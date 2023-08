Was den Geschmack angeht, so setzt Lindner, im Volksmund immer noch Butter Lindner, auf Wahlfreiheit: Erdbeer oder Vanille, Vollmilch oder Schokolade, auch als feine Nougat-Variante ist die Torte „Schulkind“ dort zu haben. Passend zur Einschulung Anfang September will das beliebteste Delikatessengeschäft Berlins Familien mit seinem Konditorenwunderwerk beliefern; 55 Euro kostet die Torte mit hellem Biskuit und leichter Buttercreme, für acht Personen soll sie reichen.



Darauf abgebildet: ein Schulkind nebst Schultüte natürlich. Wobei die Wahlfreiheit hier schon deutlich eingeschränkter ausfällt: „Die Haarfarbe ist in Blond oder Braun möglich“, heißt es auf der Lindner-Website lediglich – inwieweit sich darüber hinaus auch die Geschlechter der Kinder variieren lassen, bleibt klar.

Denn wie sind sie auf den Werbebildern wohl aufgeteilt auf Torten, die es in den zugegebenermaßen sprachlich ganz unverfänglich umschriebenen Varianten „Schulkind – rosa“ und „Schulkind – blau“ gibt? Genau: Auf dem rosafarbenen Backwerk ist ein brünettes Mädchen mit Zöpfen, auf der hellblauen Torte ein blonder Junge mit Mittelscheitel und Segelohren abgebildet. Ob sich das auch vielfältig umdekorieren ließe? Unklar.

Dunklere Hauttöne werden offenbar gar nicht erst angeboten

Und apropos Vielfalt: Wäre es in einer Stadt, in der fast 40 Prozent der Einwohnerinnen und Einwohner eine Migrationsgeschichte haben, nicht angebracht, zumindest auch schwarze Haare anzubieten? Und wie sieht es mit anderen Hauttönen aus? Gibt’s das Fondant-Gesicht nur hell – oder darf’s auch etwas dunkler sein?

Geht doch: Die „Schulanfang“-Torte kommt auch von Butter Lindner. Butter Lindner

Nun wollen wir mal davon ausgehen, dass Lindner solche „Extrawünsche“, die eigentlich gar keine Extrawünsche, sondern gelebte Realität sind, auch erfüllen mag – schließlich ist man beim renommierten Delikatessenanbieter auf exzellenten Service bedacht. Nur wird die Variantenvielfalt auf der Website nicht sichtbar: Dort gibt’s rosa Mädchen- und blaue Jungs-Torten – und damit hat sich das. (Interessant auch, dass der Fondant-Junge strikte, geradlinige Streifen trägt, während auf dem Pulli des Mädchens drollige Punkte abgebildet sind.)

Gerade zum Schulanfang wäre ein bisschen mehr Vielfalt schön

Und es ist ja tatsächlich so: Wahrscheinlich wird’s mehr Schulanfängerinnen als Schulanfänger geben, die sich eine rosafarbene Torte wünschen – und umgekehrt. Das ist nicht weiter verwerflich, auch wenn hinter der vermeintlichen persönlichen Präferenz vor allem eine gesellschaftliche Konditionierung steht (die übrigens mal umgekehrt ausgeprägt war: Bis Ende des 19. Jahrhunderts galt Rosa noch als herrschaftliche Farbe für Jungs, während Blau auch durch entsprechende Darstellungen der Heiligen Mutter im bläulichen Gewand vor allem weiblich konnotiert war).

Und doch wäre es schön, Kindern just zum Schulbeginn zu signalisieren, dass es noch viele weitere Möglichkeiten gibt; rosafarbene Jungs- und blaue Mädchen-Torten zum Beispiel, oder gleich ganz andere Fondantfarben, gelbe oder grüne, Torten in Lila und Orange. Wobei es wohl zur Chronistenpflicht gehört zu erwähnen, dass Butter Lindner auch genderlose Einschulungs-Torten backt.



Wer die Varianten „Schulkind – rosa“ und „Schulkind – blau“ links liegen lässt, findet auf der Website etwas weiter unten noch die individualisierbare Torte „Schulanfang“: Auf dem Backwerk aus dunklem Biskuit mit leichter Erdbeer- oder Schokoladen-Creme sind völlig geschlechtslose Fondant-Stifte und -Tafeln, Bücher und Buchstaben dekoriert – und beispielhaft der Name „Mia“.