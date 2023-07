Unsere Autorin fragt sich, warum sich im Sexbereich so viele Dilettanten tummeln. Sie findet, jeder sollte auf seinem Instrument wenigstens ein bisschen üben.

Huanhuan Wang für Berliner Zeitung am Wochenende

Wäre das Sexleben der Menschen ein Klavier, würden die meisten nur eine Oktave spielen, und auch nur die vollen Töne. Kaum jemand beherrscht sein Instrument wirklich. Man spielt ein paar Töne und wiederholt sie, wieder und wieder. Aber mal was ausprobieren? Halbtöne? Modulationen? Schräge Akkorde? Wenn die Töne für verschiedene Varianten von Sex oder verschiedene Partner stehen, dann könnten die Pedale für Verlässlichkeit, für Verbindlichkeit, für lange Beziehungen stehen. Was lernt man schon über die Liebe, wenn man nicht auch mal einen Ton länger klingen lässt? Ihm lauscht, ihn an- und abschwellen lässt, bis er leise verhallt?