So anziehend wie die Currywurstbude: Diese Rose ist ein Gartenwunder

Die Familie ist genervt, die Pullis sind kaputt: Warum unsere Gartenkolumnistin trotz aller Widerstände an ihren stacheligen Lieblingen festhält.

Seit ein paar Jahren wachsen in meinem Garten zwei Zimtrosen. Regelmäßig gibt es deswegen Streit. Zimtrosen sind wilde Rosen, sie haben Stacheln ohne Ende, sich ihnen ohne Vorsicht zu nähern, kann gefährlich sein. Die beiden pieksigen Damen stehen bei uns an prominenter Stelle – links und rechts neben der Treppe, die hinunter in den Garten führt.