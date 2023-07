Jauch gegen Kaulitz: Rechtsstreit nach angeblicher Partynacht in Berliner Technoclubs

War da was? Günther Jauch kann sich an eine Nacht mit Bill und Tom Kaulitz nicht erinnern.

War da was? Günther Jauch kann sich an eine Nacht mit Bill und Tom Kaulitz nicht erinnern. imago images

Es ist nicht bekannt, wie es generell um Günther Jauchs Gedächtnis steht. In einem aber ist sich der Moderator sicher: „Wenn ich mich an irgendwas erinnern kann“, so sagte er nun in Kurt Krömers Podcast „Feelings“, „dann ist es, dass ich wirklich noch nie in einem Technoclub war.“ Das verwundert: gar nicht.

Man hätte sich den 66-Jährigen ohnehin nicht in einem solchen Schuppen vorstellen können. Und doch muss Jauch betonen, dass es eine Nacht zwischen Tanz und Rausch und Rummeltechno in seinem Leben nie gegeben hat. Das nämlich behaupten die Kaulitz-Brüder, die ausgerechnet mit Jauch im Berliner Nachtleben unterwegs gewesen sein wollen.

In ihrem Podcast „Senf aus Hollywood“ hatten die beiden Tokio-Hotel-Barden vor längerem behauptet, mit Jauch durch die Berliner Clublandschaft getigert zu sein. Es hätte an dem Abend Frauen „ohne Ende“ gegeben, so erzählten die 33-jährigen Zwillinge Bill und Tom Kaulitz. Eine wilde Partynacht – die es laut Jauch allerdings nie gegeben hat.

Kaulitz-Zwillinge sollen offenbar bald vernommen werden

Auf sich sitzen lassen will der „Wer wird Millionär“-Moderator diese Geschichte jedenfalls nicht. Wie er nun in Krömers Podcast berichtete, habe er vom Kaulitz-Doppel eine Gegendarstellung gefordert, die es allerdings nie gegeben habe. Dementsprechend habe er rechtliche Schritte gegen die Musiker eingeleitet; „jetzt sollen die irgendwann als Zeugen vernommen werden.“

Günther Jauch ist bekannt dafür, sein Privatleben stets aus der Öffentlichkeit herauszuhalten. Dementsprechend, so erzählte er nun, müsse er zweimal die Woche Anwälte einschalten, weil es Presseberichte gebe, die seine persönlichen Grenzen überschritten. Übung in juristischen Angelegenheiten hat Jauch also durchaus, auch am nötigen Kleingeld dafür mangelt es nicht. Und: an einer stoischen Hartnäckigkeit.



So berichtete er in Krömers Podcast nun, dass ja vielen Menschen irgendwann das Geld ausgehe und sie einen entsprechenden Rechtsstreit nicht bis zum Ende durchzögen. Ein solches Glück aber würden die Kaulitz-Zwillinge mit ihm nicht haben: „Bei mir sollen sie wenigstens wissen, dass ich nicht aufgebe“, so Jauch.