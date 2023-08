Super Mario brabbelt bald anders: Synchronsprecher des Videospiels geht in Rente

Wahnsinnig viel hatte Super Mario ohnehin noch nie zu sagen. „Mamma mia“, trötete die Videospielfigur verzückt, „Wahoo!“ und natürlich: „It’sa me, Mario!“. Die immer gut gelaunte und etwas spitze Männerstimme, die dem kleinen Klempner verliehen worden war, ist trotz ihrer geringen Dosierung unverkennbar. Und wird bald der Videospielgeschichte angehören.

Der US-amerikanische Schauspieler Charles Martinet, der Super Mario im Auftrag von Nintendo die Stimme geliehen hatte, geht in den Ruhestand. Zumindest fast: Der 67-Jährige übernehme jetzt „die brandneue Rolle des Mario-Botschafters“, twitterte der japanische Unterhaltungskonzern Nintendo auf X; in dieser Funktion werde Martinet zwar „nicht mehr Charakterstimmen für unsere Spiele aufnehmen“, aber „weiterhin um die Welt reisen, um die Freude an Mario zu teilen und euch alle zu treffen“.

Charles Martinet hatte die legendäre Figur seit 1996 synchronisiert, seit das Spiel „Super Mario 64“ erschienen war; neben dem Hauptcharakter selbst hatte Martinet auch die „Super Mario“-Figuren Luigi, Wario und Waluigi eingesprochen. An der neuesten Ausgabe „Super Mario Bros. Wonder“, die im Oktober erscheinen soll, wird er bereits nicht mehr beteiligt sein, heißt es nun. Wer die Sprecherrolle künftig übernehmen wird, gab Nintendo noch nicht bekannt.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

„Wahoo!“: Charles Martinet wird nun weltweiter Mario-Botschafter. imago

Im englischen Original des Animationsfilms „Der Super Mario Bros. Film“, der 2023 an den Kinokassen einige Rekorde gebrochen hatte, war es der Schauspieler Chris Pratt, der die Hauptfigur synchronisiert hatte. Ob nun auch das Videospiel ähnlich hochkarätig besetzt wird, ist unklar.



Charles Martinet jedenfalls freut sich auf den Ruhestand. Beziehungsweise: auf seine neue Rolle als „Super Mario“-Botschafter. „Mein neues Abenteuer beginnt!“, twitterte er selbst auf X. „In meinem Herzen seid ihr alle Numba One!“