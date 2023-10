Die Anschuldigungen wogen damals schwer: Im April hatte der Spiegel über Vorwürfe von Mitarbeitern gegen Til Schweiger berichtet. Einer der größten Kinostars, die dieses Land aufzubieten hat, soll am Set von „Manta Manta – Zwoter Teil“ ein „Klima der Angst“ geschaffen haben. Schweiger, mal wieder Regisseur und Hauptdarsteller in einem, soll im alkoholisierten Zustand verbal ausfällig und handgreiflich geworden sein.

Von ausgedehnten Arbeitszeiten war die Rede, bis Crewmitglieder körperlich und psychisch am Ende seien und sich Unfälle am Set häuften. Sowohl Schweiger als auch das Produktionsunternehmen Constantin Film wiesen die Berichte damals zurück. Constantin teilte mit, die gegen Schweiger erhobenen Vorwürfe seien „überwiegend unvollständig und verzerrend, teilweise auch wiederum schlicht falsch“.

Martin Moszkowicz, Chef der Constantin Film, bestätigte einige Tage später lediglich einen Vorfall, bei dem Schweiger gegen einen Mitarbeiter, der ihn am Beginn der Dreharbeiten hindern wollte, tätlich geworden sei. Schweiger habe daraufhin eine Abmahnung erhalten. Man habe aber entschieden, den Dreh fortzusetzen, da der finanzielle Schaden sonst zu groß für alle Beteiligten gewesen wäre.

Die „lückenlose Aufklärung“, die Kulturstaatsministerin Claudia Roth damals von der Firma gefordert hatte, ließ auf sich warten. Nun, ein halbes Jahr nach Bekanntwerden der Vorwürfe, räumt das Unternehmen, das etwa ein Drittel der 100 erfolgreichsten deutschen Filme der letzten 20 Jahre in die Kinos gebracht hat, Fehler ein. Die Probleme, die die Produktion insgesamt gehabt habe, hätten ihn „schon umgehauen“, so der Vorstandsvorsitzende Moszkowicz.

Man wolle künftig die eigenen Produktionsstandards schärfen, zum Beispiel externe Vertrauenspersonen einsetzen oder anonyme Feedbacksysteme schaffen, und stützt sich dabei auf einen Bericht einer externen Anwaltskanzlei. Diese untersuchte im Auftrag von Constantin die Arbeitsbedingungen und das Klima bei den Dreharbeiten von „Manta Manta – Zwoter Teil“ und hat dafür 50 am Dreh beteiligte Personen befragt.

Im Ergebnisbericht, der der Berliner Zeitung vorliegt, heißt es zunächst, „eine nicht unerhebliche Anzahl der Befragten“ habe die Stimmung am Set als „eher mäßig“ oder „schlecht“ wahrgenommen. Es habe sich bestätigt, dass es Fehlverhalten und Vorkommnisse am Set gegeben hat, „die den Ansprüchen von Constantin Film an ein gutes Arbeitsumfeld nicht gerecht werden“.

Dreh von „Manta Manta – Zwoter Teil“: Überstunden, grenzwertige Sprache

Mehrfach seien die gesetzlichen Arbeitszeitregelungen nicht eingehalten worden. Die Arbeitsbelastung wurde von vielen Mitwirkenden als „sehr hoch“ empfunden, heißt es. Die Mehrheit der Befragten habe die Stimmung am Filmset aber dennoch als „sehr gut“, „gut“, oder „o.k.“ bewertet. Die große Mehrheit der Befragten habe „während der Dreharbeiten kein generelles Klima der Angst wahrgenommen. Einzelne Befragte haben jedoch entweder selbst Angst empfunden oder meinen, jedenfalls bei anderen ein Gefühl von Angst wahrgenommen zu haben“.

Und weiter: „Die Art und Weise, wie sich der Regisseur und Hauptdarsteller gegenüber einzelnen Mitwirkenden äußerte, und sein Sprachjargon wird von einer größeren Anzahl von Befragten und insbesondere von den jeweils Betroffenen als grenzwertig, übergriffig und verletzend empfunden.“ Andererseits hätten viele seine kreativen Fähigkeiten, sein oft auch wertschätzendes Verhalten und seine Großzügigkeit betont.

Und Schweiger selbst? Der 59-Jährige hatte sich seit Bekanntwerden der Vorwürfe rargemacht, trat nur ab und zu in der Öffentlichkeit auf. Er habe sich aber im Rahmen der Befragung entschuldigt, so der externe Anwalt gegenüber der Bild-Zeitung. Vieles tue ihm „unendlich leid“, an einige Vorwürfe könne er sich allerdings „nicht erinnern“. Im Dezember läuft ein neuer Schweiger-Film in den Kinos an: „Das Beste kommt noch!“