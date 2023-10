Tessa Mittelstaedt über Berlin: „In manche Viertel gehe ich nur tagsüber“

Berlin hat rund 3,8 Millionen Einwohner, und jeder hat seinen eigenen Blick auf die Stadt. Was macht Berlin aus, wieso lebt man hier – und tut man es überhaupt gern?



In unserer Rubrik „Fragebogen Berlin“ fragen wir bekannte Hauptstädterinnen und Hauptstädter nach ihren Lieblingsorten und nach Plätzen, die sie eher meiden. Sie verraten, wo sie gern essen, einkaufen oder spazieren gehen. Aber auch, was sie an Berlin nervt und was man hier auf keinen Fall tun sollte.

Diesmal hat die Schauspielerin Tessa Mittelstaedt unsere Fragen beantwortet, die dem breiten Publikum durch ihre äußerst beliebte Rolle der Franzi im Kölner „Tatort“ bekannt wurde. 14 Jahre lang bildete sie den starken weiblichen Gegenpol in der Männerwirtschaft der Kommissare Ballauf und Schenk.

Nach einer spektakulären Abschiedsfolge, die wegen ihrer besonderen Brutalität erst nach 22 Uhr ausgestrahlt wurde, kehrte die Schauspielerin dem TV-Revier vor zehn Jahren den Rücken. In Berlin kann man die 49-Jährige demnächst mal wieder auf der Theaterbühne erleben. Am 29. Oktober feiert die bereits mehrfach verfilmte Produktion „Das perfekte Geheimnis“ Premiere in der Komödie im Theater am Potsdamer Platz – mit Tessa Mittelstaedt als Teil einer höchst unterhaltsamen Tischgesellschaft.

1. Frau Mittelstaedt, seit wann sind Sie schon in der Stadt?



Meine Möbel sind tatsächlich schon seit 2005 hier, ich folgte ihnen dann ein Jahr später. Damals pendelte ich zwischen meinem sich auflösenden Theaterengagement am Staatsschauspiel Dresden und dem Neubeginn in Berlin sehr viel hin und her, war ständig on the road und fühlte mich ziemlich wurzellos. In dieser Stadt kannte ich kaum jemanden. Ich zog nach Moabit, was nicht wirklich mein Viertel war. Es hat für mich gut zwei Jahre gedauert, in dieser Stadt anzukommen – der größten und auch anonymsten des Landes. Nach einem erneuten Umzug habe ich dann in Mitte eine sehr innige Hausgemeinschaft gehabt, die das Ankommen erleichterte.

2. Welcher ist Ihr Lieblingsort in Berlin?



Für mich gibt es nicht den einen Ort. Vielmehr hängt der von meiner Stimmung ab. Mal ist es die Aussichtsplattform der Goldelse, mal das Kulturkaufhaus, dann wieder die Luiseninsel oder die Philharmonie, die Museen, die Theater, die Opern, die Kinos. Am allerliebsten aber bin ich draußen in der Natur, in der Stille, mit Blick aufs Wasser, dann werde ich ruhig.

3. Wo zieht es Sie hin, wenn Sie entspannen wollen?



Aufs Motorrad und dann raus aus Berlin, den Kopf frei kriegen, an Wald und See, ein netter Landgasthof und ich bin happy.

4. Welche Ecken der Stadt meiden Sie?



Alle, in denen ich mich nicht wohl fühle. Und das sagt mir sehr deutlich mein Bauch. Das Leben ist zu kurz, um Dinge auszuhalten, die nicht gut tun, im Großen wie im Kleinen. Es gibt Viertel, die mir einfach nicht zusagen, da finde ich mich nicht wieder, da schwinge ich nicht mit. In manche gehe ich nur tagsüber, nachts würde ich mich nicht sicher fühlen. Das sind zum Beispiel ein paar Straßenzüge in Neukölln, Wedding und Kreuzberg. Klar, auch das ist Berlin, solche Viertel gibt es ja in jeder Großstadt.

5. Ihr ultimativer Gastro-Geheimtipp?



Ich mag es, wenn saisonal und regional gekocht wird. Das finde ich zum Beispiel im Neugrüns Köche an der Schönhauser Allee. Dort lernt man immer wieder was dazu: Geschmackskombinationen und saisonale Gemüsegerichte, dazu ein gutes Glas Wein … Herrlich!

6. Ihr ultimativer Shopping-Geheimtipp?



Hm, da bin ich die Falsche, um eine passende Antwort zu geben. Mein Kleiderschrank ist so voll, ich versuche nichts mehr zu kaufen, und wenn, dann tatsächlich online auf Vinted. Juckt es mich doch in den Fingern, schaue ich gerne bei RAU Berlin in der Gormannstraße vorbei. Da findet sich immer was Schönes.

7. Der beste Stadtteil Berlins ist …



Jibbt ett für mich nich. Ich finde an Berlin die Vielfalt und Unterschiedlichkeit der Architektur und Gestaltung so faszinierend, das ist es, was ich hier so mag. Jedes Viertel hat sein eigenes Gesicht und ich könnte mir jeden Tag ein anderes zum Besichtigen aussuchen. Aber wenn ich drei Stadtteile nennen sollte, wären das Charlottenburg, Zehlendorf und Frohnau, die mich sehr ansprechen. Charlottenburg mit seiner Kultur- und Restaurantvielfalt, Zehlendorf mit seinen Wäldern und der Nähe zu Seen, Frohnau, ruhig und beschaulich, familienfreundlich. Jeder sucht doch gleichgesinnte Menschen und Schwingungen. Das sind meine.

8. Das nervt mich am meisten an der Stadt:



Zu viele rücksichtslose Verkehrsteilnehmer, im Auto wie auf dem Fahrrad oder E-Bike. Vor Jahren hat mich ein älterer Herr sich selbst überschätzend auf seinem E-Bike über den Haufen gefahren. Selbst nach einer OP und viel investierter Lebenszeit in den Heilungsprozess trage ich heute noch Blessuren davon und habe nie eine Entschuldigung gehört. Wir sind viele hier in dieser Stadt, ich wünsche mir mehr Umsicht, Großzügigkeit, Freundlichkeit und eine größere Empathiefähigkeit aller Berliner.

9. Was muss sich dringend ändern, damit Berlin lebenswert bleibt?



Bezahlbarer Wohnraum in jedem Fall, Raum für Künstlerinnen und Künstler, Theaterleute und so weiter. Mehr Geld für Schulen, Lehrer, Kitas, Erzieher: Unsere Kinder sind die Zukunft, in sie muss investiert werden. Der Lehrermangel ist ein riesiges Problem, dazu das stetige Absinken des Bildungsniveaus. Dann die Verkehrssicherung auf Schulwegen, moderner Schulbau, kostenloses Mittagessen … Berlin bemüht sich, da muss noch mehr gehen. Vor allen Dingen schneller. Es gibt enormen Handlungsbedarf.

10. Ihr Tipp an Unentschlossene: Nach Berlin ziehen oder es lieber bleiben lassen?



Lass dir Zeit, besuche Berlin und sein Umland, die Schönheit dieser Stadt erschließt sich nicht mit einem Besuch. Und vor allen Dingen: Finde dein Viertel.

11. Cooler als Berlin ist nur noch …



Meine Heimatstadt Hamburg, die Elbe, der direkte Zugang zum Strand, immer eine frische Brise … Das ist meine Wurzel, und die bleibt das Coolste. Ob ich irgendwann zurückgehe, weiß ich noch nicht, das hängt von vielen Faktoren ab, ich bin ja nicht allein. Meine Familie hat da auch noch ein Wort mitzureden, und meine Kinder sind Berliner. Aber eine leise, sehnsuchtsvolle Stimme gibt es in mir: Wir werden sehen.