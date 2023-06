Der Fall des vermissten „Titan“-U-Boot endete tragisch. Die Hoffnung war vergebens, allem Anschein nach sind die fünf Insassen auf dem Weg zum Wrack der „Titanic“ in ihrem Tauchboot gestorben.



Internationale Hilftrupps hatten fieberhaft versucht, die Passagiere des 6,50 Meter langen Mini-Boots der Firma Ocean Gate Expeditions in den Tiefen des Nordatlantiks zu finden. Weltweit verfolgten Menschen die spektakuläre Suchaktion. Am Donnerstagabend erklärte dann die amerikanische Küstenwache, das Tauchboot sei durch eine „katastrophale Implosion“ zerstört worden. Zuvor habe man ein Trümmerfeld in der Nähe des Wracks der versunkenen „Titanic“ entdeckt.

„Unsere Gedanken sind bei den Familien“, sagte Konteradmiral John Mauger von der amerikanischen Küstenwache bei einer Pressekonferenz. Es sei nun belegt, dass es für die Vermissten keine Überlebenschancen mehr gebe. Aus der Rettungs- wird in den kommenden Tagen eine Bergungsmission, zahlreiche Spezialschiffe und Unterwasserroboter haben das Suchgebiet bereits verlassen. Jedoch wird die Bergung der Leichen schwierig: „Das ist eine unglaublich unbarmherzige Umgebung da unten auf dem Meeresboden“, sagte Mauger.

Auch die Betreiberfirma des vermissten U-Boots geht seit Donnerstagabend vom Tod der Abenteurer aus. Ocean Gate Expeditions musste schon in den vergangenen Tagen viel Kritik für die riskante Tauchfahrt einstecken. Demnach tauchte das „Titan“-Boot ohne offizielle Zertifizierung oder Genehmigung einer Aufsichtsbehörde in 3800 Meter Tiefe. Zudem soll mehreren Berichten zufolge das Mini-Boot einen improvisierten Eindruck gemacht haben.

Was war die Unglücksursache?

Den konkreten Hergang des Unglücks werden die amerikanische und kanadische Küstenwache in den nächsten Tagen untersuchen. „Eine erste Analyse akustischer Daten deutet auf eine Implosion in der allgemeinen Umgebung des Einsatzorts des Titan-Tauchboots hin“, sagte ein Sprecher in einem TV-Interview. Bei einer Implosion – dem Gegenteil einer Explosion – bricht ein Objekt schlagartig zusammen, wenn der äußere Druck größer ist als der Innendruck. Kleinste strukturelle Defekte am Tauchboot können eine solche Katastrophe auslösen.

Das ferngesteuerte französische Tiefseefahrzeug „Victor 6000“ (undatiertes Archivbild) ist im Einsatz bei der Suche nach der „Titan“. Es stellte mit einer Tauchfahrt von 19 Stunden in 5552 Meter Wassertiefe zwischen Grönland und Spitzbergen einen Tauchrekord auf. Noch nie zuvor habe ein derartiges Gerät so lange ununterbrochen in dieser Wassertiefe gearbeitet, teilte das Alfred Wegener-Institut (AWI) für Polar- und Meeresforschung in Bremerhaven mit. dpa Das Tauchboot war auf dem Weg zum Wrack des berühmten Luxusdampfers Titanic, als der Kontakt zum Mutterschiff abriss. PA Media/dpa Dieses undatierte von OceanGate Expeditions herausgegebene Foto zeigt das Tauchboot „Titan“, das von seiner Plattform aus startet. Das Gefährt wird seit Sonntagvormittag (18.06.2023, Ortszeit) vermisst. PA Media/dpa In einem Wettlauf gegen die Zeit suchen Rettungskräfte in der Nähe des „Titanic“-Wracks im Atlantik nach fünf Vermissten in dem verschollenen U-Boot. PA Media Stockton Rush, der CEO von „OceanGate“, ist unter den fünf Passagieren des verschollenen Tauchbootes. The Seattle Times/AP Paul-Henri Nargeolet, Forscher aus Frankreich und Leiter eines der Titanic gewidmeten Tiefseeforschungsprojekt. „Mr. Titanic“ ist einer der fünf Insassen an Bord des vermissten Tauchboots. Joel Saget/AFP Dieses undatierte Handout zeigt den Geschäftsmann Shahzada Dawood, den stellvertretenden Vorsitzenden des Konglomerats Engro mit Hauptsitz in Karatschi, und seinen Sohn Suleman. Danwood Hercules Cooperation/AFP Auch der britische Geschäftsmann und Abenteurer Hamish Harding ist an Bord der „Titan“. Blue Origin/AP Dieses undatierte von OceanGate Expeditions herausgegebene Foto zeigt Mitarbeiter bei der Arbeit im Inneren des Tauchboots „Titan“, mit dem die Wrackstelle der Titanic besucht wird. PA Media/dpa Der Innenraum des vermissten Tauchboots „Titan“von OceanGate Expeditions mit Passagieren einer früheren Tour (Archivbild). PA Media/dpa Es wird nach dem „Titan“-U-Boot sowohl an als auch unter der Oberfläche des Atlantiks gesucht und dabei eng mit Experten für akustische Signale zusammengearbeitet. OceanGate Expeditions Kapitän Jamie Frederick von der US-Küstenwache (USCG) spricht am 21. Juni 2023 auf dem Stützpunkt der Küstenwache in Boston, Massachusetts, zu Reportern über die Suche nach dem Titan-Tauchboot, das in der Nähe des Wracks der Titanic verschollen ist. Joseph Prezioso/AFP 1 / 12

In Sekundenbruchteilen soll das Unterseeboot implodiert sein. „Das ganze Ding ist kollabiert, bevor die Menschen darin überhaupt bemerken konnten, dass es ein Problem gibt“, sagte die ehemalige Marineoffizierin Aileen Marty gegenüber CNN. Die fünf Passagiere konnten also kaum reagieren. „Letztlich ist dies mit Blick auf die vielen Möglichkeiten, wie wir sterben können, schmerzlos“, so Marty. Höchstwahrscheinlich war es ein überraschender und schneller Tod der „Titanic“-Bewunderer.



Zum genauen Zeitpunkt der Implosion können die Küstenwachen jedoch noch keine Angaben machen. Es sei noch „zu früh“, um das mit Sicherheit sagen zu können, erklärte ein Sprecher. Klar ist jedoch: Zwischen den zuvor aufgenommenen Unterwasser- und Klopfgeräuschen und dem Tauchboot gebe es keinen Zusammenhang.

Der russische U-Boot-Konstrukteur Anatoli Sagalewitsch, der selbst mehrere dutzend Male am Wrack der „Titanic“ war, vermutete technische Mängel am Tauchboot. Im Grunde genommen sei das U-Boot „offenbar unprofessionell hergestellt“ worden, kritisierte er. Er selbst würde „nicht in ein solches Gerät einsteigen“.

„Titanic“-Regisseur ahnte eine Implosion

In den vergangenen Tagen bestand noch Hoffnung, die Vermissten könnten im Tauchboot ausharren und auf Rettung warten. Am Sonntag (18. Juni) verlor das U-Boot den Kontakt zum Mutterschiff an der Wasseroberfläche. Ein Wettlauf gegen die Zeit hatte begonnen. Für ungefähr 96 Stunden hätte der Sauerstoff gereicht. Besonders die Klopfgeräusche vom Dienstag schürten Hoffnung, die Vermissten noch lebend zu finden. Am Ende war die Suche jedoch vergebens.

Der Regisseur James Cameron war über 30 Mal am Wrack der „Titanic“. Allstar/imago

Der berühmte Regisseur des „Titanic“-Films von 1997, James Cameron, äußerte sich ebenfalls zum Unglück. „Das einzige Szenario, das mir in den Sinn kam und das dies erklären konnte, war eine Implosion“, sagte der 68-jährige Kanadier. Grund sei, dass die „Titan“-Kapsel nicht nur ihre Kommunikation verloren habe, sondern gleichzeitig auch nicht mehr getrackt werden konnte. Trotz allem habe auch Cameron gehofft, dass die Vermissten noch gefunden werden. Der Filmemacher war in Vorbereitung zum Blockbuster selbst über 30 Mal zum Wrack der Titanic abgetaucht.

Aus der Tragödie müssten Lehren gezogen werden, so Cameron. „Wenn Sie ein Fahrzeug besteigen, sei es ein Flugzeug, ein Überwasserfahrzeug oder ein Tauchboot, sollten Sie darauf achten, dass es durch Zertifizierungsstellen geprüft wurde“, sagte er im Hinblick auf die Sicherheitsbedenken bei der „Titan“. Die kleine Tiefseeforscher-Community stehe unter Schock. Das hatte auch Kristin Jakobsen, Ozean-Expertin und U-Boot-Kapitänin, der Berliner Zeitung in einem Gespräch am Mittwoch gesagt.

A debris field was discovered within the search area by an ROV near the Titanic. Experts within the unified command are evaluating the information. 1/2 — USCGNortheast (@USCGNortheast) June 22, 2023

Touristische Tauchfahrten in bis zu 4000 Meter Tiefe werden nun wohl auf den Prüfstand gestellt werden. Möglich ist sogar, dass die Reise des „Titan“-Boots die letzte ihrer Art war. Es fragt sich jedoch, wie ein solches Verbot konkret aussehen könne, da sich das Unglück in internationalen Gewässern abspielte.



Die Tiefsee-Expertin Jakobsen hofft jedenfalls, dass der Vorfall keine gravierenden Konsequenzen für die Ozeanforschung und den Tiefsee-Tourismus bedeutet. „Man kann ein tiefgehendes Tauchboot durchaus sicher betreiben“, sagte sie der Berliner Zeitung, „es muss nur sicher konzipiert und gebaut sein.“ Es gebe Recherchen, die man nicht mit einem Roboter machen könne. „Da muss man selbst abtauchen.“

Für die fünf Insassen an Bord – den Geschäftsführer von Ocean Gate Expeditions, Stockton Rush (61), den britischen Abenteurer Hamish Harding (58), den französischen Titanic-Experten Paul-Henri Nargeolet (77), den britisch-pakistanischen Geschäftsmann Shahzada Dawood (48) und dessen Sohn Suleman Dawood (19) – kommt jedoch jedwedes Verbot zu spät. Sie sind wie die mehr als 1500 Titanic-Passagiere in den Tiefen des Nordatlantik verstorben.



Die Titanic war im April 1912 auf ihrer Jungfernfahrt von Großbritannien nach New York gesunken, nachdem sie einen Eisberg gerammt hatte. Sie war damals das größte Passagierschiff der Welt. Von den 2224 Passagieren kamen 1500 ums Leben. Das in zwei Teile zerbrochene Wrack der Titanic wurde erst 1985 etwa 650 Kilometer vor der kanadischen Küste gefunden.