Der Film wurde für viele junge Football-Fans zur Motivation. Man könne trotz der widrigsten familiären oder finanziellen Umstände alles schaffen, suggeriert der Streifen – aufsteigen bis in die Eliteliga des Spitzensports. Den amerikanischen Traum leben. Für ihre Hauptrolle in dem Sportdrama „The Blind Side“ hatte Sandra Bullock 2009 den Oscar gewonnen. Nun wird allerdings spekuliert: Dieser Film könnte auf einer Lüge beruhen und nicht auf einer „wunderbaren wahren Geschichte“, wie es im Trailer heißt.

Wie der amerikanische Sportsender ESPN berichtet, habe das reelle Vorbild für die Geschichte – Michael Oher – vor einem Gericht in Tennessee eine Petition eingereicht, in der er die Filmemacher der Lüge bezichtigt. In „The Blind Side“ wird Oher nämlich von einer wohlhabenden, in der Vorstadt lebenden Pflegefamilie aufgenommen und großgezogen. Weit weg von seiner drogensüchtigen Mutter und seinem Vater, der im Gefängnis sitzt, schafft Oher den Sprung in den Profi-Football.

Das zentrale Element der Geschichte ist also: Ein afroamerikanischer Jugendlicher wird von weißen Adoptiveltern aufgenommen und startet karrieremäßig durch. Doch laut der 14-seitigen Petition sei Oher nie rechtmäßig von seinen Pflegeeltern – der Tuohy-Familie – adoptiert worden. Vielmehr sollen Sean und Leigh Anne Tuohy ihn während seiner Highschool-Zeit mit einem Trick dazu gebracht haben, eine Vormundschaft zu unterschreiben. Mit der Lebensgeschichte von Oher verdienten vor allem die Tuohys Millionen von Dollar.

Adoption oder Vormundschaft?

„Die Lüge über Michaels Adoption ist eine Lüge, anhand derer sich Leigh Anne Tuohy und Sean Tuohy auf Kosten ihres Mündels, des unterzeichnenden Michael Oher, bereichert haben“, heißt es in der Gerichtsakte. Der Protagonist des preisgekrönten Filmes habe die Ungereimtheiten erst im Februar dieses Jahres aufgedeckt.



Er sei stets davon ausgegangen, dass „die Vormundschaft ihn zu einem Mitglied der Familie machen würde“. In Wirklichkeit verschafft dies jedoch nur eine Adoption. „Sie erzählten mir immer, es gebe keinen Unterschied zwischen einer Vormundschaft und einer Adoption“, schrieb Oher schon 2011 in seinen Memoiren, in denen er sich bereits kritisch gegenüber der Verfilmung seines Lebens zeigt.

„Michaels Beziehung zur Familie Tuohy begann sich zu verschlechtern, als er entdeckte, dass er in dem Film als unintelligent dargestellt wurde“, sagte sein Anwalt J. Gerard Stranch. „Ihre Beziehung verschlechterte sich weiter, als er erfuhr, dass er das einzige Familienmitglied war, das keine Tantiemen aus dem Film erhielt, und sie wurde endgültig zerrüttet, als er erkannte, dass er nicht adoptiert und kein Teil der Familie war“, so der Anwalt.

Die Tuohy-Familie machte auch in den Folgejahren noch große Geschäfte mit dem Film-Hit. So sollen die Rechte an dem Film der Pflegefamilie gehören und nicht dem ehemaligen Football-Spieler. Laut der Klageschrift gab es für die Tuohys und ihre beiden leiblichen Kinder jeweils 225.000 Dollar plus 2,5 Prozent der „festgelegten Nettoeinnahmen“ des Films. Der Sportbusiness-Analyst Darren Rovell schreibt auf Twitter, dass „The Blind Side“ der Familie nach allen Abzügen rund 4,6 Millionen Dollar eingebracht habe – pro Familienmitglied.

Der ehemalige Football-Profi Michael Oher, hier bei einem Spiel im Jahr 2016 Imago

Die Tuohys äußerten sich zu den Vorwürfen bisher nicht. Ein Anwalt der Familie sagte der Nachrichtenagentur AP, man werde den Fragenkatalog vom zuständigen Gericht aus Tennessee beantworten. ESPN berichtete zudem, dass die aus Memphis stammende Familie in der Vergangenheit stets bestritten habe, viel Geld mit dem Film verdient zu haben. Was sie einnahmen, hätten sie angeblich mit Oher geteilt.

Szene aus „The Blind Side“: Das Tischtuch zwischen den Tuohys und Michael Oher scheint zerschnitten zu sein. Zuma Wire/imago

Für den heute 37-jährigen Oher ist das Tischtuch jedenfalls zerschnitten. Er will nach Informationen von ESPN die Vormundschaft durch die Tuohys schnellstmöglich beenden und ihnen die Verwendung seines Namens und seines Bildes untersagen. Darüber hinaus verlangt er einen Schadensersatz von der Familie, die mit seiner Geschichte Millionen gemacht hat.



„Mit schwerem Herzen habe ich heute die Veröffentlichung der Anklage wahrgenommen“, teilte der ehemalige Football-Profi mit. „Das ist eine schwierige Zeit für meine Familie und mich, ich bitte aktuell um Privatsphäre und lasse die Anklage für mich sprechen.“