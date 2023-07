Berlin ist auch ein Dorf – warum das gut und wichtig ist

Beim Besuch eines Feuerwehrfestes in Pankow-Heinersdorf stellte unsere Autorin wieder mal fest: Berlin ist gerade an seinen Rändern besonders charmant.

Als meine Eltern mit uns von Berlin ins Nachbarbundesland Brandenburg zogen, war das für mich eine Tragödie. Es war Mitte der 90er, ich war 15 Jahre alt, hatte gerade angefangen, die große Stadt für mich zu entdecken. Ich ging shoppen bei H&M am Kudamm und manchmal schon abends in die Disco in Marzahn.



Doch dann bauten meine Eltern ein Haus, irgendwo in der kiefernbestandenen Pampa in Potsdam-Mittelmark, locker zwei Zugstunden von meinen Freunden entfernt. Damals dachte ich, mein Leben wäre zu Ende und mit meinem weltstädtisch-arroganten Blick auf die Brandenburger Jugend und deren Aktivitäten fühlte sich das auch erst mal so an.

In meiner neuen Heimat wurde der Maibaum aufgestellt, es gab Osterfeuer und wir tanzten in alten Dorfgaststätten, die nach kaltem Rauch und Kohlrouladen rochen. Im Sommer pilgerten wir von Open Air zu Open Air. Später, als die ersten den Führerschein hatten, ging’s am Wochenende auch mal ins Fun, eine Großraumdisco in Brandenburg an der Havel. Mit der Zeit verzieh ich meinen Eltern und lernte das Leben in der Provinz zu nehmen. Auch hier war einiges los, und nirgendwo ging es herzlicher und lustiger zu als bei den örtlichen Feuerwehrfesten.

Man feiert die Feste, wie sie fallen: Osterfeuer in Brandenburg. Frank Hammerschmidt/dpa

Daran musste ich am Wochenende denken, als ich das Fest der freiwilligen Feuerwehr im Pankower Ortsteil Heinersdorf besuchte. Es war ein kleines Fest im Hof der Feuerwache, nichts, was es in hippe Großstadt-Eventkalender schaffen würde. Die Jungs von der Jugendfeuerwehr erklärten den Kleinen die Einsatzwagen, es gab Löschvorführungen, Hüpfburg, Entenangeln und Bratwurst vom Grill. Das alles zu familienfreundlichen Preisen und in entspannter Atmosphäre. Es war nicht überlaufen, viele Besucher kannten sich aus Kita, Schule oder Nachbarschaft.

Spätestens, als wir auf der Bierbank saßen, Erdbeerbowle tranken und Cyndi Lauper aus den Lautsprechern „Time After Time“ sang, fühlte ich mich zurückversetzt. Zurück nach Brandenburg, in meine zunächst so ungeliebte Part-Time-Heimat, die ich direkt nach dem Abitur wieder verließ, um in meiner All-Time-Heimat Berlin zu studieren.

Doch je länger ich weg war von Brandenburg, desto mehr wuchsen mir die Jahre dort ans Herz. Freundschaften von damals bestehen bis heute. Inzwischen suche ich wie so viele Berliner oft Zuflucht im Umland, in der Natur, weit weg von Lärm, Dreck und Enge der Großstadt. Und fühle mich an Berlins Rändern viel wohler als in seinem Inneren.



Am Bierstand will ich abends noch meinen Bowlebecher abgeben: „Ist da Pfand drauf“, frage ich den Mann hinterm Tresen. Der antwortet: „Nä, dit hatten wa mal vor paar Jahren, dit war vielleicht ’n Scheiß. Ein einziges Durcheinander.“ Also werfe ich den Plastikbecher in den überquellenden Mülleimer. Es fühlt sich wie aus der Zeit gefallen an – und ist zugleich eine wunderbare Erinnerung an schönste Dorfzeiten.