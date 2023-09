Pünktlich zum Wochenende findet am heutigen Freitag (15. September) ab 17 Uhr – zum letzten Mal in diesem Jahr – der Streetfood-Markt Bite Club in der Arena Berlin statt.

Erwartet werden unter anderem die Sandwich-Künstler Sammich Klubs, die Hühnchen-Profis Butter Bronson’s und die Asia-Streetfoodies von Rolls. Und im Zuge der letzten Sommertage dieses Jahres sorgt die nachhaltige Eismanufaktur Gimme Gelato für eine Abkühlung.

Für viele Berliner Streetfood-Größen begann die gastronomische Karriere im Bite Club auf dem bekannten Eventgelände im Ortsteil Alt-Treptow. Darunter etwa Jones Ice Cream, Brammibals oder die mexikanische Taco Kween. Wer die neuesten gastronomischen Trends also frühestmöglich erfahren möchte, scheint hier genau richtig zu sein.

Nach dem Saisonauftakt im Mai dieses Jahres feierte der Bite Club im Juli sein zehnjähriges Bestehen, im August folgte dann noch eine weitere Geburtstagsedition. Nun entschloss die Gründerin Miranda Zahedieh sich dazu, ein weiteres Mal den Streetfood-Markt stattfinden zu lassen. „Es war wirklich großartig und deshalb haben wir entschieden, den Streetfood-Sommer noch nicht enden zu lassen, sondern im September ein letztes Hurra zu veranstalten“, erklärt die gebürtige Londonerin.

Donuts mal anders: Süßes im Bite Club Bite Club

Wie bei den letzten Ausgaben des Bite Clubs soll auch am Freitag für ein spannendes Line-up und für Zugang zum Badeschiff gesorgt sein. Wieso also die letzten Sommertage nicht bei leckerem Streetfood ausklingen lassen?