Streaming: Löst Amazon Prime Netflix und Disney Plus ab?

Wie die Plattform netwelt.de berichtet, hat sich Amazon Prime erneut die Rechte an Filmen aus dem Superhelden-Universum gesichert.

Im Mittelpunkt steht der Sohn Batmans

Nach dem der Streamingdienst, der in der Vergangenheit bereits mit toll produzierten Serie und Filmen glänzte, kürzlich die Rechte an der Animated Serie „Batman: Caped Crusader“ erwarb, legt Amazon nun nach und kauft zwei Batman-Storys, die die Geschichte um den Superhelden Bruce Wayne einem jüngeren Publikum erschließen sollen: „Bei ,Merry Little Batman' handelt es sich um eine Animations-Komödie im Stile klassischer Weihnachtsfilme“, die sich um den Sohn Batmans, Damian Wayne, dreht.

Auch die angekündigte Serie Bat Family soll sich um Damian Wayne kümmern. Wann Serie und Film auf der Plattform zu sehen sein werden, gab Amazon noch nicht bekannt.