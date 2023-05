„Könnte pro Tag fünf Mädels bumsen“: Jeremy Fragrance und sein bizarrer Festival-Auftritt

Im Internet verfolgen Millionen, was der Duft-Influencer treibt. Auch beim Digitaltreffen OMR wurde sein Auftritt gefeiert – danach gab es Sexismus-Vorwürfe.

Das OMR Festival ging diese Woche in Hamburg über die Bühne und hätte wahrscheinlich die Schlagzeilen längst wieder verlassen, wäre da nicht der Auftritt von Parfum-Influencer Jeremy Fragrance (832.000 Follower bei Instagram, 6,6 Millionen bei TikTok) gewesen, der auf dem Treffen der Digital- und Marketingszene gesprochen hat.

Auf der Bühne hielt der 34-Jährige als Content Creator einen Vortrag mit dem Titel „Power, Baby! – Wie Jeremy Fragrance das Attention Game gewinnt“. Bei dem reichlich bizarren und überdrehten Auftritt brüllte der Influencer nicht nur Worte wie „Power“, „Strength“ und „Kraft“ mit rollendem R ins Mikro, er sagte auch, man solle öfter mal „Ich bin bin geil“ sagen, um sich zu motivieren. Das Publikum johlte und schrie ebenfalls „Strength“ und „Power“.

Berauscht von so viel Energie empfahl Fragrance nun: „Macht aus euch 'ne Brand, weil die AI kommt und die outsourct fast alles, inklusive Influencern.“ Irgendwann kam dann auch der Moderator zu Wort, er sprach den in Oldenburg geborenen Unternehmer auf Gerüchte nach seinem Drogenkonsum an.

Das Mindset des Influencers: „Ethisch sehr geil unterwegs“

Fragrance erwiderte, er nehme es als Kompliment, wenn Leute dächten, er nähme Koks. „Ich hab in meinem Leben noch nie Drogen genommen, aber geil, wenn die Leute das denken.“ Dann kommt die Stelle, die nun im Netz die Runde macht. Fragrance sagt, er sei „ethisch sehr geil unterwegs. Ich könnte es mir sehr leicht machen: Ich könnte pro Tag fünf Mädels bumsen, ich könnte euch alle verarschen (...)

Aber da er sich entschieden habe, ethisch gut zu leben, könne er das nun mal nicht machen. Er flirte zwar mit vielen Girls und denke, „die ist so geil, Alter.“ Aber weiter gehe er nicht, denn „das wäre zu viel und ich würde sie benutzen“. Dieses Mindset sei relevanter als andere Dinge.

So weit, so wirr. Während im Publikum gejohlt und gelacht wird, und auch der Moderator nichts Kritisches anzumerken hat („super-cool, alles gut“), häufen sich am Tag nach dem Auftritt auf Social Media Sexismus-Vorwürfe.

„Auch lustig, dass es jede Menge superkreative Top-Entscheider aus hippen Zukunfts-Unternehmen gibt, die sich als Elite sehen und gerne 1400 Euro für ein OMR-Ticket zahlen, wo sie sich dann von Jeremy Fragrance ein ‚Mindset‘ erklären lassen, ‚mit dem sie jeden Tag 5 Weiber bumsen‘, schreibt Model und Autorin Marie von den Benken auf Twitter.

Auch lustig, dass es jede Menge superkreative Top-Entscheider aus hippen Zukunfts-Unternehmen gibt, die sich als Elite sehen und gerne 1400€ für ein OMR-Ticket zahlen, wo sie sich dann von Jeremy Fragrance ein „Mindset“ erklären lassen, mit dem sie „jeden Tag 5 Weiber bumsen“. — Marie von den Benken (@Regendelfin) May 11, 2023

Werber Thomas Koch entschuldigte sich in der Wirtschaftswoche „stell­vertretend für die Branche“. Der von Fragrance „zur Schau getragene Chauvinismus“ vermittele „ein indiskutables Bild der Werbe­branche in der Öffentlich­keit“. Es sei „intellektuell schwer zu verkraften, welchen Unsinn der Mann in einer knappen halben Stunde raushaut.“ Frank Behrendt von der Serviceplan Agenturgruppe sprach im Zusammenhang mit Fragrances Auftritt vom „Gipfel der Hohl­birnigkeit“.

Nach der massiven Kritik haben die OMR-Macher den Auftritt des Parfum-Influencers mittlerweile offline genommen. Auf YouTube ist das Video allerdings immer noch abrufbar. Ein OMR-Sprecher sagte gegenüber T-Online, man sei „mit den Beteiligten im Aus­tausch“ und dulde generell keine „Diskriminierung jeglicher Art, Belästigung, (sexualisierte) Gewalt und Grenz­über­schreitungen“ auf dem Festival.

„Ich bin geil, ich bin cool, ich bin krass.“ Was für eine Hohlbirne, was für ein Buzzword-Bingo in Endlosschleife. Kann man nicht zu Ende schauen, zu unerträglich. Aber mal reinsehen zum Kopfschütteln ist gut😎🙈 #jeremyfragrance #OMR23 Zum Nachgruseln ▶️ https://t.co/m96KMxrwQo pic.twitter.com/qTpYOi46ZU — Frank Behrendt 🌻 (@frankzdeluxe) May 10, 2023

Die OMR ist nach eigenen Angaben die führende Plattform für die digitale Wirtschaftswelt und umfasst Inhalte, Events und Technologien. Das OMR Festival ist demnach die größte Zusammenkunft von Führungskräften aus Digitalwirtschaft, Medien und Marketing in Europa. Zur diesjährigen Ausgabe mit Stargästen wie Serena Williams kamen nach Veranstalterangaben mehr als 70.000 Besucher zu dem zweitägigen Event.