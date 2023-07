The No Name in Mitte: Das Sterne-Restaurant, das wie ein Sexclub aussieht

Mit klischeehaftem Bondage-Interieur biedert sich der Laden in der Oranienburger Straße bei den Touris an. Ein Glück: Gekocht wird hier besser als eingerichtet.

Warum eigentlich immer eine Frau? Im The No Name fragt man sich, warum nicht mal der männliche Körper für Provokationen herhalten muss. Florian Kroll