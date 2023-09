Schwuler Comedian Daniel-Ryan Spaulding: „Bevor ich gecancelt werde, müsst ihr mich umbringen“

Anfang 2022 wog der Komiker Daniel-Ryan Spaulding noch mehr als 192 Kilo und trank sich in seiner Berliner Wohnung ins dritte Jahr der Pandemie. Für Live-Künstler war der Lockdown eine besondere Art der Folter, und wie bei so vielen anderen intensivierten sich auch Spauldings ungesunde Gewohnheiten zu einem Ventil, um mit der Isolation fertig zu werden. Die Rückkehr zur Normalität wurde damit immer schwerer.

Spaulding wurde immer dicker, er brach sich den Knöchel, auch emotional befand er sich in einem Strudel, der ihn immer weiter abwärts zog. Doch dann sei eine Offenbarung gekommen: „Ich hörte für ein paar Tage auf zu trinken“, sagt der Komiker. „Mir wurde klar, dass ich vielleicht noch ein paar Tage durchhalten könnte. Und am sechsten Tag hatte ich genug Klarheit gewonnen, um zu erkennen, okay, ich muss mit dem Trinken aufhören, und ich muss mich einer Gewichtsreduktionsoperation unterziehen.“

Die Welt erobern

Das mag wie die Einleitung für einen von Spauldings düsteren Witzen klingen, aber der Kanadier verspricht an dieser Stelle, dass das alles noch eine Pointe haben wird. Eineinhalb Jahre später jedenfalls, eineinhalb Jahre nach seiner OP, ist der 38-Jährige nüchtern, glücklich und ganze 120 Kilo leichter. Er sitzt lächelnd im Foyer des Babylon-Theaters in Mitte, als wir uns treffen, dort, wo er im September seine Stand-up-Tournee beenden wird.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Die „Power Gay Tour“ führt ihn durch zehn Städte, von Hamburg bis Berlin. Auf Instagram, wo dem Komiker mehr als 75.000 Fans folgen, spricht er oft davon, ein „Power-Gay“ zu sein – ein Slangwort für einen hochmotivierten, rechthaberischen und, ja, gelegentlich auch selbstverliebten schwulen Mann, der die Welt erobern will. Oder zumindest einen kleinen Teil davon.

In den vergangenen zehn Jahren hat sich Spaulding eine Nische als umherziehender schwuler Komiker und selbsternannter „europäischer Bürger“ geschaffen, mit langen Aufenthalten in Norwegen, Holland und Berlin. Er ist bekannt für seine paradiesvogelartigen Darstellungen und für seine bissigen Kommentare auf das Leben als schwuler Mann. Er nimmt deutsche Eigenheiten auf die Schippe und seziert die Polarisierung in der LGBTQ-Community.

Spaulding vor dem Kino Babylon am Rosa-Luxemburg-Platz Benjamin Pritzkuleit

Aber der größte Teil seines Humors, so sagt er selbst, konzentriere sich auf das ganz Persönliche, das Intime. In Berlin kommt das gut an, aber auch außerhalb der Hauptstadt hat Spaulding, inmitten seiner dramatischen Verwandlungsphase, keine Sorgen, mit dem deutschen Publikum in Kontakt zu treten.

„Der größte Teil meines Humors handelt von meinen persönlichen Erfahrungen im Leben und der Art und Weise, wie ich die Welt sehe“, sagt er. „Comedy ist eine einfühlsame Form der Kommunikation. Auch wenn man vielleicht nicht die gleichen Erfahrungen oder die gleiche Meinung hat, möchte man die Geschichten anderer Menschen und ihre Sicht der Welt hören.“

Von viralen schwulen Sketchen bis zu deutschen „Petzen“

In der englischsprachigen Comedy-Szene Europas hat sich viel verändert, seit Spaulding vor mehr als einem Jahrzehnt mit Stand-up angefangen hat. Als er 2011 zum ersten Mal nach Berlin gekommen war, gab es in der Stadt eine englischsprachige Comedy-Nacht in der Woche – jetzt sind es ein Dutzend an mehreren Veranstaltungsorten, die fast jeden Abend um das Publikum konkurrieren.

„Ich kam genau zu der Zeit, als die englischsprachige Comedy in Europa zu wachsen begann“, sagt Spaulding heute. Es habe damals noch nicht viele wie ihn gegeben, „also habe ich mir innerhalb von etwa einem Jahr einen Namen gemacht.“

Spauldings früher Durchbruch begann im Internet, mit Instagram-Videos; das erste, 2014 viral gegangen, trug den Titel „If Gay Guys Said the Stuff Straight People Say“ (Wenn Schwule das sagen würden, was Heteros immer sagen). In dem kurzen Clip trinkt Spaulding auf einer Straße in Holland Heinekens mit einem „Hetero-Freund“, den er mit umgekehrten Klischees belästigt.

„Also, wie entscheidet ihr bei dir und deiner Freundin, wer was macht?“, heißt es in dem Video; „ich habe kein Problem mit Frauen, aber ich bin hetero, also sollten sie mich besser nicht anmachen“; „du bist ein toller Kerl, aber nur damit du es weißt, zwischen uns wird nichts Heterosexuelles passieren“. Das mag sich heute vertraut anhören, nach einer Art der schwulen Comedy, die es häufig gibt, aber damals war es neu.

Ein weiterer Teil von Spauldings Routine sind seine Imitationen von Europäerinnen und Europäern, in der Stadt beliebt ist natürlich besonders seine „It’s Berlin!“-Serie, die sich über die supercoole Hipster-Szene zwischen Neukölln und Kreuzberg lustig macht. In seiner neueren Serie „Hilda und Helga“ spielt Spaulding ein fiktives deutsches lesbisches Paar, das sich laufend über den Lärm beschwert und so die Polizei auf seine (oft ausländischen) Nachbarn hetzt.

Die Deutschen lieben Regeln. Das mag ein Klischee sein, das gerade in der Beobachtungskomödie oft aufgegriffen wurde und wird, aber Spaulding sagt, er würde immer versuchen, in der Psyche zu stöbern und den darunterliegenden Witz zu finden. „Auf einer tieferen Ebene ist der Grund, warum sie all diese Regeln haben, dass sie eine funktionierende Gesellschaft wollen, in der die Menschen die Privatsphäre der anderen respektieren“, sagt er. „Aber die Art und Weise, wie sie das durchsetzen, indem sie die Leute überwachen und als Spitzel und Petzer auftreten, finde ich wirklich lustig.“

Die Grundpfeiler von Spauldings Humor finden sich auch im Programm seiner bevorstehenden Tournee wieder – obwohl der Komiker sagt, dass er seine Witze für das Publikum außerhalb der Hauptstadt anpassen müsse, genauso wie er das für ein amerikanisches oder britisches Publikum tun würde.

„Das Gute daran, in Berlin Comedy zu machen, ist, dass die Leute sehr aufgeschlossen sind“, sagt er. „Sie sind auch ein bisschen abgestumpft, sie haben schon alles gesehen. Sie haben schon alles gemacht. Man kann das Publikum also sehr weit bringen. Man kann ein wenig experimenteller, fantasievoller, subversiver und provokativer sein.“

Spauldings internationales Publikum kommt größtenteils aus der LGBTQ-Community. Als Homosexueller in Vancouver aufgewachsen, erinnert er sich gut an das ständige Mobbing und die innere Unsicherheit, die seine Sicht auf die Welt grundlegend verändert und ihn schließlich zur Komödie gebracht habe. Spaulding floh nach Europa, um dem zu entkommen, was er als „fehlende Kultur in Kanada“ bezeichnet, blieb aber auch seiner Wahlheimat gegenüber kritisch, zum Beispiel, was die Rechte von Homosexuellen in der Europäischen Union angeht.

Doch in letzter Zeit hat Spaulding seinen kritischen Blick auch verstärkt auf die LGBTQ-Community selbst gerichtet, die sich seiner Meinung nach durch die jüngste Identitätspolitik „radikalisiert“ habe. „Jeder weiß es. Jeder denkt, dass es Blödsinn ist. Aber niemand will es aussprechen, weil sie auch Angst haben, dass man sie verfolgt“, meint Spaulding.

Er fährt fort: „Niemand will eine Meinung haben, die nicht die perfekteste, reine, tugendhafte, woke Meinung ist, weil er nicht mit Revoluzzern, Faschisten und Rechten in einen Topf geworfen werden will. Alles hat sich so radikalisiert, dass die Menschen Angst haben, eine differenzierte Meinung zu haben, und der Humor leidet darunter.“

Schwule Fetischware bei H&M

Spaulding ist bei weitem nicht der erste Komiker – egal ob schwul oder nicht –, der die politische Korrektheit zum Thema macht (und auch einige Historiker argumentierten, die „Cancel Culture“ beschneide die Freiheiten, die Künstlerinnen und Künstler vor Jahrzehnten noch hatten). Innerhalb der LGBTQ-Gemeinschaft, so Spaulding, würden einige Leute nun weiße schwule Männer als privilegiert erachten.

Er selbst würde sich keine Sorgen machen, in der Community Gefühle zu verletzen: „Ich habe den Eindruck, dass schwule Männer eine der letzten Gruppen von Menschen sind, die politisch unkorrekt bleiben werden.“ Ob er nicht Angst hat, früher oder später selbst gecancelt zu werden? „Da müsst ihr mich schon umbringen“, sagt Spaulding, „ich werde nicht kampflos untergehen.“ Seine „Power-Gay“-Persönlichkeit, so sagt er, verdiene auch durchaus ein oder zwei Schläge.

Für Spaulding gehe es bei dieser Identität in erster Linie darum, den Selbsthass zu überwinden, der so vielen schwulen Männern von klein auf auferlegt würde, und dann in der neu gewonnenen Freiheit das Leben zu führen, das man sich selbst wünscht. Aber in der Welt der mächtigen Schwulen gebe es auch ein notorisch hohes Maß an Ego, Narzissmus und Toxizität, sagt er. „Es ist lustig und ich spiele mit all diesen Stereotypen und diesen Dingen, weil schwule Männer damit umgehen können. Wir mögen es, wenn man sich über uns lustig macht.“

Spaulding lacht darüber, wie der einst marginalisierte Schwule in der Mainstream-Kultur angekommen ist, wie der Pride Month kapitalisiert wurde, wie sich in den Berliner Clubs eine performative Sexualität durchgesetzt hat. „Ich hätte nie gedacht, dass es so weit kommen würde, dass schwule Fetischware bei H&M verkauft wird, dass Heteros, die in Banken arbeiten, Harness tragen und diese Art von queerem Cosplay betreiben, bei dem sie in den KitKatClub gehen und so tun, als wären sie bisexuell, obwohl sie in Wirklichkeit nur erschrockene Heteros sind, die cool wirken wollen“, sagt Spaulding. „Das ist sehr Berlin.“

Daniel-Ryan Spalding Benjamin Pritzkuleit

Gewichtsverlust und Nüchternheit in Berlin

Seine persönliche Reise des vergangenen Jahres in ein Lachen zu verwandeln, war für ihn keine leichte Aufgabe. Spaulding sagt, seine Erfahrungen als nun erschlankter Mensch seien eher schmerzhaft erhellend als zum Totlachen gewesen.

Nach der Operation und dem herben Gewichtsverlust hätten die Leute angefangen, ihn anders, ihn besser zu behandeln. In Gesprächen mit alten Freunden sei das genauso spürbar gewesen wie in Interaktionen mit Kellnerinnen oder Flugbegleitern. „Es ist eine andere Welt. Und ich habe nicht gemerkt, wie sehr es auf meiner Psyche gelastet hatte, vor meiner Verwandlung schlecht behandelt zu werden.“

Es sei ihm leichter gefallen, sich an ein Leben ohne Alkohol zu gewöhnen – und das, obwohl die Comedy eng mit dem Rausch verbunden ist. Trinken ist für viele Komikerinnen und Komiker ein fast schon religiöses Ritual, das gleichermaßen zum Aufputschen vor als auch zum Runterkommen nach dem Auftritt vollzogen wird.

Spaulding hat dieses Leben jahrelang ausgekostet. Er habe zwar schon einmal versucht, von sieben auf drei Tage in der Woche mit Alkohol zu reduzieren, aber er konnte sich ein Leben ohne Trinken schlichtweg nicht vorstellen. Als sich die Abhängigkeit während der Pandemie verschlimmert hatte, als das Trinken zur einsamen Krücke statt zum geselligen Zeitvertreib geworden war, wurde er nachdenklich. Die meisten seiner Freunde in Berlin, so stellte er fest, waren starke Trinker.

Selbst aufzuhören, war die beste Entscheidung, die er je getroffen habe, sagt Spaulding heute. In den fünf Monaten, die zwischen dem Ende seiner Trinkerei und dem Einsetzen der Magenmanschette lagen, hätte er bereits 30 Kilo abgenommen. Trotz seiner eigenen Suchterfahrungen zeigt der Komiker wenig Mitleid für die „totäugigen Zombie-Junkies“, die seiner Meinung nach in der Blase der Berliner Partyszene gefangen seien.

„Wenn du in deinen Dreißigern lebst, als wärst du 22, werden deine Vierziger ziemlich traurig und ziemlich beschissen“, meint Spaulding. „Und du wirst feststellen, dass viele der Leute um dich herum nicht wirklich deine Freunde sind.“

Spaulding macht keinen Hehl daraus, dass sein Berliner Kapitel ohnehin bald zu Ende geht. Er plant, nach New York City umzuziehen, um in den USA eine Fangemeinde aufzubauen. Die „Power-Gay“-Ambitionen blitzen in seinen Augen auf, als er das erzählt.

Anfang des Jahres habe er in Rio mehrere erfolgreiche schwule Männer in ihren Vierzigern getroffen, die einfach „ihr Leben für sich arbeiten lassen“. Drei Monate im Jahr in Brasilien, eine Wohnung in New York, ein paar Monate London, dann Fire Island im Winter – das ist das Leben, das sich Spaulding als nächstes wünscht. Leichter gesagt als getan mit dem Gehalt eines Komikers, scherzt er: „Gott sei Dank gibt es steuerliche Abschreibungen.“