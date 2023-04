Berlin sieht schwarz: Kai Wegner zeigt uns endlich, wo’s langgeht

Unser Dorf soll schöner werden: Kai Wegner will endlich alle piefigen Hoffnungen wahr und aus Berlin eine liebens- und lebenswerte Metropole machen. Roshanak Amini für die Berliner Zeitung am Wochenende

Nach bald einem Vierteljahrhundert sieht Berlin wieder schwarz: Kai Wegner von der CDU ist der neue Bürgermeister der deutschen Hauptstadt, und mit ihm regiert nicht nur ein Christdemokrat im Roten Rathaus, sondern auch ein Spandauer. Und dies ist nicht nur ein recht ungeliebter Berliner Bezirk, sondern auch ein Mindset, eine Geisteshaltung.

Spandau wird in Zukunft Berlin mehr prägen, als uns lieb sein kann. Wir geben eine düstere Zukunftsprognose ab nach dem Motto: Tschüss Libertinage, hello geistige Doppelhaushälfte!

1. Berlin bekommt endlich eine Kehrwoche

Die Metropole fällt regelmäßig unangenehm auf in puncto Sauberkeit: Hundekacke, Müll, ganze Sofagarnituren, fleckige Matratzen, Altglas, Klamotten und Dreck aller Konsistenz und Couleur bestimmen in vielen Ecken das Straßenbild. Doch damit ist nun endlich Schluss! Berlin bekommt die schwäbische Kehrwoche, und alle machen mit. Damit es in der ganzen Stadt so heimelig wird wie hinterm Jägerzaun in Spandau.

Ab dem 29. April sind alle Berlinerinnen und Berliner aufgerufen, vor ihrer eigenen Tür zu kehren, und zwar mit folgenden Utensilien: Besen, Kehrblech, Handfeger, Laubsauger und Wassereimer. Vor jedem Haus müssen dann in der Zeit von 10 bis 12 Uhr mittags (Laubsauger dürfen schon ab fünf Uhr morgens zum Einsatz kommen) bis zum beidseitig angrenzenden Nachbargrundstück der Bürgersteig, die Unterkanten und Fensterbretter der Fenster des Erdgeschosses als auch der umliegende Grünbestand und eventuelle Parkmöglichkeiten erst trocken, dann nass gereinigt werden.

In Hinblick auf die stadtweite Mittagsruhe (12.30 bis 16 Uhr) sind alle Reinigungstätigkeiten bis 12 Uhr mittags zu verrichten. In Mehrfamilienhäusern rotiert die Kehrwoche entgegen des Uhrzeigersinns. Bei mehrfacher Nichteinhaltung der Kehrwoche können Geldstrafen, Abschiebungen und öffentliche Zwangsputzkurse verhängt werden. Marcus Weingärtner

2. Das Humboldt-Forum wird zu „Mahlzeit – das Berliner Heimat-Forum“

Die Benin-Bronzen müssen weg. Einmotten, auf dem Mauerpark-Flohmarkt verscherbeln, im Zweifelsfall doch noch zurückgeben an den westafrikanischen Staat, aus dem sie einst gestohlen wurden – ganz egal, auf jeden Fall müssen sie aus dem Humboldt-Forum weichen! Denn hier könnte im Wegner’schen Berlin entstehen, was der Stadt schon lange fehlt: ein uriges Heimatmuseum, das den traditionsreichen Alltag im dörflichen Berlin dokumentiert.

Erste Sonderausstellung: „Unsere liebsten Leibgerichte“. Erfahren Sie mehr über den Ursprung der Boulette und den Wandel der Currywurst. Tauchen Sie ein in die spannende Geschichte der Berliner Leber. Gehen Sie mit uns aufregenden Lebenskulturfragen auf den Grund: Was macht die Berliner Kartoffelsuppe zur Berliner Kartoffelsuppe? Wieso ist die Rote Grütze rot? Und warum bekommt man nach einem Glas Berliner Weiße immer so unschönes saures Aufstoßen? Sie werden es erfahren – im bald neu eröffneten Heimat-Forum! Manuel Almeida Vergara

3. Das Böllerverbot kommt! Zu Silvester nur noch Tischfeuerwerk

Silvesterkrawalle mit randalierenden und marodierenden Banden, mit Böller-Attacken auf Polizisten und Feuerwehrleute? Damit ist ein für alle Mal Schluss. In Wegner-City wird law-and-order-mäßig durchgegriffen: Das Böllerverbot kommt! Erlaubt sind mit sofortiger Wirkung nur noch Tischfeuerwerk, Wunderkerzen und knallende Sektkorken.

Die ganze Stadt ist eine Feuerwerksverbotszone, wer mit Batterien, Böllern, Raketen oder Knallfröschen hantiert, wird in einer sogenannten Vornamen-Datei erfasst und gilt fortan als vorbestraft. Um den Spaßfaktor am Jahreswechsel zu gewährleisten, wird den Berlinerinnen und Berlinern per Sonderverordnung das seit 2018 offiziell verbotene Bleigießen wieder erlaubt. „Lieber giftige Schwermetalle zu Hause als Pyro-Terror in den Straßen“, so die Devise. Wer aushäusig feiern möchte, ist bei der Silvesterparty am Brandenburger Tor willkommen. Als Bühnenhighlight haben sich in diesem Jahr die Mitglieder der Kultband Spandau Ballet für ihren lange erwarteten Reunion-Auftritt angesagt. Anne Vorbringer

4. Die Spandau-Arcaden werden Weltkulturerbe

Das Sterben der Einkaufszentren muss gestoppt werden, darin sind sich der neue Regierende und seine Wirtschaftssenatorin einig. Der schwarz-rote Senat begrüßt Initiativen wie die Neupositionierung des The Playce am Potsdamer Platz oder den geplanten Radikalumbau des Ring-Centers in Friedrichshain.

Die Ära der großen deutschen Warenhäuser ist vorbei? Nicht in Berlin: Die verbliebenen Galeria-Kaufhof-Filialen kommen unter einen städtischen Rettungsschirm, symbolisch aufgespannt von Kai Wegner und Franziska Giffey bei einem Festakt vor dem Kaufhof am Alexanderplatz. Achtung, im Aktionszeitraum werden am Brunnen der Völkerfreundschaft unter allen Schirmträgern Einkaufsgutscheine verlost!

Zu schön, um wahr zu sein: die Spandau-Arcaden images images

Um in der Shopping- und Erlebnismetropole Berlin den Turbo zu zünden, werden die Spandau-Arcaden für den Welterbe-Status vorgeschlagen. Da ihr außergewöhnlicher universeller Wert als Kulturstätte außer Frage steht, gilt die Zustimmung der Unesco als sicher. Anne Vorbringer

5. „Zentrum zur Wahrung der deutschen Sprache“ statt Zitadelle

Cat Stevens am 12. Juni darf noch. Lionel Richie am 25. auch. Aber danach ist endlich Schluss mit dem fremdländischen Gedudel: Unter Wegners Ägide könnte die Zitadelle Spandau ein „Musikalisches Zentrum zur Wahrung der deutschen Sprache“ werden – das wär doch mal was! Natürlich gilt bei der Veranstaltungsplanung „Locals First“; zuvorderst dürfen also Berliner Schunkel-Barden wie Frank Zander oder Kerstin Ott ran. Aber auch wer sich jenseits der scharf gezogenen Stadtgrenzen einen Namen als deutschsprachiger Musikstar gemacht hat, bekäme in der neu ausgerichteten Zitadelle eine Chance.

Wie wäre es zum Beispiel mit einem großen Sommerkonzert von Lederhosen-Leberkäse Andreas Gabalier? „Kameraden halten zusammen ein Leben lang / Eine Freundschaft, die ein Männerleben prägt / Wie ein Eisernes Kreuz, das am höchsten Gipfel steht / und selbst dem allerstärksten Sturmwind widersteht“, schallt es dann aus den Zitadellen-Boxen. Und wem selbst das noch zu weichlich-weibisch klingt, der darf sich auf die Highlights im Herbst freuen: Hier erwarten das Berliner Publikum Konzerte von Frei.Wild, den Böhsen Onkelz und Melanie Müller. Herrlich! Manuel Almeida Vergara

6. Berlinweite Sperrstunde

Das letzte Mal, als ein CDU-Mitglied im Bürgermeistersessel von Berlin saß, gab es noch keine Bar25 (gegründet 2003), noch kein Berghain (2004) und es gab noch kein Sysiphos. Geschockt stellt der Spandauer im Bürgermeisteramt fest, dass inzwischen nicht nur die Nächte durchgefeiert werden, sondern ganze Wochenenden. SaSoMo heißen diese Partys, die dem Namen nach von Sonnabend bis Montag dauern. Solche zügellosen Zustände passen irgendwie nicht mehr in eine unionsgeführten Großstadt.

Deswegen wird als eine der ersten Maßnahmen die Sperrstunde wieder eingeführt. Nach dem Vorbild des kanadischen Montreals wird diese auf drei Uhr morgens festgelegt. Dann werden die Lichter in den Clubs angeknipst und alle Berliner liegen spätestens um vier Uhr im Bett. Das wird am Anfang etwas ruckeln, aber irgendwann werden die Berliner diese neue Lebensweise umarmen und es sich gar nicht anders vorstellen können.

Weil das aber nicht reicht, wird auch ein umfassendes Alkoholverbot für die ganze Stadt erlassen. Ursprünglich sollte es nur am James-Simon-Park in Mitte gelten, aber die Erfahrungen damit waren so gut, dass die Berliner es erstaunlich gelassen akzeptierten. Konzerte ohne Bier, Feste ohne Wein und vor allem Montage ohne Kater. Als letzte Maßnahme will die Große Koalition eine Funktion am Rand der Fußwege einführen: Der Bordstein soll beweglich sein und damit endlich den Traum aller Kleinstädter wahr machen: Dann werden auch in Berlin die Bürgersteige hochgeklappt. Sören Kittel