Thomas Gottschalk ätzt gegen Amira Pocher: „Die wollte gern Moderatorin werden“

Es ist die Promi-Trennung des Jahres, zumindest in Deutschland: Nachdem Oliver Pocher die Visagistin Amira Aly im Jahr 2016 via Tinder kennengelernt, sie drei Jahre später geheiratet und mit ihr zwei Söhne bekommen hat, wurde im gemeinsamen Pärchenpodcast im August bestätigt, was die Spatzen schon länger von den Dächern pfiffen: Oliver und Amira Pocher sind offiziell kein Paar mehr.

Seither ist ein höchst unterschiedlicher Umgang der beiden mit der Trennung zu beobachten. Oliver Pocher ließ in den vergangenen Wochen seinen Emotionen freien Lauf, erst postete er noch Fotos aus vergangenen Tagen mit seiner Ex, löschte dann alle gemeinsamen Bilder auf Instagram und sprach jüngst im Interview mit Frauke Ludowig von einem „emotionalen Vertrauensverlust“, der „einfach nicht mehr zu kitten“ sei.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Anders Amira Pocher, die auf Instagram zwar ein paar Folgen-/Entfolgen-Spielchen spielt, sich aber ansonsten eher zurückhält. Sie teilt mit ihren 980.000 Followern ihre Fortschritte beim Klavierspiel und eine selbst erstellte Zeichnung mit weinendem Auge, dazu ein paar Fotos von sich. Aber die drängendste Frage ihrer Fans: „Warum äußerst du dich nicht öffentlich?“, die beantwortet die 31-jährige Österreicherin nicht.

Dafür mischen andere öffentlich mit im Rosenkrieg der Pochers, auch Leute, von denen man es nicht erwartet hätte. Die Berlinerin Sophia Thomalla versicherte Oliver Pocher vor einer Woche via Instagram: „Wir stehen hinter dir.“ Da hatte der 45-Jährige gerade seine Podcast-Partnerin gewechselt und Amira kurzerhand durch seine Ex-Frau Sandy Meyer-Wölden ersetzt.

Thomas Gottschalk findet, Oliver Pocher sei eine echte Begabung

Zu den Promis, die sich auf die Seite des Komikers schlagen, gehören aber auch Mike Krüger und Thomas Gottschalk, die in der jüngsten Folge ihres „Supernasen“-Podcasts gleich als erstes Thema die Pochers behandeln. Diese „Amira oder Pamira“, so eröffnet Gottschalk mit einer Namensunsicherheit den Talk, habe er ja immer ein bisschen skeptisch gesehen.



Während Oliver Pocher für seinen Geschmack „eine echte Begabung im TV-Geschäft“ sei, „sehr schnell, sehr pointiert“, hätte Amira das Fernsehen als „Beuteschema“ gesehen: „Die wollte gern Moderatorin werden“, urteilt das 73-jährige deutsche Entertainment-Urgestein Gottschalk per Ferndiagnose aus Florida.

Und der Oliver, der habe „delivered“, also geliefert, so Gottschalk weiter: „Der hat sie relativ schnell bekannt gemacht.“ Mike Krüger, Gottschalks Kollege aus den „Supernasen“-Filmen der Achtziger, hat dann aber auch noch etwas beizutragen. Was Oli am meisten geschockt habe, sei, dass Amira „jetzt schon einen neuen Freund hat. Der ist so ein Motivationstrainer.“ Auch er wolle unbedingt ins Fernsehen, so Krüger, und Gottschalk ergänzt: „Da haben sich zwei gefunden.“

Hier wird es nun juristisch ein wenig heikel, schließlich lässt Amira Pocher gegen die diesem Gerücht zugrunde liegende Berichterstattung der Bild-Zeitung anwaltlich vorgehen: „Soweit es dort heißt, zwischen Amira Pocher und Biyon Kattilathu bestehe eine Liebesbeziehung, die auch der wahre Grund für die Trennung von Amira und Oliver Pocher sei, ist dies falsch. Zwischen unseren Mandanten besteht keine Liebesbeziehung“, heißt es in einem entsprechenden Schreiben der Berliner Kanzlei Schertz Bergmann vom 24. Oktober.



Oliver Pocher postete unterdessen bei Instagram einen Screenshot der Gottschalk-Diagnose, die sich klar auf seine Seite stellt, und kommentierte darunter: „Habe ich mich wohl zum Liebeskasper gemacht.“