Im September war Coolio leblos aufgefunden worden. Er war im Badezimmer eines Freundes zusammengebrochen; 45 Minuten lang versuchten hinzugerufene Rettungskräfte, den Rapper zu reanimieren. Erfolglos – der Musiker starb im Alter von nur 59 Jahren.

Nun scheint sich zu bewahrheiten, was schon damals viele vermuteten: Coolio starb an einer Überdosis, wie nun ein Sprecher gegenüber der Boulevard-Plattform TMZ bekannt gegeben hat. Es habe sich um Fentanyl gehandelt, ein synthetisch hergestelltes Opioid, das in den USA aktuell stark im Umlauf ist – das ZDF berichtete vor wenigen Monaten gar von der „tödlichsten Drogenwelle“ in der amerikanischen Geschichte.

Im Körper des Rappers wurden zudem Spuren weiterer Drogen festgestellt, so der Sprecher. Die Familie des Musikers habe erst vor kurzem eine entsprechende Bestätigung aus der Gerichtsmedizin erhalten. Außerdem hätten Coolios schweres Asthma sowie ein jahrzehntelanger exzessiver Tabakkonsum zu seinem überraschenden Tod beigetragen.

Vor Ort sollen keine Drogen mehr gefunden worden sein

Im Bericht der Gerichtsmedizin heiße es, sein Körper sei schlichtweg nicht mehr in der Lage gewesen, sich gegen die Überdosis des aggressiven Opioids zu wehren. Vor Ort sollen indes keine Drogen mehr gefunden worden sein. Auch deswegen hieß es in vielen Medienberichten im September 2022 vorerst, es handele sich wohl um einen natürlichen Tod.

Damals wurde ein Herzversagen als wahrscheinlichste Todesursache vermutet; sowohl die Rettungskräfte als auch die Familie des Rappers hatten angegeben, keine Drogenreste in dem Badezimmer des Freundes gefunden zu haben. Der Rapper hinterlässt zehn teils erwachsene Kinder.