Sophia Thomalla tritt aus der CDU aus und attackiert die „woke Berliner Bubble“

Als der damalige CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet im Juni 2021 die Moderatorin und Schauspielerin Sophia Thomalla zu einem parteiinternen Talk-Format einlud, fragte er sie auch, wieso sie CDU-Mitglied geworden sei. Die Antwort von Thomalla: „Auf jeden Fall wegen Angela Merkel.“ Nun, die Merkel-Ära, während der die 34-Jährige in die CDU eintrat, ist vorbei. Und jetzt ist auch die Parteimitgliedschaft von Thomalla Geschichte.

Die Moderatorin hat am Donnerstag in einer Instagram-Story mitgeteilt, dass sie nach zwölf Jahren aus der CDU austritt. „Den immer größer werdenden Realitätsverlust mancher Politiker möchte ich nicht weiter mittragen“, schreibt die Berlinerin, die mit Tennis-Profi Alexander Zverev liiert ist und von 2011 bis 2015 mit Rammstein-Sänger Till Lindemann zusammen war.

Lindemann und die Causa Rammstein, die durch Vorwürfe der Nordirin Shelby Lynn nach einem Konzert der Band Ende Mai im litauischen Vilnius ihren Anfang genommen hatte, kommen im aktuellen Posting von Thomalla ebenfalls zur Sprache: „Der Dame, die sogar selbst von sich sagt, Till Lindemann hätte sie nie angefasst, im Rahmen einer Veranstaltung namens ‚Gewalt gegen Frauen‘ eine Bühne im Deutschen Bundestag zu geben, spiegelt genau die realitätsferne Politik wider, die so viele Bürger seit Monaten zu Recht kritisieren“, schreibt Thomalla.

Shelby Lynn vor Beginn der Diskussionsveranstaltung im Marie-Elisabeth-Lüders-Haus Christoph Soeder/dpa

Sie bezieht sich damit auf ein Event am Mittwochabend in Berlin. Shelby Lynn war Gast während der Diskussionsveranstaltung „Gewalt gegen Frauen – Das Schweigen brechen“ der CDU/CSU-Bundestagsfraktion. Dort stellte die 24-Jährige herrschende gesellschaftliche Machtstrukturen infrage und sagte: „Wir leben in einer Welt, die zugeschnitten ist auf weiße Cis-Männer.“

Sie fügte hinzu: „Das System wird weiße Männer immer bevorzugen.“ Alle anderen Menschen hätten „zu schreien, zu kämpfen, um überhaupt gehört und ernst genommen zu werden“. Lynn betonte, sie würde jederzeit wieder an die Öffentlichkeit gehen. „Ich würde es wieder und wieder und wieder machen“, sagte sie. „Genug ist genug, das ist alles viel zu lange gegangen. Nicht nur in meinem Fall, sondern generell, weltweit.“

Thomalla wiederum schreibt bei Instagram: „Um einer einstweiligen Verfügung aus dem Weg zu gehen, räumte die frisch und selbsternannte irische Feministin schriftlich ein, dass sie Till mit ihren Aussagen persönlich nichts vorwerfen wollen würde. Über die Ermittlungen wegen Falschaussagen in Vilnius wollen wir erst gar nicht anfangen.“



Die Bild-Zeitung hatte im September berichtet, die Staatsanwaltschaft Vilnius ermittle gegen Shelby Lynn. Später korrigierte sie: Das Ermittlungsverfahren wegen Verleumdung richte sich bislang gegen keine konkreten Beschuldigten.

Thomalla über Shelby Lynn: „Sie steht jetzt auf einer offiziellen Bühne“

Thomalla holt in ihrem Statement noch weiter aus gegen Lynn: „Diese Dame steht jetzt dank unserer Politiker auf einer offiziellen Bühne in unserem politischen Haus und kämpft für Frauen. “ Dann zitiert sie Dorothee Bär, die stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, die auf besagtem Event gesagt habe, es solle nicht darum gehen, was passiert oder nicht passiert sei.

Thomalla widerspricht, dass es darum immer gehen solle: „Klingt für mich eher nach einem Versuch, das Hin und Her der Aussagen von Shelby Lynn irgendwie zu relativieren und für die Veranstaltung passend zu machen. Eine Frau einzuladen, die tatsächlich und echte Gewalt erleben musste – das wäre der richtige Weg, diesem so wichtigen Thema eine ehrliche Präsenz zu schenken – ohne billige Aufmerksamkeit zu erhaschen.“

Ihr Posting beschließt die Moderatorin mit den Worten: „Dass sich Politiker wie Dorothee Bär und Julia Klöckner für einen schnellen und billigen Applaus aus der woken Berliner Bubble lieber mit Personen beschäftigen, die fernab jeglicher Relevanz sind, statt mit den eigentlichen Sorgen der Bürger, ist halt leider genau einer der Gründe, warum die AfD einen so relevanten Aufschwung bekommt.“



Shelby Lynn hat via Instagram auf den CDU-Austritt Thomallas reagiert und nannte sie eine „blöde Kuh“, die nicht vermisst würde. Sie sei ein Gewaltopfer und habe vor Rammstein Missbrauch erlebt. Sie sei vergewaltigt worden und habe in einer Beziehung häusliche Gewalt erfahren.