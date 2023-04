Strikte Diät: Heidi Klum isst seit Jahren immer das Gleiche zum Frühstück

Sport, gesunde Ernährung und ganz viel Wasser – werden Models nach ihrem „Geheimnis“ gefragt, das natürlich gar kein Geheimnis, sondern gesunder Menschenverstand ist, folgt die immer gleiche Antwort. Bewegung sei wichtig, gutes Essen sei wichtig, viel Trinken sei wichtig, so klappt’s auch mit der Traumfigur.

Heidi Klum macht da keine Ausnahme. Auch die 49-Jährige sportelt, isst und trinkt, was das Zeug hält. Aber natürlich nur gesunde Sachen! Ganz viel Obst und Gemüse prägen ihren Speiseplan, Abendessen gibt es vor 18 Uhr – danach kommt gar nichts mehr.

Einzig überraschend an Klums täglicher Routine: das Frühstück. Hier greift das Ur-Model nicht etwa zu Haferflocken oder Grapefruits. Ein deftiges Süppchen muss es am Morgen sein. Wie die Bunte berichtet, frühstückt Klum seit Jahren Hühnerbrühe mit Ei-Einlage; ein kalorienarmer Start in den Tag, den sie selbst schon öfter mal auf ihrem Instagram-Kanal dokumentierte.

Das Model kocht sich demnach eine Brühe auf und schlägt zwei Eier hinein, die in der heißen Suppe stocken, wie eine archaische Form des Eierstichs, sozusagen. Klingt zumindest als Frühstück recht gewöhnungsbedürftig, zeigt aber Wirkung.