Im brandenburgischen Schlaubetal schlummert ein Geheimnis aus DDR-Zeiten. Im Zentrum steht ein Forsthaus an einem idyllischen See. Eine Reportage.

Verstreut liegen die Äste auf dem asphaltierten Waldweg. Der stürmische Regen vor wenigen Tagen hat auch das Schlaubetal ziemlich mitgenommen. Eine Linde scheint umgestürzt zu sein. Um ans Ende der Straße zu gelangen, muss man sich mit dem Auto durchschlängeln: ein kleines Abenteuer abseits des durchorchestrierten Alltags in Berlin. Willkommen in Siehdichum!



Auf einer Anhöhe im brandenburgischen Naturpark Schlaubetal – unweit von Eisenhüttenstadt – thront das Forsthaus Siehdichum. Ein verträumter Ort, der Handyempfang ist hier schlecht, dafür befindet man sich mitten in der Natur. Das Jagdhaus ähnelt etwas dem verlassenen Herrenhaus aus dem James-Bond-Film „Skyfall“. Bloß, dass man nicht in den schottischen Highlands ist, sondern nur eine Stunde entfernt von der Berliner Stadtgrenze.