„Sehr beängstigend“: Berliner YouTuberin berichtet von Rammstein-Erfahrungen

„Das ist echt ein schweres Video.“ Mit diesen Worten beginnt die Berliner YouTuberin und Influencerin Kayla Shyx ihren gut halbstündigen YouTube-Clip, in dem sie schwere Vorwürfe gegen die Band Rammstein und speziell deren Leadsänger Till Lindemann erhebt. Sie bezieht sich dabei auch auf die Irin Shelby Lynn, die zuerst Vorwürfe erhoben hatte, die Bilder von Verletzungen gepostet und gemutmaßt hatte, ihr seien auf einer Rammstein-Backstage-Party in Vilnius K.o.-Tropfen in den Drink gemischt worden.

Auf Lynns Aussagen hin meldeten sich in den vergangenen Tagen viele weitere Frauen, die in unterschiedlichen Medien beziehungsweise in sozialen Netzwerken von ihren Erfahrungen in der sogenannten Row Zero sowie bei den Pre- und Aftershowpartys bei Rammstein-Konzerten berichteten. Kayla Shyx gibt diesen Frauen nun ein weiteres, prominentes Gesicht. Sie hat auf YouTube mehr als 750.000 Abonnenten, bei TikTok folgen der 21-jährigen Berlinerin 1,7 Millionen Menschen.

In ihrem am Montagabend veröffentlichten Video berichtet Kayla Shyx, sie sei im Juni 2022 bei einem Rammstein-Konzert gewesen und in der Pause von einer russischen Frau namens Alena Makeeva angesprochen worden, ob sie zur Aftershowparty wolle. Die Erlebnisse dort schildert die 21-Jährige, die mit bürgerlichem Namen Kaya Loska heißt und mittlerweile in Amsterdam lebt, als „sehr beängstigend“.

Anderen Mädchen sei es noch viel schlimmer ergangen als ihr, sie wolle aber ihre Plattform und Reichweite nutzen, um zu berichten. In ihrem Video lässt Shyx auch Screenshots durchlaufen, mit Chats anderer Frauen und auch mit Makeeva, die Till Lindemann gezielt Frauen für Partys zuführen soll.

Kayla Shyx berichtet von ausgeklügelten, durchorchestrierten Methoden: Makeeva, die sich bei Instagram als Casting-Direktorin von Rammstein bezeichnet, rekrutiere Frauen in Clubs und auf Instagram, sie müssten einem bestimmten Dresscode folgen und schon im Vorfeld Bilder von sich schicken. Es handele sich „nur um junge Frauen bis 30“, es gäbe keine Ausweiskontrolle: „Niemand stellt sicher, dass diese Frauen volljährig sind“, so die YouTuberin.

Shyx selbst habe die Karten über ihr Management bekommen und sei dann in der sogenannten Feuerzone direkt vor der Bühne von der Russin angesprochen worden, ob sie zur Afterparty kommen wolle. Sie sei sehr nett gewesen zu ihr und einer Freundin, habe nach dem Alter gefragt, ob sie wirklich große Rammstein-Fans seien.

Junge Frauen, umringt von Security-Männern

Es sei davon die Rede gewesen, „Till zu treffen“, zusammen würde man im Olympiastadion feiern, es werde Spaß machen. Auf der Party in den Katakomben – dazu gibt es auch kurze Videoaufnahmen – habe sie bekannte Gesichter und Stars gesehen und sich erstmal sicher gefühlt. Dann aber seien die Frauen an dieser Party vorbei in einen anderen Raum eskortiert worden – zusammen mit weiteren Mädchen aus der Row Zero, umringt von Security-Männern.

Von diesem Moment an sei die Atmosphäre gekippt, sie sei verwirrt gewesen, habe so etwas noch nie erlebt und es auch nicht besser gewusst – „wie viele andere Mädchen auch“. Die Casting-Direktorin habe nun von einer Privatparty mit Till gesprochen, alle hätten ihre Handys abgeben müssen. Sie habe nach wie vor sehr beruhigend gewirkt.

Man sei dann in einer Art Umkleidekabine gelandet, mit zwei schwarzen Ledersofas und jeder Menge Alkohol. Da habe sie es „mit der Angst zu tun bekommen“. Einige Mädchen auf den Sofas hätten bereits „benommen“ gewirkt. Sie sei dann mit zwei anderen Mädchen zur Toilette gegangen, eine habe berichtet, dass Lindemann sich schon vor dem Konzert ein Mädchen ausgesucht hätte, „die ihm zwischen den Sets unter der Bühne einen bläst“.

Shyx sagt, in diesem Moment sei ihr klar geworden, dass sie als „potenzielles Sexobjekt“ für den 60-jährigen Lindemann ausgesucht worden sei. Sie habe den Raum dann fluchtartig verlassen. Andere Mädchen seien in solche Situationen sicher „tausendmal schüchterner“ als sie und trauten sich nicht, Nein zu sagen oder nicht mitzugehen ins Hotel oder zu den Partys.

Die YouTuberin spricht von einem System von Männern in Machtpositionen, die „Frauen ausnutzen und Mädchen missbrauchen“. Till Lindemann sei einer davon. Frauen müssten wissen, was bei den Konzerten passiere, um sich zu schützen und keine Drinks anzunehmen, von denen sie nicht wüssten, was drin ist.

Was wirklich bei Rammstein Afterpartys passiert https://t.co/TO8CtmlOog — Jan Böhmermann 🤨 (@janboehm) June 5, 2023

Das Video verbreitet sich derzeit mit hoher Geschwindigkeit im Netz, Hunderttausende haben es bereits angesehen. Von der Band selbst gibt es noch keine Stellungnahme. Rammstein hatten zuletzt zwei offizielle Statements veröffentlicht, eines zu den Vorwürfen von Shelby Lynn („wir können ausschließen, dass sich was behauptet wird, in unserem Umfeld zugetragen hat“), und eines nach den Veröffentlichungen, die danach folgten.

Darin schreibt die Band: „Die Vorwürfe haben uns alle sehr getroffen und wir nehmen sie außerordentlich ernst. Unseren Fans sagen wir: Es ist uns wichtig, dass Ihr euch bei unseren Shows wohl und sicher fühlt – vor und hinter der Bühne. Wir verurteilen jede Art von Übergriffigkeit und bitten euch: beteiligt euch nicht an öffentlichen Vorverurteilungen jeglicher Art denen gegenüber, die Anschuldigungen erhoben haben. Sie haben ein Recht auf ihre Sicht der Dinge. Wir, die Band, haben aber auch ein Recht – nämlich ebenfalls nicht vorverurteilt zu werden.“

Ab Mittwoch will die Band im Münchner Olympiastadion live auf der Bühne stehen – das erste von insgesamt vier ausverkauften Konzerten in der bayerischen Landeshauptstadt. Als Reaktion auf die Missbrauchs-Vorwürfe gegen Sänger Lindemann soll es in München weder eine Row Zero für Fans noch eine Aftershowparty geben.