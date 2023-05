Sonya Kraus: Die Moderatorin steht erstmals wieder ohne Perücke vor der Kamera

Hinter der TV-Moderatorin Sonya Kraus liegen schwere Zeiten: Im September 2021 wurde bei ihr Brustkrebs diagnostiziert, eine hochaggressive Form. Daraufhin ließ sich die 49-Jährige beide Brüste abnehmen und machte eine Chemotherapie. Ihre TV-Formate moderierte sie seither stets mit Perücke. So hatte man Kraus auch in Erinnerung: als langhaarige Blondine, die bestens gelaunt durch ihre Sendung „talk talk talk“ oder die Heimwerkershow „Do It Yourself – S.O.S.“ führte.

Doch dann kam die Diagnose, die Behandlungen. Im vergangenen Juni beendete Kraus die Chemotherapie. Im Januar 2023 berichtete sie im Gespräch mit Bunte, wie gut es ihr wieder gehe. Sie gehe brav zu ihren Check-ups, sei angstfrei und „die wandelnde Resilienz“.

Ihre Frisur-Zeit habe sich auf 30 bis 60 Sekunden reduziert, so Kraus. Sie finde das berauschend: „Ich habe zu Hause einen richtigen Perücken-Schrein. Untendrunter sehe ich aus wie Nachbars Lumpi.“ Drei Monate nach der letzten Chemotherapie habe sie noch mal Haare verloren, „bis nur noch zehn Prozent der eigentlichen Pracht da waren. Ich werde mir übrigens die Haare kurz schneiden lassen.“

Sonya Kraus schulterlang auf Instagram

Nun, fast vier Monate nach dieser Ankündigung, hat die Moderatorin erstmals ihre Perücke für einen TV-Auftritt weggelassen. In einer Instagram-Story zeigte sich Kraus mit blondem schulterlangen Haar, das lockig-voluminös gestylt war.

Premiere ohne Perücke: Kraus auf Instagram. Screenshot/Instagram

Zu dem Bild schrieb sie: „Ohne Fiffie im On“ und erzählte, dass sie nun zum allerersten Mal seit der Chemotherapie mit den eigenen Haaren vor die Kamera trete. Ihre Frisur habe zehn Minuten gedauert, so eine lange Stylingzeit sei sie gar nicht mehr gewohnt.

Die 49-Jährige hatte erst kürzlich ihr TV-Comeback mit dem „Glücksrad“ gefeiert – der Sendung, in der sie 1998 als Assistentin und Nachfolgerin von Maren Gilzer ihre TV-Karriere begann. Die Neuauflage der Spielshow läuft auf RTL Zwei, mit Kraus und Thomas Hermanns als Moderatoren.

Mit ihrer Erkrankung ging die Mutter zweier Söhne offen um; sie ruft Frauen auf, zu den Vorsorgeuntersuchungen zu gehen. In einem Interview sagte sie mal: „Wäre ich nicht zum Routine-Check-up gegangen, würde ich vielleicht nicht mehr leben.“