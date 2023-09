Tatjana Gsell (52) hat sich nach einer Pause wieder zurückgemeldet. Lange Zeit war es still geworden um die Reality-TV-Darstellerin, die bekannt wurde als die Frau des Franz Gsell, der 2003 an den Spätfolgen eines Überfalls starb.

Gsell, geborene Tanja Elisabeth Gick, war 2018 Teilnehmerin des Dschungelcamps und wurde von ihrer Freundin und Moderatorin Mona Buruncuk nach Australien begleitet.

Schlimm bepöbelt, nie entschuldigt

Gsell musste das Camp allerdings nach elf Tagen verlassen und fühlte sich im Anschluss von ihrer Begleitung im Hotel Palazzo Versace, wo die Truppe untergebracht war, nicht gut genug betreut. Es kam zum Eklat, wie die Bild-Zeitung berichtete. Nun wagt Gsell nach vier Jahren einen Neustart in den sozialen Medien, meldet sich via Instagram zurück und ist nach diversen Schönheitsbehandlungen kaum wiederzuerkennen.

Erinnerungen an die Verjüngung der amerikanischen Society-Legende Jocelyn Wildenstein werden da wach, und es dauerte nicht lange, bis sich Freunde und Bekannte von Gsell zu Wort meldeten.



Buruncuk erzählte nun, wie Gsell sie nach ihrem Rauswurf aus dem Camp beleidigt habe: „Auf der Abschiedsparty im Hotel hat die betrunkene Tatjana mich schlimm bepöbelt. Damit nicht genug, sie hat mich dann an der Treppe geschubst, ich bin gestolpert und die Stufen runtergeknallt“, berichtete die Moderatorin in der Bild. Gsell habe sich nie bei ihr entschuldigt.



Gsell hingegen behauptet, der Streit sei längst ausgeräumt. Offenbar hat sie mit ihrem neuen Look auch gleich ein paar andere Geschichten aus der Vergangenheit entrümpelt.