Ärger mit der Axt: Wikingerfrauen wichtiger, als angenommen

Kühne Seefahrer, furchtlose Krieger – die Geschichte der Wikinger ist eine Geschichte von Männern wie Rollo, Leif Eriksson oder Knut dem Großen. Jüngste Untersuchungen von in Jütland gefundenen Runensteinen, insbesondere der beiden nach ihrem Fundort benannten sogenannten Jellingsteine, zeigen jedoch, dass Frauen im wikingerzeitlichen Dänemark mehr Einfluss hatten, als bisher angenommen. Die vor rund 1000 Jahren eingemeißelten Schriftzeichen erzählen von einer mächtigen Königin mit Namen Thyra.

Königin Thyra, auch Thyra Danebod genannt, lebte im 10. Jahrhundert und war mit König Gorm verheiratet, der weithin als Gründervater und erster König Dänemarks gilt und der den kleineren Jellingstein nach Thyras Tod zu ihrem Gedenken anfertigen ließ. Ihr Sohn Harald Blauzahn ließ später den zweiten Jellingstein zum Andenken an seine Eltern errichten.

Der Name Thyra taucht allerdings auch auf Steinen jenseits von Jelling auf, in Læborg und in Bække, doch es gab lange keine Beweise dafür, dass es sich um dieselbe Frau handelt. Die Analyse der Schnitzereien deutet nun aber stark darauf hin – auch weil alle Steine offenbar die Handschrift von ein und demselben Kunsthandwerker tragen.

Frauen mischten wohl auch bei den Kämpfen mit

Um dies herauszufinden, hatte ein Forscherteam unter der Leitung von Lisbeth Imer vom dänischen Nationalmuseum 3D-Modelle der Runensteine angefertigt, die Form und die Schnitztechnik analysiert, etwa mit welchem Druck die Runensteine geschnitzt wurden und in welchem Winkel der Steinmetz seinen Meißel hielt.

Als Ergebnis stand die Erkenntnis, dass die Meißelstriche auf den Jellingsteinen sowie auf den Steinen von Læborg und Bække nahezu identisch sind, was Archäologen zu dem Schluss veranlasst, dass sie sämtlich von einem schriftkundigen Nordmann namens Ravnunge Tue stammen, der auf dem Læborg-Stein eine Art Signatur hinterließ: „Ravnunge Tue schnitzte diese Runen nach Thyra, seiner Königin.“

"Thyra, meine Königin": Einer der beiden Jellingsteine auf Jütland.

Laut Lisbeth Imer ist es ganz und gar unwahrscheinlich, dass ein Wikinger-Steinmetz zwei verschiedene Frauen mit demselben Namen beschrieben hat – schon allein, weil Frauen ansonsten kaum bis gar keine Erwähnung fanden. Außerdem arbeitete ein Steinmetz seinerzeit üblicherweise sein Leben lang für denselben Herrscher. Ravnunge Tue war offenkundig der Hofschreiber der Familie von König Gorm.

Dies verweist auf die Macht und den Einfluss von Thyra bei der Gründung Dänemarks sowie auf die Verehrung, die ihr landesweit entgegengebracht wurde. Es untermauert die Hypothese, dass Königinnen ebenso wichtig waren wie ihre Könige und tendenziell auch bei Kämpfen mitmischten. „Alles lässt darauf schließen, dass Königin Thyra weitaus bedeutender war, als bisher angenommen“, sagt Lisbeth Imer. „Kein anderer Mann und keine andere Frau aus der dänischen Wikingerzeit wurde auf so vielen Runensteinen erwähnt.“

Lisbeth Imer und ihr Team hoffen nun, dass es die technologischen Fortschritte bei der Analyse von Runensteinen den Historikerinnen und Historikern ermöglichen werden, irgendwann ein vollständiges Bild des frühen Dänemark zu zeichnen. So viel steht jetzt schon fest: „Die Kombination aus den vorliegenden Analysen und der geografischen Verteilung der Runensteine deutet darauf hin, dass Thyra eine der Schlüsselfiguren – oder sogar die Schlüsselfigur – für den Aufbau des dänischen Reiches war.“