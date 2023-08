Toter Sherpa am K2: Bergsteigerin bestreitet, nicht geholfen zu haben

Die Berichte lesen sich dramatisch und geradezu unfassbar: Vor rund zwei Wochen war der pakistanische Bergträger Mohammed Hassan am asiatischen Achttausender K2 gestürzt und schließlich ums Leben gekommen.

Der Tod des 35-Jährigen löste einen Aufschrei aus, weil Videos auftauchten, die ihn am Unglücksort noch am Leben zeigten. Der Präsident des pakistanischen Alpinklubs sagte, es sei „bedauerlich, dass niemand anhielt, um dem sterbenden Mann zu helfen“. Mehrere Lawinen seien am Unglückstag an einem Engpass am K2 ausgelöst worden, der schwierigsten und tödlichsten Stelle vor dem Gipfel. Vielleicht seien deshalb Bergsteiger selbst nicht zur Hilfe geeilt, so der Präsident.

Seither wird heftig diskutiert: Ignorierten Bergsteiger am zweithöchsten Berg der Erde den sterbenden Mann? Womöglich nur, um sich selbst ihren Traum zu erfüllen und den Gipfel zu erreichen? Und: Wäre ein westlicher Bergsteiger auch dem Tod überlassen worden?

Eine norwegische Spitzenbergsteigerin widerspricht nun der Darstellung, ihr Team sei über einen sterbenden Sherpa geklettert, um einen neuen Weltrekord aufzustellen. Kristin Harila sagte dem britischen Telegraph, ihr Team habe alles getan, um Hassan zu retten, aber die Bedingungen seien zu gefährlich gewesen, um ihn zu transportieren.

Die Bergsteigerin Kristin Harila vor ein paar Tagen mit einem Sherpa-Führer in Kathmandu. Niranjan Shrestha/AP

Die 37-jährige Harila bestieg am 27. Juli den pakistanischen K2 und sicherte sich ihren 14. Gipfel in etwas mehr als drei Monaten. Damit wurde sie zur schnellsten Bergsteigerin der Welt, die alle Gipfel über 8000 Meter bestieg. Während ihres Aufstiegs stürzte Träger Mohammed Hassan von einer steilen Kante an der Spitze des etwa 8200 Meter hohen Areals, das als Engpass bekannt ist.

Die Norwegerin verteidigte sich am Donnerstag: „Es ist einfach nicht wahr zu sagen, dass wir nichts getan haben, um ihm zu helfen. Wir versuchten anderthalb Stunden lang, ihn wieder hochzuheben, und mein Kameramann blieb noch eine weitere Stunde, um sich um ihn zu kümmern. Er wurde zu keinem Zeitpunkt allein gelassen“, sagte sie dem Telegraph. Angesichts der Umstände sei es schwer vorstellbar, wie er hätte gerettet werden können. „Er stürzte auf dem wahrscheinlich gefährlichsten Teil des Berges, wo die Chancen, jemanden wegzutragen, aufgrund des schmalen Weges und der schlechten Schneebedingungen begrenzt waren“, sagte sie. Harila bestritt auch, dass der Sherpa anders behandelt worden wäre, wäre er ein westlicher Kletterer gewesen: „Wir haben alles für ihn getan, was wir konnten.“

Zwei Zeugen sagen, der Sherpa sei am Berg „elendig verreckt“

Das hatte zuvor der Tiroler Wilhelm Steindl, der ebenfalls vor Ort war und gemeinsam mit dem Kameramann Philip Flämig Drohnenaufnahmen von der Besteigung gesichtet hatte, anders dargestellt. Gegenüber dem österreichischen Standard sagte Steindl, Hassan sei am Berg „elendig verreckt. Es hätte nur drei, vier Leute gebraucht, ihn runterzubringen. Ich war nicht bei der Unfallstelle. Wenn ich es gesehen hätte, wäre ich raufgestiegen und hätte dem armen Menschen geholfen.“ Es sei eine Schande, was am K2 passiert sei: „Da wird ein lebender Mensch liegen gelassen, damit Rekorde erzielt werden können.“

Der deutsche Kameramann ergänzte: „Über die Erzählung von drei unterschiedlichen Augenzeugen kann ich berichten, dass dieser Mann noch gelebt hat, während etwa 50 Leute an ihm vorbeigestiegen sind. Das ist auch in den Drohnenaufnahmen sichtbar. Er wird von einer Person behandelt, während alle anderen gen Gipfel streben.“

In Pakistan sollen nach dem Tod des Bergträgers die Hintergründe untersucht werden. Dafür werden Zeugen gehört, es gibt eine Untersuchungskommission. Deren Mitglieder setzen vor allem auf die Aussage des anderen Höhenträgers, der mit dem später verunglückten Mann das Seil befestigt und ihn fallen gesehen habe. Auch die Rolle professioneller Touren-Anbieter soll untersucht werden.

Immer wieder kommt es im pakistanischen Gebirge und den angrenzenden Ländern im Himalaya zu tödlichen Unfällen. Der 8611 Meter hohe K2 in Pakistan ist der zweithöchste Berg der Erde und gilt als weit anspruchsvoller als der Mount Everest, der höchste Berg der Welt. Gründe sind unter anderem die steile Route und die Lawinengefahr. Den K2 haben bisher nur gut 300 Menschen bestiegen.