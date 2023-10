Tragödie am „Harry Potter“-Set: Daniel Radcliffe hat schweren Stunt-Unfall verfilmt

Am Set von „Harry Potter“ haben sich offenbar einige Dramen abgespielt. Zuletzt waren Tagesbuch-Auszüge des Schauspielers Alan Rickman alias Severus Snape aufgetaucht, der sich über die Abläufe hinter den Kulissen beschwerte. Bekannt ist außerdem, dass sich der Stuntman des Hauptdarstellers Daniel Radcliffe während der Dreharbeiten schwer verletzte. Aus letzterer Geschichte soll jetzt ein eigener Film entstehen.



David Holmes war Ende 20, als er durch eine Explosion am Set von „Harry Potter und die Heiligtümer des Todes – Teil 1“ im Jahr 2009 auf den Boden geschleudert wurde. Mit den Folgen lebt der britische Schauspieler und Stuntman seither: Er zog sich eine Wirbelsäulenverletzung zu und ist seitdem von der Brust abwärts gelähmt.

Der „Harry Potter“-Hauptdarsteller Daniel Radcliffe hat aus der Geschichte eine Dokumentation gemacht. „David Holmes: The Boy Who Lived“ heißt der Film, der am 15. November zum ersten Mal auf dem amerikanischen Sender HBO zu sehen sein wird. Anschließend wird die Dokumentation auch auf dem Streamingdienst Max zur Verfügung stehen; da auch Sky an der Produktion beteiligt ist, kann davon ausgegangen werden, dass der Film auch dort zu sehen sein wird.

David Holmes sei nur durch Unterstützung „in der Lage zu leben“

In einem Interview mit der britischen Tageszeitung The Mirror hatte Radcliffe bereits 2014 berichtet, dass sein Stuntman von einem hochfesten Draht in einem „Jerk Back“-Stunt „mit hoher Geschwindigkeit“ nach hinten gezogen worden sei. Holmes wurde dabei gegen eine Wand geschleudert und brach sich das Genick.



Bis zu dem Unfall hatten Holmes und Radcliffe zehn Jahre lang zusammengearbeitet. Es hatte sich eine enge Freundschaft entwickelt, „eine untrennbare Bindung“, wie es HBO in einer Vorabankündigung zur Doku beschreibt. Der Film soll demnach das Leben von Holmes beleuchten: von seinem Casting als Stuntman für Radcliffe über seine Arbeit an der „Harry Potter“-Reihe bis hin zu seinem Unfall und dem Leben danach. Radcliffe sei als Produzent beteiligt, werde aber auch vor der Kamera zu sehen sein, heißt es weiter.

Es sollen auch weitere Crew-Mitglieder zu Wort kommen, so wie die Familie und Freunde von David Holmes, die ihn nach dem Unfall unterstützten. Laut eines Instagram-Posts des ehemaligen Stuntmans waren sie es, die ihm ermöglichten, sein Leben neu auszurichten. „Ich bin nur in der Lage zu leben, weil ich das Glück habe, die Liebe und Unterstützung der Gemeinschaft zu erfahren. Und dank dieser Liebe und Unterstützung bin ich in der Lage, meine Reise mit euch allen zu teilen“, schrieb der heute 42-Jährige am Mittwoch (25. Oktober) auf Instagram.

Die Dokumentation sei eine Herzensangelegenheit, so Daniel Radcliffe

Daniel Radcliffe erklärte bereits im Jahr 2017 in einem Interview mit The Mirror, dass für ihn das Erzählen dieser Geschichte eine Herzensangelegenheit sei. „Meine Beziehung zu Dave geht viele, viele Jahre zurück. Ich würde es hassen, wenn Menschen mich mit Dave sehen und sagen: ‚Oh, da ist Daniel Radcliffe mit einer Person im Rollstuhl‘“, sagte er damals. „Ich würde niemals wollen, dass irgendjemand denkt, Dave wäre irgendetwas anderes als eine unglaublich wichtige Person in meinem Leben.“

Es ist nicht das erste Mal seit den Dreharbeiten zu den „Harry Potter“-Filmen, dass Radcliffe und Holmes zusammenarbeiten. Schon im Jahr 2020 starteten die beiden gemeinsam den Podcast „Cunning Stunts“ mit Interviews anderer Stunt-Darsteller aus Hollywood.



