Tori Spelling zeigt Wohnwagen-Fotos: Lebt die Schauspielerin wirklich so?

Anfang August hat die britische Boulevardzeitung Daily Mail Fotos von einem Campingplatz nördlich von Los Angeles veröffentlicht. Die Bilder zeigen, wie Schauspielerin Tori Spelling inzwischen lebt: in einem Wohnmobil, weit entfernt von dem Luxus, den man mit ihrem Namen und ihrer Karriere verbinden würde.

Die Bilder sollen wohl insinuieren, die einstige „Beverly Hills, 90210“-Darstellerin und Tochter des 2006 verstorbenen Fernsehproduzenten Aaron Spelling (sein Vermögen im Wert von geschätzten 500 Millionen Dollar hinterließ er seiner Frau Candy) sei nach einem Leben im Luxus nun plötzlich ganz unten angekommen.

Diesem Eindruck scheint die 50-Jährige nicht wirklich etwas entgegensetzen zu wollen. Im Gegenteil, auf Instagram teilt sie nun sogar Bilder von ihrer aktuellen Wohnsituation. „Solange wir uns haben“, schreibt sie über eine Reihe von Fotos, die das Leben mit ihren fünf Kindern im Camper zeigen sollen. Dazu setzt sie Hashtags wie #Sommer2023, #Familienzeit, #unbezahlbareErinnerungen #ontheroad und #backtoschool.

Die Bilder zeigen fröhliche Urlaubseindrücke von Strandtagen und Sonnenuntergängen, aber auch Spelling und ihre Kinder in den beengten Räumlichkeiten des Wohnwagens. Mal sind braune Vorhänge zu sehen, dann die Kinder zu zweit in einem kleinen Bett mit willkürlich zusammengewürfelt erscheinender Bettwäsche. Luxus sieht anders aus.

Doch hauste der TV-Star von einst nach der im Juni bekannt gewordenen Trennung von Ehemann Dean McDermott wirklich zunächst in einem Motel für 90 Euro die Nacht und nun auf dem Campingplatz? Angeblich, weil es in ihrem Mietshaus in Los Angeles einen „extremen“ Schimmelbefall gibt? In Hollywood mehren sich Gerüchte, die Schauspielerin habe diese Geschichte nur inszeniert. Immerhin hat sie laut US-Medien mehrere großzügige Immobilienangebote erhalten, wo sie deutlich besser leben könnte.

Nun ist sie jedenfalls in aller Munde, gleichzeitig empören sich ihre Fans auf dem Instagram-Account von Dean McDermott darüber, dass weder er noch ihre Mutter Candy Tori Spelling und den Kindern helfe.

Ein Insider sagte dem Promi-Portal Page Six kürzlich, niemand habe von Spelling gehört, die ganze Geschichte fühle sich an, „als wäre alles ein Gag“. Freunde der Schauspielerin mutmaßen, sie wolle vielleicht nur ihren Kindern eine Lektion erteilen und zeigen, dass das Leben nicht nur aus Champagner und Promi-Partys besteht.

Vielleicht hofft die Schauspielerin aber auch auf eine neue Reality-Show, Stoff dafür böte die Familiensituation allemal, und Erfahrung in dem Segment hat Tori Spelling ohnehin. Schon vor Jahren warf Mutter Candy Spelling ihrer Tochter vor, ihre Familie mit ihrer damaligen Reality-Show „Tori & Dean: Home Sweet Hollywood“ zu vermarkten.