In Berlin mangelt es an Platz. An Plätzen mangelt es nicht: 131 Plätze sind über die ganze Stadt verteilt. Doch wem gehören diese Orte? Und darf ich sie als Privatperson nutzen, wie und wann ich will? Die Stadt gehört doch allen. Oder nicht?



Ideen hätte ich viele: Ich könnte eine Party auf dem Alexanderplatz schmeißen, ein Seifenkistenrennen auf dem Gendarmenmarkt veranstalten, ein Open Air auf dem Boxhagener Platz. Doch ganz so einfach ist es nicht.