen. Sie nippen an ihren Flat Whites und tippen in ihre Apple-Tastaturen; es ist auffallend ruhig, ohrenbetäubend still, sozusagen. Das mag an der Spree liegen, die vor den Panoramafenstern hypnotisierend stoisch ihre Bahnen zieht.

Die Vasen Maia Beyroutis erinnern an DDR-Keramiken der Saalfelder Gruppe

Und auch im Interieur findet der Fluss seine Entsprechungen; sei es in Form der gläsernen Trennwände und Schiebefenster in den Apartments, deren wellenförmige Strukturen der bewegten Wasseroberfläche entlehnt sind, oder in den roséfarbenen Fliesen der Kaffeebar, die schimmern wie die Spree in spätsommerlicher Abendsonne.

Die roséfarbenen Fliesen der Kaffeebar schimmern wie die Spree in spätsommerlicher Abendsonne. Nicholas Worley

Beinahe alle Möbel und Textilien hat Matthew Grzywinski selbst entworfen. Andere Designs kommen, natürlich, von Berliner Firmen, darunter die Möbelmarke Loehr oder das Fade Out Label, das gemeinsam mit der Berliner Mauerkünstlerin Mirta Domacinovic die Personaluniformen entwickelt hat.

Besonders interessant sind die Vasen der Berlinerin Maia Beyrouti im Eingangsbereich, die in ihren organischen Formen und blassen Farben an DDR-Keramiken erinnern, etwa an die Arbeiten der legendären Saalfelder Gruppe – von den zuletzt ohnehin omnipräsenten Trockenblumen hätten es im Locke Aparthotel indes gern weniger sein dürfen. Alles in allem aber hat Matthew Grzywinski seine Sache gut gemacht – und zwar formell wie inhaltlich.

Es sind einladende, freundliche Räume, die zwischen Mauer und Spree entstanden sind. Sie stehen im unteren Bereich (Coworking-Space, Kaffeebar, Restaurant) auch Gästen offen, die kein Apartment gemietet haben – so ist es in den Kriterien zur Standortentwicklung „Mediaspree“ ohnehin festgelegt. Ob das seine schärfsten Kritikerinnen und Kritiker allerdings besänftigen kann, ist eine andere Frage.