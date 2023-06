Das ferngesteuerte französische Tiefseefahrzeug „Victor 6000“ (undatiertes Archivbild) ist im Einsatz bei der Suche nach der „Titan“. Es stellte mit einer Tauchfahrt von 19 Stunden in 5552 Meter Wassertiefe zwischen Grönland und Spitzbergen einen Tauchrekord auf. Noch nie zuvor habe ein derartiges Gerät so lange ununterbrochen in dieser Wassertiefe gearbeitet, teilte das Alfred Wegener-Institut (AWI) für Polar- und Meeresforschung in Bremerhaven mit. dpa