Unternehmen gern mal was zusammen: Das Ehepaar Schröder-Kim, hier im Februar 2023. Imago

Eigentlich widmet sich Soyeon Schröder-Kim auf ihrem Instagram-Account vor allem den schönen, leichten Dingen, die der Alltag mit Ex-Bundeskanzler Gerhard Schröder bereit hält. Fotos von gemeinsamen Abendessen mit Weinbegleitung oder langen Waldspaziergängen; Gerhard Schröder, wie er den Weihnachtsbaum schmückt oder sich über seine tollen Abnehm-Erfolge freut.

Gelegentlich aber schlägt Schröder-Kim auch ernste Töne an. Wie im März 2022, als die 55-Jährige ein Foto aus Moskau veröffentlichte: Es zeigt eine offenbar bewegte Soyeon Schröder-Kim, die Hände andächtig gefaltet, im Hintergrund der Rote Platz samt Basilius-Kathedrale. Auch das beigefügte Emoji zweier betender Hände sollte zeigen: Soyeon Schröder-Kim hofft auf Frieden.



So richtig zünden wollte ihr demonstrativer Peace-Post damals nicht. Eher hatte das Foto für Belustigung und Ärger gesorgt, steht Schröder-Kims 79-jähriger Gatte doch seit Monaten, seit Jahren eigentlich für seine enge Bindung zu Russlands Präsident Wladimir Putin in der Kritik. Längst hat die Schröder’sche Russland-Nähe auch für seine Frau Konsequenzen.

Anfang Mai war das Paar bei einer Feier in der russischen Botschaft in Berlin gesichtet worden – nur wenige Tage darauf hatte Soyeon Schröder-Kims Arbeitgeber bekanntgegeben, man habe sie als Folge des Botschaftsbesuches mit sofortiger Wirkung freigestellt, „und das Dienstverhältnis wird nun durch NRW.GlobalBusiness fristlos beendet“, teilte die Handelsagentur damals mit. Wenige Wochen später heißt es nun: Für Soyeon Schröder-Kim soll es nicht mal eine Abfindung gegeben haben.

Soyeon Schröder-Kim war offenbar mehrmals vorgewarnt worden

In einem aktuellen Artikel zitiert die Bild aus einer Erklärung der nordrhein-westfälischen Wirtschaftsministerin Mona Neubaur (Grüne), demnach die fristlose Kündigung gerechtfertigt und „aus der Gesamtschau der Aktivitäten“ entstanden sei, „die sich nicht mit den Dienstpflichten als Repräsentantin der landeseigenen NRW.GlobalBusiness vereinbaren lassen“. Dass damit natürlich nicht die netten Schnappschüsse eines Weihnachtsbaum-schmückenden Gerhard Schröder gemeint sind, sondern die überdeutliche Russland-Nähe, geht aus dem Schreiben auch hervor.

Schon vor dem Besuch in der Botschaft sei Soyeon Schröder-Kim mehrmals ermahnt worden, „dass Repräsentantinnen und Repräsentanten sich in der Öffentlichkeit bei politisch sensiblen Themen, insbesondere bezüglich des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine, nicht äußern sollten.“ Eine Regel, die Schröder-Kim, die für das Unternehmen mehr als zwölf Jahre als Repräsentantin für Südkorea tätig war, offenbar nicht befolgen wollte.



Dadurch, dass die 55-Jährige diesen Hinweis wohlwissend ignorierte, habe sie laut Neubaur auch keinen Anspruch auf eine Abfindung. „Die außerordentliche Kündigung löst keine vertraglich vereinbarten Entschädigungs- oder Ausgleichszahlungen aus“, so die Politikerin. Bei NRW.GlobalBusiness handelt es sich um eine Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen.