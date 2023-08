Sex mit Barbie: Berliner Puppenbordell erfüllt bizarre Männerfantasie

Barbie sitzt auf einem Kingsize-Bett und fasst Ken in den Schritt. Eine weibliche Stimme aus dem Off ertönt und erklärt, sie sei die einzige Barbie mit einer Vagina. Was im ersten Moment so gar nicht zum aktuellen, eher unerotischen „Barbie“-Kinofilm passt, wollen die Betreiber des Berliner Puppenbordells inszenieren: Beischlaf mit Barbie.