Städtevergleich: Riecht Berlin anders als Wien?

Ich hatte mal eine Berliner Freundin, die behauptete: In Wien riecht es überall nach Mehlspeisen, selbst im U-Bahnhof. Wir kannten uns von der Uni, sie war, genau wie ich, Zugezogene, und schon vor zehn Jahren irgendwie durch mit den Ausdünstungen Berlins. Auf diese habe ich bei meinem letzten Aufenthalt besonders geachtet.



Am Berliner Dom erschnupperte ich Sonnencreme, im Freiluftkino am Kulturforum Mückenspray. U-Bahnhof Prinzenstraße: Chlor (würde ich mich ins Prinzenbad wagen? Unklar!). Am Boxi riecht es abends - Stichwort Suchtverlagerung – neuerdings genau wie im Görli nach Gras, und von Dealern angequatscht wird man auch.

Die BVG ist ein Fall für sich, da kann alles passieren vom inflationären Sommerdamenduft Chloé über gut gemeinte alufreie Deos bis hin zu Erbrochenem. Urin hingegen bleibt den Aufzügen vorbehalten, da ist man bisweilen froh über deren Nichtfunktionieren.



Nur der Vollständigkeit halber erwähne ich meinen Balkon: Zitronenbasilikum, Strauchtomaten, manchmal der Zigarettenrauch der Nachbarin.

Und Wien? Direkt vor meinem Haus riecht es nach Baustelle. Am Donaukanal nach warm gewordenem Abwasser, aber auf diese charmant-mediterrane Art. In der Neubaugasse nach Gold-Scharfgarbe, Junkerlilie und Reitgras, der sogenannten Bensheimer Mischung, die in Form blühender Beete die Shoppingherzen erfreut. Rund um den Stephansplatz definitiv nach Pferdemist, auch wenn die Tiere vorbildlich in an den Fiakern baumelnde Sackerl kacken.

Und dann frage ich mich jedes Mal auf dem Weg in Richtung Höhenstraße, woher im Bezirk Hernals dieser unwiderstehliche Duft nach gebackenem Kuchenteig kommt. Dass dieses Rätsel gelöst wurde, ist „Wien der Nase nach“ zu verdanken, einem Uni-Bürgerbeteiligungsprojekt, das „alle mit Wien-Bezug dazu einlädt, ihren individuellen Stadtalltag als ‚Nasen-Zeug:innen‘ zu erforschen“. Für so was macht Österreich Steuergelder locker.



Es gibt kostenlose Geruchs-Workshops und ein „Sniff-In“, außerdem verzeichnet eine „Smell Map“ Geruchseindrücke, von den Hefeschwaden rund um die Ottakringer-Brauerei über die Dekaden Zigarettenrauch in den inzwischen rauchfreien Kaffeehäusern bis hin zu „nasser Hund am Wienerberg“.

Der Duft von Neapolitaner Waffeln und Linzer-Keksis der Manner-Fabrik

Als ich die Seite zuletzt besuchte, war eine knappe Mehrheit (82) der Meinung, die Stadt rieche „sehr positiv“, während 76 für „sehr negativ“ votierten. Letztere würde ich gerne mal in einen BVG-Aufzug stecken. Und, wonach riecht es nun in Hernals? Nach den Neapolitaner Waffeln und Linzer-Keksis der Manner-Fabrik, die online sogar die aktuelle Windrichtung bekannt gibt. Das würde meiner Mehlspeisenfreundin gefallen.

Eine persönliche Geruchsassoziation möchte ich noch hinzufügen. Viel öfter als in Berlin nehme ich in Wien frisch gewaschene Wäsche beziehungsweise Weichspüler war, vor allem bei Menschen, die Sport treiben, den Joggern im AKH, den Supercyclerinnen im Ringstudio. Ich glaube, das könnte etwas mit der ausgeprägten Höflichkeit der Österreicher zu tun haben, lieber zu viel Mandelblüte riskieren als auch nur den Hauch eines Schweißodeurs, oder mit dem aus dem Untergang der Monarchie resultierenden Minderwertigkeitskomplex. Wäre vielleicht ein Studienobjekt für die Uni Wien.