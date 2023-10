Sophia Thomalla gegen Julia Klöckner: „Arroganz von oben geht mir auf den Zeiger“

Sophia Thomallas Ankündigung, aus der CDU auszutreten, sorgt für einiges Aufsehen. So reagierte die CDU-Politikerin Julia Klöckner auf Thomallas Kritik an der Partei. Die Berliner Moderatorin hatte in ihrer Begründung für ihren Parteiaustritt die Bundestagsabgeordnete und frühere Ernährungsministerin auch persönlich angeführt.

„Gewalt gegen Frauen ist ein riesengroßes Problem. Der Kampf dagegen nimmt in der gesellschaftlichen Debatte leider nach wie vor zu wenig Raum ein“, rechtfertigte Klöckner am Donnerstag in einem Interview die Veranstaltung der CDU-Bundestagsfraktion, die letztlich zu Thomallas Austritt geführt hatte.

Klöckners Anliegen sei es gewesen, betroffenen Frauen eine Stimme zu geben und Aufmerksamkeit für dieses Thema zu schaffen. Thomalla hatte scharf kritisiert, dass Shelby Lynn bei dieser Veranstaltung in Berlin gesprochen hatte. Lynn war diejenige, die mit ihren Vorwürfen die Debatte um die Band Rammstein ins Rollen brachte.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Julia Klöckner von der CDU zweifelt an Sophia Thomallas Worten

Julia Klöckner sagte nun im Hinblick auf die Veranstaltung und deren Anliegen: „Ich kann mir nicht vorstellen, dass Sophia Thomalla dieses Anliegen nicht unterstützt. Sie ist herzlich eingeladen, sich mit uns für einen besseren Schutz von Frauen einzusetzen.“

Diese Interpretation wiederum lässt die „Are You The One?“-Moderatorin nicht auf sich sitzen. Auf Instagram gab die 34-Jährige am Freitag ein weiteres Statement ab und kritisierte die Reaktion Klöckners. Diese habe „mit politischen Floskeln“ geantwortet und sei „den Fakten, die ich aufzähle, leider galant wieder aus dem Weg gegangen“.

Thomalla erklärte, dass sie bereits am 16. September Klöckner zu dem Thema kontaktiert und ihr ihren Austritt angekündigt habe. Die CDU-Politikerin jedoch habe darauf gar nicht erst geantwortet. „Jetzt wo der Druck groß wird, reagiert sie“, so Thomalla weiter.

Sophia Thomalla kritisiert: „Um den Austausch geht es also gar nicht“

Die Berlinerin begründete in der Tat ihren Austritt ausgiebig, schrieb noch am Donnerstag auf Instagram, dass es seitens der CDU nach einem Versuch aussehe, das „Hin und Her der Aussagen von Shelby Lynn irgendwie zu relativieren und für die Veranstaltung passend zu machen“.

Was hätte die christdemokratische Partei laut Thomalla stattdessen machen sollen? Eine Frau einladen, die „tatsächlich und echte Gewalt erleben musste“ – das wäre laut Thomalla der richtige Weg gewesen, um diesem „so wichtigen Thema eine ehrliche Präsenz zu schenken – ohne billige Aufmerksamkeit zu erhaschen.“

Dass Klöckner in ihrem Statement nun gar nicht auf diese genannten Gründe eingeht, lässt Thomalla folgenden Schluss ziehen: „Um den Austausch geht es also gar nicht, sondern nur um die öffentliche Darstellung und den schnellen Applaus.“ Eine Zweitmeinung sei nicht erlaubt. Doch Thomalla geht in ihrer Kritik noch weiter, schlussfolgert aus Klöckners Reaktion auf die allgemeine Vorgehensweise der deutschen Politik.

Sophia Thomalla sagt, die deutsche Politik sei arrogant

„Habe ich zum Ende der Corona-Zeit einige nicht zu verstehende Maßnahmen in Frage gestellt, war ich Corona-Leugner und Aluhutträger; habe ich ganz normale Fragen zu der Überthematisierung der LGBTQ+-Community, bin ich homophob; mache ich mir leichte Sorgen über die Einwanderungspolitik dieses Landes, bin ich Rassist“, schreibt sie und geht schließlich auch noch auf die Klimapolitik ein, die einen direkt als Klimaleugner bezeichne, wenn man hinterfrage, wie man den Einbau einer neuen Heizung oder den Kauf eines Elektroautos finanzieren solle.

Thomalla kritisiert weiter, dass man als „dümmlich, niveaulos und nicht aufgeklärt“ seitens der Politik abgestempelt würde, wenn man nicht derselben Meinung wie intellektuelle Kritiker sei. Viel sinnvoller wäre es laut Thomalla, dass sich die Politik mit genau diesen Menschen auseinandersetze. „Diese Arroganz von oben geht mir, ich glaube auch der Mehrheit, generell, gehörig und zu Recht auf den Zeiger“, schreibt die Moderatorin zum Schluss.

Haben Sie Feedback? Schreiben Sie uns! briefe@berliner-zeitung.de