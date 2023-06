Titanic-U-Boot: „Wir haben schon vor fünf Jahren vor katastrophalen Folgen gewarnt“

Die Suche nach dem vermissten Tauchboot geht in die entscheidende Phase. Die Ozean-Expertin Kirsten Jakobsen spricht von einem Wettlauf gegen die Zeit.

Internationale Suchtrupps versuchen weiterhin, das verschollene Tauchboot in der Nähe der versunkenen Titanic zu finden. Den fünf Passagieren an Bord des Mini-U-Bootes bleiben mutmaßlich weniger als 24 Stunden; der Sauerstoff wird in den Tiefen des Nordatlantiks zunehmen knapp. Während Klopfgeräusche im Gewässer für Hoffnung sorgen, teilt eine Ozean-Expertin ihre Einschätzungen mit der Berliner Zeitung.

„Es ist kein gutes Zeichen, dass das Boot bisher nicht an der Wasseroberfläche aufgetaucht ist“, sagt Kirsten Jakobsen, U-Boot-Kapitänin der Rebikoff-Niggeler-Stiftung. Die 53-Jährige lebt gemeinsam mit ihrem Ehemann Joachim im portugiesischen Madeira und forscht zur dortigen Tiefsee. Auch sie taucht mit Touristen, Wissenschaftlern und Ozean-Fans bis zu 1000 Meter tief. Sie sei – wie die ganze Tauchboot-Community – geschockt vom „Titan“-Vorfall.

„Das ist natürlich eine furchtbare Vorstellung, was die Passagiere für schreckliche Stunden und Tage durchleben“, sagt Jakobsen, „es ist ein Wettlauf gegen die Zeit.“ Das Mini-U-Boot hatte am Sonntagmorgen Sauerstoff für rund 96 Stunden. Ein Vertreter der amerikanischen Küstenwache sagte am Mittwochmittag, der Sauerstoff reiche noch für rund 16 Stunden.

Expertin erklärt Sicherheitsmechanismen der U-Boote

Wie würde U-Boot-Kapitänin Jakobsen reagieren, falls sie den Kontakt zum Mutterschiff auf der Wasseroberfläche verlöre? „Wenn man den Funkkontakt verliert, ist es nicht per se tragisch“, sagt sie. Es gebe unterschiedliche Wasserschichten und Störgeräusche, die den Funkkontakt kurzzeitig ausfallen lassen können. Dass mehrere Flugzeuge nun fieberhaft seit mehr als drei Tagen nach dem Tauchboot suchen, sei jedoch tragisch.

Jakobsen berichtet von Mechanismen, falls Verbindungen zur Wasseroberfläche für längere Zeit ausbleiben. „Wir haben eine Art Unterwassertelefon mit akustischen, hochfrequenten Signalen“, sagt sie. Zudem gebe es bei ihren Tiefsee-Expeditionen auch ein Tracking-System, das akustische Signale an das Schiff über Wasser übermittelt. „Es gibt ja kein GPS unter Wasser, aber das Oberflächenschiff hat durch das Tracking-System eine sehr genaue Position vom Tauchboot.“

Solche Sicherheitsvorkehrungen sind beim Tauchboot der Firma Ocean Gate Expeditions offenbar ausgefallen. Auf das Unternehmen ist man in großen Teilen der zivilen Tauchbootindustrie nicht gut zu sprechen. „Schon als Ocean Gate angefangen hat, dieses Titan-Projekt zu bauen, ging ein Aufschrei durch die Community“, sagt Jakobsen. Sie unterzeichnete sogar mit mehreren Ozean-Experten einen offenen Warnbrief an das Unternehmen.

Der Hintergrund: Das Tauchboot wurde von keiner Aufsichtsbehörde genehmigt oder zertifiziert. „Wir haben schon vor fünf Jahren vor katastrophalen Folgen gewarnt, mit diesem Boot in 4000 Meter Tiefe zu gehen und mit Menschen abzutauchen“, sagt Jakobsen der Berliner Zeitung. In mehreren Medien berichten Journalisten über den improvisierten Eindruck des 6,50 Meter langen Tauchboots. Über Xbox-Gamecontroller wurde das Boot gesteuert, Baurohre dienten als Ballast, eine Rettungskapsel war nicht vorhanden.

Besonders der Umstand, dass sich das Tauchboot von innen nicht öffnen lasse, sorgt für Kritik. „Selbst wenn das Tauchschiff auf offener See rumschwimmt, könnten sich die Passagiere nicht eigenständig befreien“, sagt Jakobsen. Das Boot müsse man von außen aufschrauben; erst dann wären die Insassen befreit.

Konsequenzen für die Tiefsee-Forschung?

Die U-Boot-Kapitänin hofft, dass der Vorfall keine gravierenden Konsequenzen für die Ozeanforschung und den Tiefsee-Tourismus bedeutet. „Man kann ein tiefgehendes Tauchboot durchaus sicher betreiben“, sagt sie, „es muss nur sicher konzipiert und gebaut sein.“ Für Jakobsen könne die Forschung nicht nur auf Künstlicher Intelligenz beruhen. „Es gibt bestimmte Dinge, die kann man nicht mit einem Roboter machen“, so Jakobsen, „da muss man selbst abtauchen.“

Das vom Unternehmen Ocean Gate Expeditions betriebene Tauchboot war am Sonntag zu einer touristischen Tauchfahrt zum Wrack der gesunkenen Titanic aufgebrochen. Nach knapp zwei Stunden verlor das Boot den Kontakt zum Begleitschiff, seither fehlt von den fünf Insassen jede Spur.

Am Mittwoch vergrößerte sich die Hoffnung, das U-Boot zu finden und die Insassen doch noch lebend zu bergen. Sonargeräte registrierten Klopfgeräusche unter Wasser. Daraufhin wurden Einsätze von ferngesteuerten Unterwasserfahrzeugen verlagert, gefunden wurde das Mini-U-Boot aber zunächst weiterhin nicht.