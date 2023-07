Stierkämpfe in Spanien: „Pamplona – Gewalt und Tod für Stiere“

Tradition vs. Tierquälerei: Die weltberühmten Stierrennen in den Gassen Pamplonas.

Tradition vs. Tierquälerei: Die weltberühmten Stierrennen in den Gassen Pamplonas. Zuma Wire/imago

Die Sanfermines zählen zu den bekanntesten – zugleich aber auch zu den blutigsten und gefährlichsten – Touristenattraktionen der Welt. Die Rede ist von den berühmten Stierläufen im nordspanischen Pamplona; seit über 430 Jahren werden die Tiere dort durch die engen Gassen der Provinzhauptstadt Navarras gehetzt. Die Stierläufe spalten die spanische Gesellschaft zunehmend – in Traditionalisten und Tierschützer.

Wie in jedem Jahr wird für eine Woche, immer zu Beginn des Julimonats, in Pamplona viel gefeiert und noch mehr getrunken – bis spät in die Nacht. Am nächsten Morgen werden sechs zum Teil über 600 Kilogramm schwere Kampfbullen sowie sechs im Vergleich zahme Ochsen über das rutschige Pflaster der Altstadt getrieben – auf Spanisch „Encierro“ – bis sie schlussendlich im Plaza de Toros de Pamplona ankommen, der Stierkampfarena in der Stadt. Für die Tiere ist es ein 850 Meter langer Spießrutenlauf, der jeweils zwischen zwei und drei Minuten lang dauert. Hunderte von Wagemutigen beteiligen sich jeden Morgen an den Stierrennen.

In der Arena angekommen kann jedoch von einem fairen Kampf zwischen Tier und Matador keine Rede sein: Das Schicksal der Kampfbullen steht immer fest – sie werden am Ende des Tages sterben. Zunächst werden die schon von der Hatz blutenden Bullen von den professionellen Stierkämpfern weiter aufgestachelt und dann – in der Regel – mit einer Lanze verletzt. Erst danach werden die schon völlig erschöpften Tiere von den Toreros mit einem Dolchstoß in den Nacken getötet. Häufig stechen die Matadore mehrere Male auf das langsam verendende Tier ein, da sie nicht die Halsschlagader treffen, sondern das Herz oder die Lunge.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Tierquälerei als Massenereignis

Bis zu einer Million Menschen fahren nur für die Stierkämpfe nach Nordspanien. Viele Hotels sind schon Monate im Voraus ausgebucht. Für die einen sind die Stierläufe ein Spektakel voller Adrenalin, für die anderen ist es Tierquälerei und eine Tradition, die aus der Zeit gefallen ist. Bei den Mutproben der vorwiegend jungen Männer über die 825 Meter lange Strecke werden jedes Jahr Dutzende Läufer verletzt – zumeist durch Hornstöße der Stiere. Es gab in den vergangenen 100 Jahren 16 Todesopfer, das letzte 2009. In diesem Jahr haben sich schon beim ersten Stierlauf, am Freitagmorgen, sechs Menschen verletzt.

Bevor es für die Stiere durch die Gassen von Pamplona geht, werden die empfindsamen Tiere verwirrt und in Todesangst versetzt. Sie laufen Gefahr, gegen Absperrungen und Mauern zu prallen, zu stürzen und sich die Beine zu brechen oder mit anderen Stieren zusammenzustoßen. Besonders gefährlich wird es, wenn ein Jungbulle stürzt und somit den Kontakt zur Herde verliert. Unter dem Stress der grölenden Masse besteht ein noch höheres Verletzungsrisiko – für Tier und Mensch. Ein grausames und unwürdiges Spektakel.

Schandfleck für Spanien

Doch die Proteste gegen die Stierkämpfe nehmen von Jahr zu Jahr zu. Dutzende Aktivisten der Tierschutzorganisationen Anima Naturalis und Peta trugen im Stadtzentrum von Pamplona rote Tücher und Stierhörner auf ihren Köpfen. Sie appellierten an die lokalen Behörden, die blutigen Stierkämpfe ad acta zu legen. Bisher jedoch ohne Erfolg. Die Demonstranten wiesen darauf hin, dass die roten Tücher für die „blutigen Geister der Stiere stehen, die während der Sanfermines getötet werden“.

„Jedes Jahr werden Stiere gezwungen, durch die engen Straßen Pamplonas zu laufen, nur um dann in der Stierkampfarena vor den Augen der Zuschauer niedergestochen und getötet zu werden“, erklärt Mimi Bekhechi, Vizepräsidentin von Peta in Europa. „Dieses mittelalterliche Spektakel ist ein Schandfleck für Pamplonas Ruf, und Peta – sowie alle anständigen Menschen in Spanien und anderswo – fordern ein Ende dieser Grausamkeit.“

Zudem hielten die Aktivisten Schilder in die Höhe, auf denen in mehreren Sprachen „Pamplona: Gewalt und Tod für Stiere“ stand. Für Peta und Co. sind die Stierkämpfe Tierquälerei, sie gehörten abgeschafft. Im Gegensatz zu Pamplona haben schon mehr als 125 spanische Städte das Quälen und Abschlachten von Stieren zu Unterhaltungszwecken eingestellt. Tierschutzorganisationen haben dem Bürgermeister von Pamplona, Enrique Maya, knapp 300.000 Euro angeboten, wenn er das traditionelle Stierrennen absagt. Bisher habe er sich nicht dazu geäußert – das Angebot bleibe jedoch weiterhin bestehen.

Am Freitag begann das Sanfermines-Fest in Pamplona. ABACAPRESS/imago

Was hat Ernest Hemingway mit den Stierläufen zu tun?

Die Sanfermines gehen auf eine mittelalterliche Tradition in der Region zurück. Weltweit berühmt wurde es allerdings erst durch den im Jahre 1926 erschienenen Roman „Fiesta“ des amerikanischen Schriftstellers Ernest Hemingway. Pamplona verehrt den Autor; die Stadt widmete Hemingway eine Statue und benannte einen Weg nach ihm – unweit der Stierkampfarena.

Trotz aller Proteste entwickelten sich die Sanfermines seit der Jahrtausendwende zu einem großen Wirtschaftsfaktor für Stadt und Region. So findet in der Woche auch ein Kulturprogramm mit Konzerten, Umzügen, Theatervorführungen und Ausstellungen statt. Politiker in der Region versuchen immer wieder, einen größeren Akzent auf die Veranstaltungen außerhalb der Stierkampfarena zu setzen. Doch für die Abertausenden Touristen stehen die Stierrennen und die abendlichen Kämpfe im Mittelpunkt des Geschehens.