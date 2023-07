Star Wars in der Wüste: die Mega-Arena „The Sphere“ in Las Vegas

Eines kann man mit Sicherheit sagen: Kalt gelassen hat das Mega-Spektakel am 4. Juli niemand, der gesehen hat. Am „Fourth of July“, dem amerikanischen Unabhängigkeitstag am 4. Juli, bekamen Las Vegas-Besucher und Einheimische schon mal einen Vorgeschmack darauf, was in der Wüstenstadt in Nevada ab September wohl die Attraktion sein wird: Eine gigantische Kuppel mit dem Name „The Sphere“ illuminierte dank des wohl größten 16K-LED-Display der Welt den Nachthimmel über Las Vegas.

This is definitely going to attract more UFOs pic.twitter.com/5Mfy6aQgE2 — Las Vegas Locally 🌴 (@LasVegasLocally) July 5, 2023

Zwei Milliarden Dollar soll der Bau, das zum „The Venetian Resort“ gehört, gekostet haben und ist mit einer Fläche von rund 54.000 Quadratmetern nicht nur die größte LED-Leinwand der Welt, sondern auch die größte Kugelkonstruktion. „The Madison Square Garden Sphere“, so der korrekte Name, hat ein Fassungsvermögen von 23.000 Personen, davon sind 18.000 Sitzplätze und weitere 5.000 Stehplätze, und ist hauptsächlich für Konzerte vorgesehen.

Gigantisch: „The Sphere“ wird erleuchtet von abertausenden LED-Bildschirmen, die ein Gesamtbild ergeben. Hier ein riesiges Auge, das in den Nachthimmel von Nevada zu starren scheint. GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Der erste Auftritt der Kugel richtete sich jedoch nicht nach innen auf die Bühne, auf der zukünftig Weltstars auftreten sollen, sondern nach außen: Wie ein gigantisches Auge „blickte“ die Arena dank der tausenden LED-Displays in den Nachthimmel über Nevada und sorgte so gleich für den passenden Spitznamen: „Saurons Auge“ tauften Nutzer im Netz „The Sphere“ in Anlehnung an das alles erblickende Auge des Bösewichts aus der Fantasy-Trilogie „Herr der Ringe“. Dann wechselte das Bild und die Halle erstrahlte abwechselnd in der Farbe der amerikanischen Fahne, eines Basketballs, einer Erdkugel oder einfach nur als kreisch-bunte Techno-Murmel, die mit einer Höhe von 90 Metern auch ansonsten kaum zu übersehen gewesen wäre.

Blaue Kugel: The Sphere ist Las Vegas' neueste Attraktion und soll der Glücksspiel-Metropole zu neuem Glanz und noch mehr Besuchern verhelfen. Eröffnet wird die Arena Ende September. Las Vegas Review-Journal

Ursprünglich sollte die Event-Halle bereits vorletztes Jahr in Betrieb genommen werden, doch die Corona-Pandemie und steigende Baukosten verzögerten den Start als neue Attraktion unter Besucherschwund leidenden Las Vegas, das sich zwar von der Pandemie erholt hat, aber längst nichts mehr von der Anziehungskraft der vergangenen Jahrzehnte hat. Den letzten Besucherrekord konnte die Glücksspielmetropole 2016 mit über 40 Millionen Besuchern vorweisen.



Mit der „MSG Sphere“ soll nun neuer Glanz ins etwas angestaubte Las Vegas einziehen. Ob es da eine gute Idee war, ausgerechnet die ebenfalls etwas in die Jahre gekommene Band U2 für die Eröffnung am 29. September zu verpflichten, wird sich dann im Herbst zeigen. Billig wird der Spaß in keinem Fall: Die Tickets kosten zwischen 500 und 2200 Dollar.