Shirin David: Wie die Rapperin Berliner Restaurants zu Ruhm verhilft

Momentan ist Shirin David mal wieder in aller Munde. Die Rapperin und Wahlberlinerin ist Teil der neu zusammengewürfelten Jury der Castingshow „The Voice of Germany“, die in dieser Woche am Freitag zur Primetime auf Sat.1 ausgestrahlt wird.

Neben Shirin David sitzen Ronan Keating, Giovanni Zarrella sowie die Tokio-Hotel-Brüder Bill und Tom Kaulitz auf den Drehsesseln. Vor dem Drehstart, so war zu erfahren, trafen sich alle zu einem Dinner im Grill Royal. „Giovanni hat die Rechnung übernommen. Das werde ich nie vergessen. Es war ein teures Abendessen“, berichtete Ronan Keating im Nachgang.

Aber zurück zu Shirin David, der gebürtigen Hamburgerin, die mit bürgerlichem Namen Barbara Schirin Davidavičius heißt, mit Alben wie „Bitches brauchen Rap“ musikalische Erfolge feiert und seit 2018 in Berlin lebt. Anfang dieser Woche bekam die 28-Jährige hier in der Hauptstadt einen Preis verliehen.

Die neue „The Voice of Germany“-Jury: Ronan Keating, Giovanni Zarrella, Shirin David, Bill Kaulitz und Tom Kaulitz (von links) Andre Kowalski/ProSieben/Sat.1/dpa

Als Marketing-Persönlichkeit des Jahres wurde die Künstlerin und Unternehmerin von Innensenatorin Iris Spranger ausgezeichnet „für ihre außergewöhnlichen Leistungen im Marketing und ihre einflussreiche Personal Brand“, die sie „zu einem Vorbild für Millionen von Fans“ gemacht hätten. Die Senatorin sagte in ihrer Laudatio, als Influencerin zeige David „eine unverwechselbare, auch streitbare, aber eben stets authentische Art mit eigenem Stil und einem klugen Geschäftssinn“.

Den Erfolg des rappenden Selbstvermarktungsstars Shirin David, die etwa für eine Kooperation mit McDonald’s auch Kritik einstecken musste, kann man auch an der Reichweite ablesen. Bei Instagram hat sie 6,3 Millionen Follower, bei YouTube mehr als 2,8 Millionen Abonnenten. Kurz nachdem ihre Musikkarriere 2019 mit ihrer Debütsingle „Orbit“ begann, betätigte sich die Wahlberlinerin auch als Food-Bloggerin. Ein Clip, in dem sie ihre „Top 7 besten Food Hotspots“ in der Hauptstadt präsentiert, wurde mittlerweile fast sieben Millionen Mal angeklickt.

Und wie sich bei einer kleinen Umfrage der Berliner Zeitung herausstellte, hat das Video auch vier Jahre nach seiner Entstehung noch Auswirkungen auf die Restaurants, die darin vorgestellt werden – mit viel Witz und Charme übrigens. Shirin David braust im Mercedes von Charlottenburg bis nach Kreuzberg, um Burger, Pommes, Köfte, Sushi, Döner, Waffeln und Wasserpfeifen zu probieren. Eine 20-minütige Fressorgie mit Läden, die typisch berlinisch und bodenständig wirken. Die Kommentare unter dem Spot sind entsprechend: „Alter, wie oft ich dieses Video schon angeschaut hab, hahahah“ oder „Sie macht ihren Tisch sauber nach dem Essen, wirklich mega-sympathisch“. Einige User merken an, die empfohlenen Restaurants bereits besucht zu haben.

Frühstücken in der Schlüterstraße: „Besser als in der Türkei“

„Das geilste türkische Frühstück in ganz Berlin“ zum Beispiel hat Shirin David in der Schlüterstraße entdeckt, bei Baba Angora. In dem anatolischen Restaurant in Charlottenburg erreichen wir Betreiber Emre Macit, der im Video der Rapperin frisch gepressten O-Saft („überkrass“), Wolkenbrot, Blätterteigröllchen mit Weichkäse, gegrillte Sucuk, Kartoffelchips („wenn ihr die esst, ihr werdet einfach sterben“) und die traditionelle Eierspeise Menemen („besser als in der Türkei“) serviert.

Emre Macit kennt Shirin David gut. Zwar sei sein seit 1988 bestehender Familienbetrieb auch schon vorher bekannt gewesen, aber das Video habe dennoch geholfen, noch mehr Gäste in den Laden zu bringen. Noch immer kämen Besucher, weil sie das Video gesehen haben, vor allem junge Fans aus der Provinz, die in Berlin seien und unbedingt in die Läden gehen wollten, in denen ihr Idol speise. Manchmal wollen die Fans auch Fotos mit Emre Macit machen – immerhin ist er im Clip kurz zu sehen.

Für den Betreiber ist das nichts Besonderes – auf dem Instagram-Account des Restaurants schüttelt er regelmäßig prominente Hände wie die von Schauspieler Kida Khodr Ramadan, Moderatorin Palina Rojinski oder Katja Krasavice, einer anderen bekannten Rapperin und TV-Jurorin, die in Berlin lebt.

Ob Krasavice auch den Imbiss Superhahn in der Kantstraße kennt, wissen wir nicht. Aber Shirin David ist dort ein regelmäßiger Gast – noch immer, wie der Chef Yakop Cakir erzählt. Nachdem sein Laden im Video genannt wurde, hätten vor allem jüngere Besucher den Döner testen wollen, den die Rapperin als den „besten auf der ganzen Welt“ adelte, als den „Motherfucker“, den „Vater von allen Dönern“.

Auf dem Tresen im Laden stehen Gewürze aufgereiht, die nach Promis benannt sind: Kontra K, Justin Bieber, Tina Turner. Ein Glas mit kleinen Chilis ist mit dem Namen von Shirin David etikettiert. Immer wieder poste die Rapperin Bilder aus dem Kebap-Imbiss in ihren Stories, sagt Yakop Cakir. Wenn sie heute hier Döner ist, müsse sie oft draußen Fotos machen mit Fans. Für ihn sei sie allerdings weiterhin eine ganz normale Kundin. Und sein Döner spreche ohnehin für sich: „Die Kunden, die ursprünglich wegen des Videos gekommen sind, sind inzwischen längst Stammkunden.“