Tag der Deutschen Einheit: „Das Bild über die Ostdeutschen hat mich wahnsinnig aufgeregt“

Ein geteiltes Deutschland? Das ist Geschichte, Vergangenheit, längst vergessen. Fern ist die Trennung von Ost und West, fern ist das Gefühl von Teilung bei den Deutschen, vor allem bei den jüngeren Generationen – stimmt das, oder ist es vielmehr ein Trugschluss, eine Illusion von Einheit?

Setzt man sich mit dieser Generation näher auseinander, die beide Länder noch im Kindesalter erlebt hat, wird schnell klar: Vergangen sind die Spuren der DDR nicht. „Ich bin ein Wendekind“, ist auch der erste Satz von Adriana Lettrari, einer Frau, die noch in der DDR zur Grundschule ging und plötzlich, in der fünften Klasse, in einem vereinten Deutschland aufwuchs.

Sie ist nicht alleine mit dieser Erfahrung. Genau genommen gibt es laut dem von ihr gegründeten Netzwerk „Dritte Generation Ost“ 2,4 Millionen Menschen, die sowohl in der DDR als auch in der vereinten Bundesrepublik aufwuchsen – die heute 39- bis 49-Jährigen. Was treibt diese Menschen um? Was macht sie ein Stück weit besonders? Warum ist es wichtig, auch 33 Jahre nach der Wiedervereinigung noch über ihre Vergangenheit zu sprechen? Das erzählt Gründerin Lettrari im Interview mit der Berliner Zeitung.

Tag der Deutschen Einheit – in einem Land mit zwei Gesellschaften

1979 geboren in Neustrelitz und aufgewachsen in Rostock, sagt die Ostdeutsche, dass nach der Wende ihr gesamtes Umfeld von einem Tag auf den anderen auf den Kopf gestellt wurde. „Wir mussten uns in einer komplett neuen Gesellschaft mit einer vollständig neuen Werte- und Handlungsorientierung zurechtfinden.“ Dafür habe es keine Anleitung gegeben, auch habe kaum jemand darüber gesprochen. Das wollte sie ändern, doch der Anlass für die Gründung des Netzwerkes war ein anderer.

Als sie 2009 gemeinsam mit ihrem Mann auf dem Sofa die Anne-Will-Sendung „20 Jahre friedliche Revolution“ verfolgte, war die Empörung bei der heute 44-Jährigen plötzlich groß. „Dort saßen nur westdeutsche ältere Herren und Wolfgang Thierse.“ Der Diskurs zum Thema Ostdeutschland sei zu diesem Zeitpunkt allgemein nur von Thierse (SPD), ehemaliger Präsident und Vizepräsident des Deutschen Bundestages, und dem ehemaligen SED-Vorsitzenden Gregor Gysi (Die Linke) ausgegangen. Doch fragte sie sich: „Warum sitzen da nicht unsere Eltern? Warum sind so wenige DDR-Bürger im öffentlichen Diskurs sichtbar? „Bin ich die Einzige, die findet, dass sich diesbezüglich etwas ändern und man auch anderen eine Stimme geben muss?“

Laut Lettrari darf bei der Ost-West-Debatte eine Menschengruppe nicht vergessen werden: die Generation der Wendekinder. Im Juni 2010 setzte sie sich deshalb mit neun Freunden und Bekannten aus ihrer Generation zusammen, redete mit ihnen über die Vergangenheit, darunter waren auch Westdeutsche. Wie passt das zusammen? Sie erklärt: „Wenn wir in Deutschland etwas perspektivisch ändern wollen, dann muss das mit einer gesamtdeutschen Generation geschehen.“

Doppelte Sozialisation der Ostdeutschen: Das „Coming-out“ der Wendekinder

Der Abend sei ein unglaubliches Erlebnis gewesen, sagt sie. Es sei eine Art „Coming-out“ gewesen, weil jeder in diesem Raum der Hertie School in Berlin von seiner Vergangenheit erzählte und die Ostdeutschen über ihre doppelte Sozialisation. Auch 13 Jahre später erinnert sich Adriana Lettrari an diesen Abend, als wäre es gestern gewesen. Es sei vor allem darum gegangen, Verbündete zu finden, da ihre Generation zu dieser Zeit in der medialen Berichterstattung dargestellt worden sei als: „Rechtsradikal an der Bushaltestelle stehend, arbeitslos, in Ostdeutschland geblieben“, sagt sie.

Dabei habe es viele junge Menschen gegeben, die abwanderten oder internationale Bildungswege einschlugen. Dennoch war laut Lettrari die Vorstellung über Menschen aus der DDR eine andere: „Das Bild der Ostdeutschen hat mich wahnsinnig aufgeregt.“ Mit der in Berlin gegründeten „Dritten Generation Ost“ sollte sich das ändern, sie wollte den Menschen, die zwischen 1975 und 1985 in der DDR geboren und im vereinten Deutschland aufgewachsen sind, eine Stimme geben. Doch was prägte die junge Generation? Die Mecklenburg-Vorpommerin nennt drei Beispiele, die zeigen sollen, dass mit der Wende für diese Jahrgänge von heute auf morgen alles auf den Kopf gestellt wurde.

Juliane Dunckel Zur Person Adriana Lettrari (parteilos) wurde 1979 in Neustrelitz geboren und ist in Rostock aufgewachsen. Nach der Wende hat sie eine Ausbildung im Verlag bei der Schweriner Volkszeitung absolviert. Im Anschluss hat die heute 44-Jährige Kommunikationswissenschaften in Berlin studiert, im Deutschen Bundestag als Referentin für Ostdeutschland gearbeitet und schließlich promoviert. Außerdem arbeitete sie im Landtag Mecklenburg Vorpommern als Politikwissenschaftlerin für die Grünen, kommissarisch als Fraktionsgeschäftsführerin.



Noch während sie promovierte, fing sie an, das Netzwerk „Dritte Generation Ost“ zu gründen, doch der Verein ist ehrenamtlich. Hauptberuflich ist Lettrari bereits seit fast drei Jahren Geschäftsführende Vorständin der Ehrenamtsstiftung Mecklenburg-Vorpommern, die mit Mitteln des Landes ehrenamtliche Projekte der Region fördert.



Beim Netzwerk war sie zehn Jahre „die tragende Säule“, wie sie sagt, doch im Zuge ihrer aktuellen Führungsposition musste sie dort etwas zurücktreten, ist jetzt nur noch Vereinsmitglied. Seit ihrem Studium lebt sie in Berlin, doch mittlerweile hat sie auch wieder eine zweite Wohnung in Güstrow und pendelt wöchentlich.

Wie fühlte sich die Wende für die Ostdeutsche an?

„Als 1989 die Mauer fiel, war einen Tag später meine Klassenlehrerin nicht mehr meine Klassenlehrerin, sie hat sich über Nacht entschieden, in den Westen, nach Schleswig-Holstein zu ziehen“, sagt Lettrari. Und plötzlich war ihre vorherige Hort-Erzieherin die Klassenlehrerin – ein Rangwechsel, der in der DDR nicht vorstellbar gewesen wäre. „Das war ein wahnsinnig großer Umbruch, den ich erlebt habe.“

Das nächste Beispiel, worunter die Ostdeutsche nach eigenen Angaben noch lange nach der Wende gelitten hat, war der Zusammenbruch der Vereinslandschaft der DDR. „Ich habe viel Sport gemacht, doch auf einmal gab es diese Gemeinschaft nicht mehr“, erklärt sie. Die Vereine seien vielfach implodiert, das System sei ineinander zusammengebrochen, weil zuvor leitende Personen nicht mehr tragbar waren und es personelle Veränderungen gab.

Doch vor allem machte sich die Intervention des Staates laut der Gründerin beim Zusammenkommen der Familie in den Neunzigern bemerkbar. „Abends wurde immer darüber geredet, wer schon wieder die Arbeit verloren hat, beziehungsweise wo ein Arbeitsplatzwechsel oder eine Nichtanerkennung der Ausbildung stattgefunden hat“, sagt sie. Damit beschreibt die 44-Jährige ein Phänomen, das sich auch in den Zahlen zeigt: In Ostdeutschland waren 1995 nur noch 19 Prozent der Beschäftigten auf dem gleichen Arbeitsplatz wie 1990. Dagegen stiegen 23 Prozent der Beschäftigten zwischen 1990 und 1995 ab und 47 Prozent wechselten in einen anderen Beruf.

Die promovierte Vorständin lebt seit ihrem Studium in Berlin, wo sie schon immer ein Gefühl der Freiheit wahrgenommen hat. Juliane Dunckel

Der Mauerfall war anfänglich mit viel Euphorie verbunden

Die Wende war für Lettrari in erster Linie auch eine Zäsur. Was hat sie als Kind von zehn Jahren beim Fall der Mauer gefühlt? „Bei meiner Familie war am Anfang unfassbare Euphorie und positive Aufregung zu spüren – das fand ich total spannend“, sagt sie. Solche Momente, bei denen man das Gefühl habe, mit einer Gemeinschaft zusammenzuwachsen, suche sie seither immer wieder im Leben. „Man wuchs über sich hinaus, das war schön und prägend.“

Als aufregend habe Lettrari auch die Einbindung der DDR ins demokratische System in der Schule empfunden. So konnte sie mit ihren Mitschülern die Mittbestimmungskultur beziehungsweise die Schülervertretung aufbauen, Klassensprecher, Schülerrat und Landesschulrat einführen, weil es das in der DDR nicht gab, sagt sie. Auch einen Schulfunk und eine Schülerzeitung entstanden dort nach der Wende.

Aus all den Beispielen kristallisiert die Ostdeutsche, oder das „Wendekind“, wie sie sagt, gemeinsam mit ihrem Netzwerk einen großen Vorteil gegenüber Westdeutschen ihrer Generation heraus: die Transformationskompetenz. „Wenn man morgens mit den Eltern aufwacht und die Welt nicht mehr so ist, wie sie bisher war, ist das eine unvergessliche Erfahrung.“ Es sei eine Art Migrationserfahrung, wo ein fremdes Land in die eigene Lebensumgebung übergreift und alles neu strukturiert.

Wendekinder haben gegenüber Westdeutschen vor allem einen Vorteil

„Auch wenn diese Umbruchszeit, die Transformation, mit Anstrengung und viel Anpassung verbunden war, ist sie im Grunde auch ein großes Geschenk“, sagt Lettrari, die schon seit ihrem Studium in Berlin lebt. Sie erklärt den Vorteil der Wendekinder wie folgt: „Wir wissen, was Veränderung ist und wie man sie produktiv und progressiv gestaltet.“ Diese positive Hypothese sei der Kern des Netzwerkes „Dritte Generation Ost.“

Mit dieser Kompetenz sei ihre Ost-Generation ausgestattet für disruptive Zeiten, wie wir sie seit der Pandemie, dem Ukraine-Krieg und nicht zuletzt mit der Klimakrise wieder erleben würden. „Dafür sind wir Ostkinder prädestiniert, auch in Führungsrollen“, sagt sie. „Wir sind an solche Zeiten gewöhnt, wissen, wie es sich anfühlt, wenn sich die Dinge um einen herum auflösen.“ Die Wendekinder könnten aufgrund dessen mit Krisensituationen besser umgehen: „Wir besitzen das Handwerkszeug.“

Vor der Gründung des Vereins, so nimmt sie es wahr, versteckte man den Fakt, ein DDR-Kind zu sein. Doch mit dem Abend in Berlin im Juni 2010 habe sich alles geändert. „Wir verstecken uns nicht mehr, denn das würde uns einen ganzen Identitätsteil absprechen.“ Sie hat keine Angst mehr, darüber zu sprechen, so wird sie gefragt: Wie gestaltete sich ihre DDR-Kindheit und wo lagen die Unterschiede zur Kindheit in der BRD?

„Der Radius, in dem ich mich bewegt habe, war zu DDR-Zeiten unfassbar klein“, sagt sie. „Ich verbrachte jede Sommerferien bei meinen Großeltern in Neustrelitz in ihrem Kleingarten, weiter raus kam ich nicht.“ Die Dinge hätten immer eine Wiederholung gefunden.



Außerdem, so erzählt sie weiter, habe sie sich in den pädagogischen Instituten der DDR, das heißt, im Kindergarten und in der Schule, nicht wohlgefühlt. Sie habe sie als restriktiv empfunden, Orte, wo nicht Individualität, sondern Kollektivismus eine Rolle spielte. „Ich habe keine substanzielle, individuelle Förderung erhalten“, sagt sie. Es sei in der DDR nicht darum gegangen, die Situation an das Kind anzupassen, sondern das Kind an die Situation anzupassen. „Das habe ich als Einschränkung meiner Entwicklung wahrgenommen.“ Schließlich sei es auch ein Grund gewesen, weshalb sie nach der Schulzeit abgewandert ist, obwohl sie gern in Rostock geblieben wäre.

Wende im Osten: Dennoch hohe Arbeitslosigkeit und wenige Ausbildungsplätze

Mit der Wende habe sich zwar das zuvor so enge Spektrum geweitet, jedoch nahm sie es auch anarchisch beziehungsweise ungeordnet wahr. Es fehlte an Orientierung, an Vorbildern, an Eltern, die einen an die Hand nahmen und durch die Transformation begleiten konnten. Schließlich gingen sie selbst das erste Mal durch ein vereintes Deutschland. „Die meisten Eltern waren beschäftigt, mussten sich neu entdecken“, sagt Lettrari. Sie erinnert sich daran, dass ihre Mutter nach der Wende berufsbegleitend Lehramt studierte, was sie in der DDR aufgrund ihrer Konfirmation nicht durfte. „Sie brachte viel Zeit damit auf, das nachzuholen, was sie in der DDR nicht machen konnte; dadurch hatten wir nur noch wenig Zeit zusammen.“

Doch vor allem zeigen sich laut der Rostockerin die entscheidenden Unterschiede an der Vernetzung, dem Wohlstand und der Grundausstattung der Haushalte sowie der Erbengeneration, die Westdeutsche ihres Alters hatten beziehungsweise haben, doch Wendekinder eben nicht. „Im Osten hatten wir über 20 Prozent mehr Arbeitslosenquote und kaum Ausbildungsplätze.“ Auch wären die Universitäten weniger entwickelt oder renommiert gewesen. Das Motto lautete: „Kind, wenn aus dir was werden soll, musst du nach Westdeutschland.“

Die jungen Menschen, die dennoch geblieben sind und sich für eine Ausbildung entschieden, so sagt sie, galten in der Außenwirkung nicht als Macher – „aber wenn die nicht die Fahne hochgehalten hätten in den schwierigen Zeiten der 90er- und 2000er-Jahre, dann weiß ich gar nicht, wie das hier gekommen wäre.“

Von der Heimat abgewandert: „In Berlin bin ich zur Bürgerin geworden“

Bevor sie nach Berlin zum Studieren ging, wollte auch Lettrari erst mal Sicherheit, deshalb machte sie eine Ausbildung im Verlag der Schweriner Volkszeitung. In Berlin hat sie später Kommunikationswissenschaften studiert und Stationen beim Landtag MV und Deutschen Bundestag hinter sich. Neben ihrer Wohnung in Berlin in Prenzlauer Berg hat sie nun auch wieder eine zweite Wohnung in Güstrow, wo sie als Geschäftsführende Vorständin der Ehrenamtsstiftung MV tätig ist.

„An Berlin habe ich schon immer das Gefühl geschätzt, eine freie Bürgerin zu sein; abends zu einer Veranstaltung gehen zu können und dort mit einer Selbstverständlichkeit meine Meinung sagen und diskutieren zu können“, sagt die promovierte Vorständin Lettrari. Sie beschreibt die Stadt damit nicht nur als ein Gefühl von Bürgerlichkeit, sondern auch von Sprachfähigkeit. „Das ist nichts, wofür ich in Rostock und allgemein in MV sozialisiert worden bin“, sagt sie. „Erst in Berlin bin ich zur Bürgerin geworden, hier habe ich ein unglaubliches persönliches Empowerment empfunden.“

An ihrem Wohnort in Berlin wurde ebenfalls deutsche Geschichte geschrieben: Sie lebt im Osten der Hauptstadt, in der Nähe des Gleimtunnels am Mauerpark. Da, wo die meisten Menschen geflüchtet sind, als die Mauer noch stand, sagt sie. Es sei schicksalhaft, genau der richtige Platz, denn er verbindet Osten und Westen, was auch zu ihrer Ehe mit einem Westdeutschen passt. „Wir haben beide das Gefühl, dass es der richtige Ort ist, direkt neben der Mauer.“

Doch mit ihrem Zweitwohnsitz in ihrem Heimat-Bundesland in Güstrow schließe sich jetzt wieder der Kreis. Lettrari hatte den Drang, ihr Wissen und ihre Kompetenz wieder Ostdeutschland zur Verfügung zu stellen: „Es ist dringend notwendig, dass meine Generation, die im Osten nach wie vor fehlt, hier agiert.“ Und weil es ihrer Auffassung nach so wichtig ist, dass die Ostdeutschen in ihre Heimat zurückkommen, ihre historische Verantwortung erfüllen und ihrer Region einen Beitrag zuschreiben, hat sie sich vor circa drei Jahren auf die Stelle in Güstrow beworben, um „diese Transformation, die auch nach 30 Jahren noch nicht abgeschlossen ist, zu gestalten.“

„Ich denke immer noch, wenn ich in Hamburg am Hauptbahnhof aussteige an das erste Mal in diesem neuen Land auf westdeutschem Boden.“ Adriana Lettrari

Um das Gespräch mit einem prägenden Moment abzuschließen, erzählt Adriana Lettrari noch von dem für sie bedeutendsten Moment nach der Wende. Sie erinnert sich noch an ihren ersten Besuch in Westdeutschland, in einem überfüllten Zug von Rostock nach Hamburg: eine völlig andere Sinneserfahrung, sagt sie. „Ich denke immer noch, wenn ich in Hamburg am Hauptbahnhof aussteige, an das erste Mal in diesem neuen Land auf westdeutschem Boden.“

Neue Gerüche, neue Farbigkeit, weg von grau, hin zu farbenfroh. „Das werde ich nie vergessen“, sagt sie. Und auch hier schließt sich ein Kreis, denn ihr Mann kommt aus der deutschen Hafenmetropole, die wahre Einheit finde in der Ehe statt. „Wir haben unser Einheitskind, wohnen da, wo früher die Mauer stand und feiern zusammen den 3. Oktober, den Tag der Deutschen Einheit – denn das ist für uns ein ganz besonderer Tag.“



