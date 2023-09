Schönste Torten, schönste Souvenirs: Was es rund um die Art Week heute zu genießen gibt

Auf der Berlin Art Week geht es um: die Kunst, natürlich. Längst aber hat sich die Veranstaltung, die seit Mittwoch und noch bis Sonntag läuft (13. bis 17. September) auch für Mode- und Designmarken zu einer wichtigen Präsentationsplattform entwickelt. Und: Wer sich so viel Kultur gibt, sollte sich zwischendurch vernünftig stärken.

Wir zeigen Ihnen die gesamte Woche hindurch, was es außerhalb der Galerien und Museen zu sehen und zu erleben, zu essen und zu trinken gibt. Morgens, mittags, abends – unsere Tipps für einen guten Tag auf der Berlin Art Week.

MORGENS: Torten mit Omas statt Tartes mit Hipsters

Das Schönste an Veranstaltungen wie der Art Week ist, dass man so viele bekannte Gesichter trifft. Und das Schlimmste an Veranstaltungen wie der Art Week ist, dass man so viele bekannte Gesichter trifft. Kolleginnen und Freunde, der Typ aus der benachbarten Agentur, die Trulla aus dem Studio gegenüber – alle sind sie da. Schön ist das nur, bis man mal seine gottverdammte Ruhe haben will. Beim morgendlichen Kaffee zur Stärkung für den Galerie-Marathon zum Beispiel.

Wie wäre es also mit einem schnellen Espresso oder einem ausgedehnten Cappuccino bei Frau Behrens Torten, der urigen Berliner Café-Kette, in der eher Urberliner Omas als kunstaffine Hipster verkehren? Eine Filiale liegt in der Wilmersdorfer Straße – von da wäre es gut gestärkt nur noch ein Katzensprung zum Art-Week-Hotspot um die Kantstraße.



Frau Behrens Torten. Wilmersdorfer Straße 96-97, 10629 Berlin. Mo-So 11-19 Uhr. gugelhupf-berlin.de

MITTAGS: Auf der Jagd nach den schönsten Souvenirs

William Fan ist ein Darling der Berliner Modeszene – seine Schauen zählen zu den begehrtesten der Fashion Week. Auch auf der Art Week darf ein kleiner Fan-Moment nicht fehlen: Der Designer eröffnet kommende Woche im selben Haus seines Stores ein weiteres Geschäft.

Damit die Gäste der Art Week einen kleinen Vorgeschmack bekommen, öffnet Fan schon am Donnerstag ab 15 Uhr die Türen seines „Souvenirshops“, der genau das sein soll: Ein kleiner Laden, in dem es „immer etwas Neues zu entdecken“ gibt, wie uns der Designer vor ein paar Wochen erzählte – von schön gestalteten Postkarten über hochwertige Kosmetika bis zu lustigem Klüngel. Wer also neben den Galerie-Besuchen noch ein wenig Zeit zum Stöbern nach anderen Kostbarkeiten hat, sollte sich das neue Store-Konzept von William Fan in jedem Fall anschauen.



William Fan. Große Hamburger Straße 25, 10115 Berlin. Di-Sa 12-19 Uhr. williamfan.com

ABENDS: Bitte unterschreiben Sie hier

Farbenprächtige Malerei inspiriert von der tropischen Natur Südamerikas – Beatriz Milhazes zählt zu den Künstlerinnen und Künstlern Brasiliens, die man kennen sollte. Mit der Kultur und Geschichte ihres Heimatlandes stark verbunden, arrangiert die Künstlerin florale Muster leuchtender Farben zu gemalten Collagen, die an Mobiles erinnern; dabei legt sie einen Schwerpunkt auf die Malerei, arbeitet aber auch mit anderen Techniken wie der Druckgrafik.

Zusammen mit Taschen hat Milhazes, die in Europa noch viel unbekannter ist als in Südamerika, eine eigene Monografie veröffentlicht, die 280 ihrer Kunstwerke abbildet. Noch besser lässt sich ihre Kunst wohl nur persönlich vermitteln – etwa bei einer Signierstunde, zu der Künstlerin und Verlag in den Taschen Store laden.



Beatriz Milhazes im Taschen Store. Schlüterstraße 39, 10629 Berlin. Donnerstag ab 18 Uhr. taschen.de