The Alchemist am Potsdamer Platz im Test: rauchende Drinks, schwarzer Schellfisch

Machen wir uns nichts vor. Nicht nur in der Musik-, auch in der Food-Welt wird in „E“ und „U“ unterteilt. Zumindest unter uns Kritikerinnen und Kritikern: So wie das „E“ für „Ernste Musik“ steht, meint meine Zunft damit ernstzunehmende, individuelle Restaurants, die auf ein ambitioniertes Küchenteam, gute Produkte, Nachhaltigkeit und Einzigartigkeit setzen.

Unter „U“ hingegen summieren wir ähnlich wie in der Musik populäre, mehr auf Unterhaltung und Masse zielende Gastronomien, die vor allem an skalierbarem Erfolg interessiert sind.

Gegen letztere Restaurants ist gar nichts einzuwenden, zumal sie von weit mehr Menschen in ihrem Alltag aufgesucht werden als etwa das wunderbare Restaurant Ernst, in dem pro Abend gerade mal ein Duzend Gäste Platz nehmen. Nur gehört zum Schicksal von U-Restaurants, dass sie sich selten gute Kritiken von Restaurant-Testern abholen – sofern sie nicht ohnehin ignoriert werden.

Wollte live nicht so recht gelingen: Eigentlich stößt der Drink Rauch aus. thealchemist.de

Ich will mich da gar nicht ausnehmen. Auch ich besuche selten Restaurants, hinter denen große Investmentfirmen oder Konzerne stehen. Ebenso macht mich das Schlagwort „Erlebnisgastronomie“ erst mal skeptisch. Als ich also hörte, in Berlin habe nun die Erlebnisgastronomiemarke The Alchemist, die mehr als 20 Lokale in Großbritannien betreibt, ihren ersten Ableger eröffnet, war mein Reflex: Muss mich das interessieren?

Inzwischen weiß ich: Ja, muss es. Weil doch einiges daran spektakulär ist. Und auch das Essen überrascht. Beginnen wir mit einem Standort, der gerne von U-Restaurants gewählt, von Gastrokritikern ebenso gerne gemieden wird: Die Alchemist-Gruppe, die zum Portfolio der Palatine Private Equity Gesellschaft gehört, hat sich den Potsdamer Platz ausgesucht. Genauer: Die Arkaden von The Playce, wie die Shopping Mall nun heißt.

Berliner verirren sich selten an den Potsdamer Platz – ändert sich das nun?

Auch 25 Jahre nach Fertigstellung der überdachten Einkaufsmeile und selbst nach ihrem Total-Makeover vor einigen Monaten fühlen sich die meisten Berlinerinnen und Berliner dort noch immer, als seien sie auf einem anderen Planeten gelandet. Ein Ufo scheint daher auch The Alchemist: Dass es die Leute nach der Arbeit hierhin in Scharen zieht, um bei ein paar Drinks und Comfort-Food-Tellern zu entspannen, konnte ich mir nicht vorstellen. Ich wurde eines Besseren belehrt.

An einem stinknormalen Dienstagabend um 19.30 Uhr ist bereits einiges los. Fröhliche Electrobeats dringen nach draußen auf die Außenterrasse, von der aus die Gäste über den aufgeschütteten Wall Richtung Anhalter Bahnhof blicken. Drinnen wird man sofort von einer der bestens gelaunten und trainierten Servicekräfte begrüßt. Sie ist sichtlich bemüht, den noch besten freien Platz zu suchen.

Geht immer: Die klassische Margatita im Alchemist ist durchaus gelungen. thealchemist.de

150 Sitze auf 600 Quadratmetern gibt’s zur Auswahl, doch wirkt es einigermaßen intim, da Metall- und Stoffvorhänge sowie Lichtinstallationen und Sitzinseln im Retrostil den langgezogenen Raum unterteilen. Das Licht ist gedimmt, der Blickfang die durchgestyle Bar. An dieser passiert laut PR-Mitteilung allerhand „Magie“. Von einer „immersiven Cocktail-Experience“ war zu lesen, gar von einem „teuflischen Theater“. Gemeint sind rauchende Drinks, farbenwechselnde Cocktails, essbare Tassen und solcherlei Dinge, wie ich lese. Das Barteam habe wochenlang vor Eröffnung nichts anders gemacht als Drinks geschüttelt, gerührt und wieder weggeschüttet. Nach so viel Übung muss es sitzen.

Die Kugel will einfach nicht platzen – braucht ein Cocktail so viel Chichi?

Am Nebentisch macht das Pärchen bereits eifrig Handyfotos, weil ihr „Lightbulb Moment“, ein Drink, der im Labor-Glaskolben serviert wird, während des Eingießens dichten Nebel ausstößt. Fasziniert schaue ich zu, und nicht zum ersten Mal denke ich: Wäre ich doch Instagrammerin – ein Bild, eine Story, und das Konzept des Alchimist würde sich auch ohne Worte erklären.

Dann kommt mein Drink, ein „Pop-Sicle“, auf Tequila-Basis gemixt mit Orange, Mango, Limette und Cointreau sowie Passoã, ein Passionsfruchtlikör. Ich zücke mein Smartphone: Ein junger Mann gießt den Drink vor meinen Augen ins Glas, das wie eine Eistüte geformt ist und aufrecht in einem metallenen Halter steht. Leider fließt einiges über, auch die Krönung hat ihre Tücken: Mit einer Art Pistole will er dem „Pop-Sicle“ eine Kugel aufsetzen und darin Rauch injizieren.

Außen knusprig, innen saftig: Auch das Buttermilk-Chicken überzeugt. thealchemist.de

Nur platzt diese Kugel wieder und wieder; viel Rauch umwabert uns, diese Insta-Story wäre zwar verpatzt, doch unterhaltsam wäre sie trotzdem. Leider schmeckt der Drink elend süß. Mein Mann, der in den Neunzigern als Bartender gejobbt hat, war klüger als ich und ist mit einer klassischen Margarita auf Nummer sicher gegangen. Diesmal kein Hokuspokus, dafür solider, scharfer Tequila gemixt mit süßem Cointreau, saurem Lime-Juice und einem perfekten Salzrand.

Beim Essen wird unserer Kritikerin ganz still – ist das ein gutes Zeichen?

Beim Essen werden wir ganz still. Auf der Karte finden sich jede Menge „crowd-pleaser“, wie man sagt, also Publikumsrenner, die garantiert jeder und jedem zusagen. Als Fingerfood knuspern wir am heißen Buttermilk-Chicken und dippen es in eine mit thailändischer Chilisauce aufgepeppte Mayo. Kein Formfleisch, sondern echte, saftige Hühnerbrust wurde hier in mundgerechten Stücken paniert. Sie schmecken viel besser, als ich es bei einer Gastromarke, bei der vermutlich der CEO und nicht der Küchenchef das Sagen hat, für möglich gehalten hätte.

Doch auch meine Fish and Chips, der britische Klassiker, sind richtig gut. Nur ist der Fisch in der Trendfarbe Schwarz paniert, denn wie bei den Drinks haben auch einige Gerichte ein Showelement: Die Chorizo- and Cheddar-Dough-Balls etwa werden mit einer Spritze voll cremigem Käse serviert. Das Dessert Chocolate Cookie S’mores ist mit einer Rauchblase aus Kirschgeschmack aromatisiert. Und die Stücke meines Schellfischs sind eben von einem mit Aktivkohle gefärbten Brandteig umhüllt.

Schwarzes Essen – wie Black Burger, schwarze Croissants und Smoothies – scheint derzeit beliebt, und die Kohle soll, in Maßen, nicht nur gesund sein, sondern auch gegen Kater und Jetlag helfen. Hübsch sieht das beim Fisch aber nicht aus. Ich schreibe lieber nicht, an was mich diese unförmige dunkle Masse erinnerte. Geschmacklich kann ich die nicht überwürzten, sehr heißen, krossen Fischfilets und die guten Pommes mit der stückigen Tatarsauce, die mir hausgemacht scheinen, indes sehr loben.

Ohnehin bin ich froh, dass die Briten sich den Potsdamer Platz als Projekt ausgesucht haben. Gegenüber des Alchemist hatte bereits 2022 ein anderer britischer Gastrokonzern namens Rhubarb das Sony Center mit dem Casual-Dining-Restaurant Frederick’s bereichert. Und 2024 kommt mit dem aus London stammenden Foodmarkt Kerb ein weiteres Großprojekt hinzu. Ohne diese auf Unterhaltung und Größe zielenden Gastronomien bliebe der Potsdamer Platz erst recht ein anderer Planet. Und zwar ein unbelebter.