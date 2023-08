Shopping-Tipp für Berliner: Hier gibt es am Wochenende schöne und faire Mode

Sie ist 27 Jahre alt, Influencerin, Veganerin, Nachhaltigkeitsfan, Österreicherin, die in Berlin wohnt – und Gründerin. Gründerin der Modemarke The Slow Label nämlich. Die Erkennungsmerkmale: „Unsere Kleidung ist langlebig, zeitlos, kombinierbar“, sagt Anna Laura Amenta der Berliner Zeitung. „Und bei uns wird alles transparent gemacht.“

Aber rechtfertigen eine präzise, bis in kleinste Details nachvollziehbare Lieferkette, eine genau einsehbare Preisstruktur und deren Entstehung sowie Selbstreflexion und offen kommunizierte Verbesserungsmöglichkeiten ein weiteres Modelabel in unserer von Konsum gezeichneten Gesellschaft?

Amenta zufolge schon. Es gebe zwar sehr viele Marken, gerade im Bereich der Fast Fashion, aber diese Unternehmen würden keine guten Werte vermitteln. Und wenn man an nachhaltige Kleidung denke, „besteht immer noch das Stigma, dass diese nicht schön ist und zu sehr nach Öko aussieht“.

Jordann Wood

Anna Laura Amenta hat The Slow Label vor vier Jahren, 2019 gegründet. Damals war sie schon mehrere Jahre erfolgreich auf Youtube und Instagram unterwegs und kooperierte mit großen, bekannten Labels. „Marken, die nicht nachhaltig waren“, sagt sie heute. Sie habe das nie hinterfragt, bis sie sich eines Tages den Einfluss, den sie als Influencerin auf manche Menschen hat, bewusst machte.

Auslöser für eine radikale Umstellung ihrer Lebensweise war eine Dokumentation, die sie sich angesehen hatte. Dabei merkte sie auch, dass die Zusammenarbeit mit bestimmten Modemarken „nicht mehr mit meinen Werten zusammenpasste“. Zwar würden viele Unternehmen beim Thema Nachhaltigkeit mitmischen wollen, aber sie waren weder wirklich nachhaltig noch transparent oder zeitlos genug für Amenta.

Also entwickelte sie ihr eigenes Label, welches ihren Ansprüchen entspricht und welches den Konsumentinnen und Konsumenten tatsächlich die Produkte, ihre Bestandteile und Herstellung zeige. „Denn nur wenn man gut informiert ist, kann man auch gute Entscheidungen treffen“, sagt Amenta.

Jordann Wood

In der Modeindustrie mangele es der Gründerin zufolge an Aufklärung, um solche Entscheidungen zu fällen. Konsumierende wüssten nicht immer, was wirklich in einem Kleidungsstück stecke – anders als zum Beispiel in der Lebensmittelindustrie, wo jede Zutat in den Produkten kenntlich gemacht wird. Ohne diese Informationen sei es schwer, die Kleidung wieder richtig zu entsorgen. Die gesamte Zirkularität im Recyclingprozess komme also ins Wanken.

Wir sind ein Gegenpol zu Trends, das ist für uns das Wichtigste. Anna Laura Amenta

Amenta versucht auch über die sozialen Netzwerke dafür zu sorgen, dass Kundinnen und Kunden über den bewussten Konsum von Kleidung Bescheid wissen. So spricht sie auf ihren Kanälen zum Beispiel über das Prinzip der „Capsule Wardrobe“: Dabei handelt es sich um eine zeitlose Grundausstattung an Teilen im Kleiderschrank, die aus Basics besteht, die vielfältig miteinander kombiniert und getragen werden können. Also weniger Kleidungsstücke, die durch ihre Schlichtheit mehr Kombinationsmöglichkeiten bieten.

Um die Menschen nicht zum permanenten Kauf von neuer Kleidung anzuregen, verzichtet Amenta auf ständig wechselnde Designs und neue Styles. „Wir sind ein Gegenpol zu Trends, das ist für uns das Wichtigste“, sagt sie. Die junge Frau bezeichnet jedes ihrer Produkte als ein „Hero-Item“. Dadurch soll klar werden, dass ein jedes Teil aus ihrem überschaubaren Sortiment einen wichtigen Platz hat und nicht wegen neuer Trends einfach abgesetzt wird.

Jordann Wood

Aber die Unternehmensphilosophie, den Konsum nicht so stark anregen zu wollen, ist wirtschaftlich gesehen „ein ständiger Struggle“, weil es beispielsweise keine saisonalen Sales gebe. Hier versucht die Gründerin wieder in den sozialen Medien zu zeigen, dass ihre Ware vielseitig gestylt werden kann und dadurch nicht eintönig ist.

Aber nicht nur der Verkauf stellt eine Schwierigkeit dar, überhaupt nachhaltige Produktionsstätten in Europa zu finden, sei eine Herausforderung. Amentas Erfahrungen nach verärgere es Hersteller, wenn man zu viele Nachfragen stelle. In Portugal – für nachhaltige Modeproduktion ohnehin einer der wichtigsten Standorte Europas – habe sie aber einige Fabriken gefunden, die mit innovativen nachhaltigen Materialien arbeiten; „in anderen Ländern ist das schwieriger“.

Die Qualität ihrer Produkte möchte Amenta am Freitag und Samstag (4. und 5. August) in einem Pop-up-Store unter Beweis stellen. Denn abgesehen von der auf der Website transparent dargestellten Preiszusammensetzung der Kleidungsstücke, „ist diese noch besser zu verstehen, wenn man die Stoffe einmal in die Hand nehmen kann“.



Pop-up von The Slow Label. Samstag und Sonntag, 4. und 5. August von 12 bis 20 Uhr. Böckhstraße 12, 10967 Berlin. Die Preise liegen zwischen 45 Euro für Trägertops und 180 Euro für Kleider. www.theslowlabel.com