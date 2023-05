Tori Bowie mit 32 Jahren gestorben: Fans rätseln über plötzlichen Tod des Sprint-Stars

Die amerikanische Sprinterin und Weitspringerin wurde tot in ihrer Wohnung aufgefunden. Angehörige hatten zuvor die Polizei alarmiert.

Tori Bowie gewann mehrfach Gold: hier im 100-Meter-Lauf bei den Weltmeisterschaften 2017 in London

Ihr plötzlicher Tod schockt die Sportwelt: Leichtathletik-Star Tori Bowie wurde nur 32 Jahre alt. „Wir haben eine Klientin, liebe Freundin, Tochter und Schwester verloren. Tori war ein Champion ... ein Leuchtturm, der so hell leuchtete! Wir sind untröstlich und unsere Gebete sind bei ihrer Familie und ihren Freunden“, schrieb das Management der Sprinterin und Weitspringerin auf Twitter.

„Ihr Einfluss auf den Sport ist unermesslich, und wir werden sie sehr vermissen“, schrieb der Leichtathletikverband der USA. Zur Todesursache ist noch immer nichts bekannt. Die frühere 100-Meter-Weltmeisterin wurde am Dienstagnachmittag tot in ihrem Zuhause in Florida gefunden.

Am Mittwochabend wurde mehr über die Umstände bekannt. Laut eines Berichts des US-Portals TMZ hatten ihre Angehörigen zuvor die Polizei verständigt, da sie mehrere Tage lang nichts von Bowie gehört hatten und keinen Kontakt zu ihr herstellen konnten. Die Beamten, die am Dienstag in Bowies Zuhause eintrafen, brachen schließlich ihre Wohnungstür auf und fanden dann die tote Sportlerin. Eine vorläufige Untersuchung ergab, dass kein Fremdverschulden im Spiel war.

Das Sheriff-Büro von Orange County in Florida teilte mit, dass die Angelegenheit noch untersucht werde. Auf Bowies Instagram-Profil drückten zahlreiche Fans ihre Trauer aus. Unter dem letzten Posting der Sportlerin aus dem Jahr 2019 fragten Anhänger unter anderem auch: „Warum sterben immer wieder so viele junge Sportler plötzlich?“ Ein Kommentator schrieb: „Tori, du bist zu früh gegangen und wirst vermisst“.

Torie Bowies Bilanz in der Leichtathletik: große sportliche Erfolge

Torie Bowie ging ab 2013 als Profisportlerin an den Start. Ihre ersten internationalen Meisterschaften waren die Hallenweltmeisterschaften im polnischen Sopot, bei denen sie in der Weitsprungqualifikation ausschied. Im Jahr darauf spezialisierte sie sich auf den 100-Meter-Lauf und qualifizierte sich für die Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Peking, bei denen sie im Finale Bronze holte.

Für die Olympischen Spiele in Rio de Janeiro 2016 nahm sie über 100 Meter teil und gewann dort Silber hinter der Jamaikanerin Elaine Thompson. Anschließend gewann sie im 200-Meter-Lauf die Bronzemedaille. Bei den Weltmeisterschaften 2017 in London holte Bowie Gold im 100-Meter-Lauf und siegte auch mit der Staffel. 2015 und 2017 wurde sie US-amerikanische Meisterin im 100-Meter-Lauf sowie 2016 über 200 Meter. Ihren letzten Wettkampf bestritt sie im Juni 2022.