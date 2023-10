Sophia Thomalla schimpft auf ZDF-Klima-Kleber-Serie: „Kannst du keinem erzählen“

Sophia Thomalla regt sich bei Instagram ja des Öfteren auf – erst kürzlich über die CDU, deren Mitglied sie zwölf Jahre war und aus der sie nun auszutreten beabsichtigt. Gern attackiert sie auch die „woke Berliner Bubble“ oder das Gendern.



Jetzt hat sich die 34-jährige Berlinerin das ZDF vorgenommen und eine neue Produktion kritisiert, nämlich die sechsteilige Serie „Aufgestaut“, die in der Mediathek und bei ZDF Neo läuft.

Den Inhalt beschreibt der Sender selbst so: Nachdem sich eine Klimaprotestgruppe auf die Straße geklebt hat, erzählt „Aufgestaut“ in ständigen Perspektivwechseln von den Konflikten der Menschen, die durch das Verkehrschaos miteinander verwoben werden. Was passiert, wenn sie alle in einer Ausnahmesituation aufeinanderprallen? Wer hilft wem? Wer hat für wen Verständnis? Und wer kann die Eskalation aufhalten?

Sitzender Straßenprotest mit Warnweste: Szene aus der neuen Serie „Aufgestaut“ Bernd Schuller/ZDF

Thomalla triggert die Sendung offenbar so sehr, dass sie sich in einer langen Instagram-Story darüber echauffiert. „Dafür, dass sich der Sender mit Beitragsgeldern finanzieren lässt, hätten wir meines Erachtens auch mal ein Recht auf eine Berichterstattung gehabt, die wirklich im Interesse der Deutschen steht“, schreibt die Moderatorin. „Stattdessen üben die Öffentlich-Rechtlichen einen enormen Druck auf uns aus, was wir als gut und schlecht empfinden dürfen.“

Das ZDF will in „Aufgestaut“ mehrere Perspektiven des Protests darstellen

Wie verortet man die Serie beim Mainzer Sender? Die Instant-Fiction-Serie „Aufgestaut“ wolle die aktuelle Debatte um den Klimaaktivismus aufgreifen und die Blickwinkel weiten, heißt es von den Machern. „Das Drehbuch- und Regieduo Zarah Schrade und Matthias Thönnissen lädt uns ein, die Perspektiven der verschiedenen Stellvertreterinnen und Stellvertreter in der Diskussion einzunehmen und konfrontiert uns in der multiperspektivischen Erzählung mit unterschiedlichen Meinungen. Dabei wird nicht nur die Form des Protests hinterfragt, sondern zugleich gezeigt, wie sich diese auf unsere Diskussionskultur und unser gesellschaftliches Zusammenleben auswirkt.“

Gezeigt wird, wie der Paketfahrer auf den Protest reagiert, der unter Zeitdruck steht. Oder die werdende Mutter, der der Weg ins Krankenhaus versperrt wird. Aber auch, was es mit den Protestierenden macht, wenn ihnen die Wut der Verkehrsteilnehmer entgegenschlägt. Es werden also verschiedene Blickwinkel eingenommen – und eben nicht nur die Sicht der Klima-Kleber. Zudem ist es ein fiktionales und kein dokumentarisches Format.

Thomalla aber sieht in der Produktion wohl eher ein Statement für die Klima-Kleber und moniert: „85 Prozent der Deutschen lehnen die Klebeaktionen der Letzten Generation ab. Aber hier wird einem verkauft, dass man der Dumme, nicht Aufgeklärte wäre, weil man die Protestaktionen kritisiert. Alt, weiß und blöde. Die Aktivisten hingegen: süß, ängstlich und träumerisch.“

Sophia Thomalla bezieht sich hier auf eine SWR-Umfrage aus dem Juni, nach der eine große Mehrheit der Deutschen für Straßenblockaden von Klimaaktivisten kein Verständnis hat. 85 Prozent der Befragten lehnten diese Protestform ab. Nur jeder Achte (13 Prozent) hält derartige Protestaktionen für „gerechtfertigt“. Damit war die Zustimmung zu Straßenblockaden gegenüber früheren Umfragen weiter gesunken.

Und so sieht sich Thomalla denn auch bestärkt, in ihrem Statement noch einmal gegen die Letzte Generation und deren Glaubwürdigkeit auszuholen: „Wenn ich Aktivist sein möchte, dann muss ich mich auch selber so verhalten. Sie werfen anderen moralisches Fehlverhalten vor (…) aber halten es selbst nicht ein.“

Als Beispiel führt die 34-Jährige die sogenannte Bali-Debatte um die Letzte Generation an und die von Medien immer mal wieder aufgedeckten Flugreisen der Aktivisten. „Sie wollten uns ernsthaft erzählen, man müsse Berufliches von Privatem trennen, als man herausfand, dass ein paar Mitglieder der Organisation nach Bali reisten, um dort Urlaub zu machen“, so Thomalla, die zum Schluss noch gegen Fridays-for-Future-Aktivistin Luisa Neubauer austeilt.

Diese hatte im Februar in Kurt Krömers Podcast „Krömer Feelings“ in Bezug auf die Urlaubsdebatte, in denen man den reisenden Aktivisten Doppelmoral vorwarf, gesagt: „Besser Doppelmoral als gar keine Moral.“ Eine Steilvorlage für Thomalla, die abschließend schreibt: „Doppelmoral ist keine Moral. Kannst keinem erzählen.“

Die ZDF-Serie sorgt indes auch bei Social Media für scharfe Debatten. Der Sender solle „Klimaaktivisten keine Bühne geben“, lautet einer von vielen kritischen Kommentaren. Schauspieler Wayne Carpendale, der in der Serie den Sportwagenfahrer Thomas Kling verkörpert, der sich über Klima-Kleber aufregt, hält bei Instagram dagegen und schreibt: „Die Reaktionen hier zeigen genau das, worum es bei dieser Serie geht. Ihr hört alle gar nicht mehr zu. Hauptsache gleich ’ne Meinung haben! Genau das spiegelt ‚Aufgestaut‘ wider. Nehmt Euch die Zeit, hinter die Fassade zu schauen, nehmt Euch die Zeit miteinander zu reden, nehmt Euch die Zeit einander zu verstehen und auch zu verzeihen … nehmt Euch Zeit für diese beeindruckende Serie!“