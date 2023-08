Vor einigen Jahren hatte ich ein Date mit einem Philosophen. Ich war bei ihm, und bevor wir in den sexuellen Teil des Abends starteten, wollte er noch etwas kiffen. Da er keinen Tabak mehr hatte, bat er mich, kurz zu warten und ging in den Späti, Tabak kaufen. Da stand ich also nun in einer unaufgeräumten Junggesellen-Studentenbude – und was macht eine Frau in einer solchen Situation? Genau: Sie schaut sich das Bücherregal an.