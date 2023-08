Sex zum Blättern: Diese erotischen Magazine kamen aus Berlin

In die Zeit der Weimarer Republik fiel auch der Start der Massenpublizistik in Deutschland – Berlin wurde schnell zur „Stadt der Tausend Verlage“. Solchen Ruhm brachten große, äußerst erfolgreiche Verlagshäuser wie Mosse und Ullstein, allesamt technisch auf dem jüngsten Stand, kosmopolitisch und auf die Interessen aufgeweckter Leser hin orientiert. So wurde Berlin rasch auch zur Medienhauptstadt des Deutschen Reichs. 1929, auf dem Höhepunkt des Booms, erschienen hier 147 Tageszeitungen. Mit meist mehreren Ausgaben täglich: Neben der Morgen-, Mittags- und Abendzeitung gab es vereinzelt sogar noch spezielle Nachtausgaben.