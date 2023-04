Sturm auf die Bastille 2.0: Demonstrierende besetzen Hauptsitz des Luxuskonzerns LVMH

Streikende Eisenbahner am Hauptsitz des französischen Luxuskonzerns LVMH am Donnerstag in Paris.

Streikende Eisenbahner am Hauptsitz des französischen Luxuskonzerns LVMH am Donnerstag in Paris. Lewis Joly/AP

In der Luxusbranche werden keine Gefangenen gemacht. Insofern hinkt der Vergleich zum Sturm auf die Bastille ein wenig. Und trotzdem: Wer die Bilder vom gestrigen Nachmittag aus Paris gesehen hat, wird sich an den symbolischen Auftakt der französischen Revolution erinnert fühlen.

Menschen mit Fackeln zogen durch die Stadt. Demonstrantinnen und Demonstranten, die gegen Obrigkeiten aufbegehren, Gebäude stürmen, die sie als Festungen einer Elite verstehen. Darunter auch der Hauptsitz des weltgrößten Luxuskonzerns LVMH.

Demonstriert wird eigentlich gegen Macrons Rentenplan, das Mindestrentenalter von 62 auf 64 Jahre anzuheben. Dass der Protestzug zunehmend auch Symbole der kapitalistisch getriebenen Wirtschaft ins Visier nimmt, erklärt Fabien Villedieu von der Gewerkschaft Sud-Rail dem Fernsehsender BFM so: „Offensichtlich hat unsere Regierung Schwierigkeiten, unser Sozialversicherungs- und Rentensystem zu finanzieren. Also muss das Geld dort gefunden werden, wo es ist, nämlich in Milliardenhöhe bei Unternehmen wie LVMH.“

Die Demonstrantinnen und Demonstranten dringen in das Gebäude in der in der Avenue Montaigne ein. AP

Die börsennotierte Moët Hennessy Louis Vuitton SE – kurz LVMH – ist der weltweit führende Luxuskonzern, zu dessen Portfolio 75 Marken gehören, darunter Dom Pérignon und Belvedere Vodka, Louis Vuitton und Fendi, Bulgari und Hublot. Just am gestrigen Tag konnte der Konzern für das erste Quartal des Jahres ein neues Rekordhoch der Erlöse vermelden, die auf 21 Milliarden Euro gestiegen waren; seit einigen Wochen gilt Generaldirektor Bernard Anault als reichster Mensch der Welt.

Auch Büros zweier Investmentgesellschaften wurden gestürmt

So stürmten Teilnehmerinnen und Teilnehmer einer von Gewerkschaften angeführten Demonstration am Donnerstag kurzzeitig den Pariser Hauptsitz des Unternehmens in der Avenue Montaigne. Einen Tag zuvor hatten sie bereits ein Gebäude in Beschlag genommen, in dem sich Büros der Investmentgesellschaften Blackrock und Natixis befinden.

Macrons Regierung begründet die geplante Anhebung des Rentenalters unter anderem damit, dass so die Beschäftigungsquote erhöht würde. Die Gewerkschaften wiederum monieren, die Erhöhung benachteilige unverhältnismäßig die am wenigsten Wohlhabenden der französischen Gesellschaft.

Lange werte der Sturm auf die LVMH-Bastille nicht: Nachdem die Demonstrierenden mit Pyrotechnik und Bannern ein Zeichen setzen konnten, löste sich die Besetzung des Konzerngebäudes zügig auf.